[{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héttől már várható, hogy a köztársasági elnök bejelenti az időpontot. ","shortLead":"A jövő héttől már várható, hogy a köztársasági elnök bejelenti az időpontot. ","id":"20190701_Ader_a_jovo_heten_kiirhatja_az_onkormanyzati_valasztast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b44054-facd-42ee-ab12-c4019bc107e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Ader_a_jovo_heten_kiirhatja_az_onkormanyzati_valasztast","timestamp":"2019. július. 01. 07:32","title":"Áder a jövő héten kiírhatja az önkormányzati választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Saját apja egykori újságjának magyarázta el Mészáros Beatrix, mire készülnek az Opushoz tartozó cégej.","shortLead":"Saját apja egykori újságjának magyarázta el Mészáros Beatrix, mire készülnek az Opushoz tartozó cégej.","id":"20190701_Nagy_terveket_szonek_a_Meszarosbirodalomban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a45b54e-57d7-4b1c-ba87-56223fc3cf3e","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Nagy_terveket_szonek_a_Meszarosbirodalomban","timestamp":"2019. július. 01. 06:26","title":"Nagy terveket szőnek a Mészáros-birodalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0623e057-c04d-4c58-b9a7-a90b09508865","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még egy mérsékelt mértékű globális felmelegedés is növelni fogja az energiaszükségletet a világon 2050-re – mutatták ki klímakutatók a Nature Communications című tudományos folyóiratban megjelent tanulmányukban. ","shortLead":"Még egy mérsékelt mértékű globális felmelegedés is növelni fogja az energiaszükségletet a világon 2050-re – mutatták ki...","id":"20190630_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_ellensulyozasa_energiaszukseglet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0623e057-c04d-4c58-b9a7-a90b09508865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a3e5d0-a35f-4369-9b4a-bfd501ce961e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190630_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_ellensulyozasa_energiaszukseglet","timestamp":"2019. június. 30. 08:03","title":"Ördögi körbe kerülhet az emberiség a globális felmelegedésben: egyre több energia kellene, hogy ellensúlyozzuk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1a52e1-d10a-48ff-afcc-c29961b34aec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök levélben kéri a Néppárt elnökét, hogy semmi esetre se mondjanak le a legfontosabb uniós posztról, az Európai Bizottság elnökének tisztségéről. Ugyanakkor Orbán elismeri, hogy a Fidesznek felfüggesztett tagságával semmi befolyása sem lehet a pártszövetség politikájára.","shortLead":"A magyar miniszterelnök levélben kéri a Néppárt elnökét, hogy semmi esetre se mondjanak le a legfontosabb uniós...","id":"20190630_Orban_levelben_ismerte_el_hogy_semmi_befolyasa_a_Neppart_politikajara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b1a52e1-d10a-48ff-afcc-c29961b34aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c442fec4-0adc-4928-8eac-160ca1c43952","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Orban_levelben_ismerte_el_hogy_semmi_befolyasa_a_Neppart_politikajara","timestamp":"2019. június. 30. 17:21","title":"Orbán levélben ismerte el, hogy „semmi befolyása” a Néppárt politikájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b41b7fe-0507-4f73-92e9-5650777e1a02","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Országos kampánnyal célozza a Magyar Turisztikai ügynökség a 6-10 éves gyerekeket. A Kajla nevű kabalafiguráról elnevezett \"útlevelükkel\" ingyenesen vonatozhatnak, a kísérők kedvezményt kapnak.","shortLead":"Országos kampánnyal célozza a Magyar Turisztikai ügynökség a 6-10 éves gyerekeket. A Kajla nevű kabalafiguráról...","id":"20190630_A_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_rarepult_a_610_eves_gyerekekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b41b7fe-0507-4f73-92e9-5650777e1a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abfecb1-e027-4f94-809e-7cf4ae0ca22d","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_A_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_rarepult_a_610_eves_gyerekekre","timestamp":"2019. június. 30. 21:20","title":"A Magyar Turisztikai Ügynökség rárepült a 6-10 éves gyerekekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Könnygázt vetett be és gumilövedékeket használt vasárnap Isztambulban a rendőrség a tüntető melegek ellen, miután ez utóbbiak a tiltás miatt idén sem tudták megtartani a város sétálóutcájában a méltóság menetét - közölte az Evrensel török napilap internetes oldalán.","shortLead":"Könnygázt vetett be és gumilövedékeket használt vasárnap Isztambulban a rendőrség a tüntető melegek ellen, miután...","id":"20190630_Konnygazzal_es_gumilovedekekkel_oszlatta_a_torok_rendorseg_a_demonstralo_melegeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf96e0f-cbdf-4261-b08d-5ac29ffdea07","keywords":null,"link":"/vilag/20190630_Konnygazzal_es_gumilovedekekkel_oszlatta_a_torok_rendorseg_a_demonstralo_melegeket","timestamp":"2019. június. 30. 21:55","title":"Könnygázzal és gumilövedékekkel oszlatta a török rendőrség a demonstráló melegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190630_huawei_embargo_feloldasa_google_maps_navigacio_hiba_gmail_dinamikus_email_europai_hohullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef371eab-f266-47fd-a45a-72dc71486207","keywords":null,"link":"/tudomany/20190630_huawei_embargo_feloldasa_google_maps_navigacio_hiba_gmail_dinamikus_email_europai_hohullam","timestamp":"2019. június. 30. 12:00","title":"Ez történt: megszületett a Trump-döntés, ami után százmilliók lélegezhetnek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f76e0b-781b-4632-9e31-d863bcfc9f2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas Cintia Zsuzsanna szombat óta nem adott magáról életjelet. ","shortLead":"Farkas Cintia Zsuzsanna szombat óta nem adott magáról életjelet. ","id":"20190630_Eltunt_egy_15_eves_lany_a_Jozsefvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4f76e0b-781b-4632-9e31-d863bcfc9f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2988a76f-9aa7-4b72-a28a-a74b703e77c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Eltunt_egy_15_eves_lany_a_Jozsefvarosban","timestamp":"2019. június. 30. 11:07","title":"Eltűnt egy 15 éves lány a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]