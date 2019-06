Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00a7fcf4-e750-4bdb-a6d1-e0d8ba8b3770","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több aktivistát kellett bevonni a nagy érdeklődés miatt az előválasztási lebonyolító stábba.\r

\r

","shortLead":"Több aktivistát kellett bevonni a nagy érdeklődés miatt az előválasztási lebonyolító stábba.\r

\r

","id":"20190621_Penteken_is_10_ezer_ember_vett_reszt_az_elovalasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00a7fcf4-e750-4bdb-a6d1-e0d8ba8b3770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcdabaf-26e9-43cc-8aa7-ab9dd74ca4e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Penteken_is_10_ezer_ember_vett_reszt_az_elovalasztason","timestamp":"2019. június. 21. 21:23","title":"Pénteken is 10 ezer ember vett részt az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4d5351-52d3-40e5-9042-02f4d46f04e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rossz hír: semmit nem javul évek óta a magyar diákok szövegértési és matematikai készségszintje. Jó hír: nem is romlik. Továbbra is elkeserítő teljesítményt mutatnak a szakiskolás (NER-szómágiával: szakközépiskolás) diákok is.\r

\r

","shortLead":"Rossz hír: semmit nem javul évek óta a magyar diákok szövegértési és matematikai készségszintje. Jó hír: nem is romlik...","id":"20190623_Elszomorito_adat_a_10_evfolyamos_gyerekek_otode_megreked_a_hatodikosok_szintjen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c4d5351-52d3-40e5-9042-02f4d46f04e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3383a750-fef3-48f1-938d-0898ba93720d","keywords":null,"link":"/elet/20190623_Elszomorito_adat_a_10_evfolyamos_gyerekek_otode_megreked_a_hatodikosok_szintjen","timestamp":"2019. június. 23. 09:29","title":"Elszomorító adat: a 10. évfolyamos gyerekek ötöde megreked a hatodikosok szintjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a429b378-9b7c-485f-9e8b-25b0f9cde10a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190622_A_tanu_cimu_film_jutott_eszebe_a_Ripost_tenyfeltarasarol_a_memgyarosnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a429b378-9b7c-485f-9e8b-25b0f9cde10a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144f220c-c8ae-474e-aef6-44436afb79c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_A_tanu_cimu_film_jutott_eszebe_a_Ripost_tenyfeltarasarol_a_memgyarosnak","timestamp":"2019. június. 22. 11:40","title":"A tanú című film jutott eszébe a Ripost „tényfeltárásáról” a mémgyárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b898973-c77f-4210-a71a-92bb44810e1f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Budapesttől nem messze ad randevút egymásnak a lila jármű és a lila virágú növény.","shortLead":"Budapesttől nem messze ad randevút egymásnak a lila jármű és a lila virágú növény.","id":"20190622_a_nap_fotoi_regi_lila_traktor_a_levendulasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b898973-c77f-4210-a71a-92bb44810e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93ab08b-4485-4ea1-b665-0de6fb2e2726","keywords":null,"link":"/cegauto/20190622_a_nap_fotoi_regi_lila_traktor_a_levendulasban","timestamp":"2019. június. 22. 06:41","title":"A nap fotói: régi lila traktor a levendulásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint közérdek, hogy a közbeszéd tárgyává lehessen tenni az egészségügyi intézményekben uralkodó állapotokat. ","shortLead":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint közérdek, hogy a közbeszéd tárgyává lehessen tenni az egészségügyi intézményekben...","id":"20190621_NAIH_Nem_lehet_megtiltani_a_fenykepezest_a_korhazakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ac1581-85f9-48c4-af18-4255d0645467","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_NAIH_Nem_lehet_megtiltani_a_fenykepezest_a_korhazakban","timestamp":"2019. június. 21. 16:22","title":"NAIH: Nem lehet megtiltani a fényképezést a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea59c686-af29-46da-a949-cd083077eadc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még kölyökkorában ejthették foglyul prémkereskedők azt a legyengült jegesmedvét, amelyet néhány napja fogtak be egy orosz városban. Korábban azt feltételezték, hogy az állat több száz kilométert vándorolva juthatott a lakott terület közelébe. ","shortLead":"Még kölyökkorában ejthették foglyul prémkereskedők azt a legyengült jegesmedvét, amelyet néhány napja fogtak be...","id":"20190621_Premvadaszok_jegesmedve_norilszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea59c686-af29-46da-a949-cd083077eadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0020f1-c700-466f-997e-e62cf039f663","keywords":null,"link":"/vilag/20190621_Premvadaszok_jegesmedve_norilszk","timestamp":"2019. június. 21. 14:24","title":"Prémvadászoktól szabadulhatott az orosz városban felbukkant jegesmedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210e98b0-5129-439b-9673-683ce245d14d","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Napok óta nem szolgál válasszal arról a Facebook, miért távolították el sok magyar profilját. Az ügy közben újabb érdekes epizóddal bővült. ","shortLead":"Napok óta nem szolgál válasszal arról a Facebook, miért távolították el sok magyar profilját. Az ügy közben újabb...","id":"20190621_facebook_profilok_torlese_indok_nelkul_miert_torolte_a_fiokomat_a_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=210e98b0-5129-439b-9673-683ce245d14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9393a8f-24e0-4aa4-909b-b3fe958ebc87","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_facebook_profilok_torlese_indok_nelkul_miert_torolte_a_fiokomat_a_facebook","timestamp":"2019. június. 21. 18:03","title":"Szándékosan nem mondja meg a Facebook, miért töröl magyar felhasználókat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ember veszett össze, egyikük baltát rántott.","shortLead":"Két ember veszett össze, egyikük baltát rántott.","id":"20190623_Baltaval_vagtak_fejbe_egy_embert_Bagameren_a_ballagas_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeac1c54-c2ba-4540-b85d-885145ed293f","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Baltaval_vagtak_fejbe_egy_embert_Bagameren_a_ballagas_utan","timestamp":"2019. június. 23. 12:57","title":"Baltával vágtak fejbe egy embert Bagaméren a ballagás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]