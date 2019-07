Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a14714f-ea79-4fd0-8da6-43b510bf0ffe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas német divatterepjáró pickup változatát először egy magyar designer álmodta meg, most pedig sokak meglepetésére valóság lett belőle. ","shortLead":"A hatalmas német divatterepjáró pickup változatát először egy magyar designer álmodta meg, most pedig sokak...","id":"20190708_itt_a_platos_bmw_x7_valosag_lett_a_magyar_alombol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a14714f-ea79-4fd0-8da6-43b510bf0ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ce8ed4-05b0-4e27-8e55-9cee56e2b089","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_itt_a_platos_bmw_x7_valosag_lett_a_magyar_alombol","timestamp":"2019. július. 08. 08:21","title":"Itt a platós BMW X7, valóság lett a magyar álomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d762fc3d-41a9-43d5-9203-ddc88a39f168","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már messziről látták a füstöt, azonnal a helyszínre siettek. ","shortLead":"Már messziről látták a füstöt, azonnal a helyszínre siettek. ","id":"20190708_Ego_pajtabol_mentettek_lovat_a_karcagi_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d762fc3d-41a9-43d5-9203-ddc88a39f168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd6afbf-396c-47cc-989c-75960ea2e688","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Ego_pajtabol_mentettek_lovat_a_karcagi_rendorok","timestamp":"2019. július. 08. 11:21","title":"Égő pajtából mentettek lovat a karcagi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18157a29-1612-403d-bba4-f2eec664b786","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Folyamatosan emelkedik a HIV-fertőzöttek száma Oroszországban, s a veszélyes vírust hordozók között egyre magasabb az időseb korosztályhoz tartozók aránya.","shortLead":"Folyamatosan emelkedik a HIV-fertőzöttek száma Oroszországban, s a veszélyes vírust hordozók között egyre magasabb...","id":"20190706_Elszabadul_az_AIDS_Oroszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18157a29-1612-403d-bba4-f2eec664b786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174824e9-0541-43df-938f-70e04c7b9ab4","keywords":null,"link":"/vilag/20190706_Elszabadul_az_AIDS_Oroszorszagban","timestamp":"2019. július. 07. 08:29","title":"Elszabadul az AIDS Oroszországban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac69604d-0335-4e50-9c60-f3ef79678a2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hszi Csin-ping kínai államfő tavaly novemberben jelentette be, hogy a New York-i Nasdaq mintájára Sanghajban új tőzsdei platformot hoznak létre a technológiai vállalatok számára.","shortLead":"Hszi Csin-ping kínai államfő tavaly novemberben jelentette be, hogy a New York-i Nasdaq mintájára Sanghajban új tőzsdei...","id":"20190707_Hamarosan_indul_a_kereskedes_az_amerikai_Nasdaqhoz_hasonlo_kinai_tozsden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac69604d-0335-4e50-9c60-f3ef79678a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d77eb1-354d-4b0c-ad66-1664449a7711","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_Hamarosan_indul_a_kereskedes_az_amerikai_Nasdaqhoz_hasonlo_kinai_tozsden","timestamp":"2019. július. 07. 15:22","title":"Hamarosan indul a kereskedés az amerikai Nasdaqhoz hasonló kínai tőzsdén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d58a39-b448-400f-9a61-2fde56257613","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Érdekes videót posztolt a CNN.","shortLead":"Érdekes videót posztolt a CNN.","id":"20190706_15_ev_foldrengese_45_masodpercben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32d58a39-b448-400f-9a61-2fde56257613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2680a6c8-61bf-4167-b8d7-fdc98be102c9","keywords":null,"link":"/vilag/20190706_15_ev_foldrengese_45_masodpercben","timestamp":"2019. július. 06. 20:18","title":"15 év földrengése 45 másodpercben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276bf772-fbc7-43fd-9c74-6b8c58e8cabf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összeállította a leginkább gyermekbarát államok listáját a Happiness Research nevű intézet, amely egyebek mellett az emberi jogok helyzetét, a nemi és jövedelmi egyenlőséget, a biztonságot, valamint az oktatási és egészségügyi rendszert vizsgálta.","shortLead":"Összeállította a leginkább gyermekbarát államok listáját a Happiness Research nevű intézet, amely egyebek mellett...","id":"20190707_Ezekben_az_orszagokban_a_legjobb_gyereknek_lenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=276bf772-fbc7-43fd-9c74-6b8c58e8cabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93bb0db9-03fb-44f0-95b3-7dfeb5a73418","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_Ezekben_az_orszagokban_a_legjobb_gyereknek_lenni","timestamp":"2019. július. 07. 14:05","title":"Ezekben az országokban a legjobb gyereknek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eva Mozes Kor 85 éves volt.","shortLead":"Eva Mozes Kor 85 éves volt.","id":"20190706_Eves_auschwitzi_turaja_kozben_halt_meg_a_vilag_egyik_legismertebb_holokauszttuleloje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99344df2-0e57-41f5-96dd-a8dfdec6ab0a","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Eves_auschwitzi_turaja_kozben_halt_meg_a_vilag_egyik_legismertebb_holokauszttuleloje","timestamp":"2019. július. 06. 20:26","title":"Éves auschwitzi túrája közben halt meg a világ egyik legismertebb holokauszttúlélője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett a helyszínen járt, beszámolóját Deutsch Tamás \"jellegzetes ellenzéki füllentésnek\" nevezte. Szél megkérte, hogy menjen el vele.","shortLead":"Szél Bernadett a helyszínen járt, beszámolóját Deutsch Tamás \"jellegzetes ellenzéki füllentésnek\" nevezte. Szél...","id":"20190706_Szel_Bernadett_elhivta_Deutsch_Tamast_a_roszkei_tranzitzonaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9b8064-3d9c-4db9-a3df-3f54dc245bc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Szel_Bernadett_elhivta_Deutsch_Tamast_a_roszkei_tranzitzonaba","timestamp":"2019. július. 06. 16:11","title":"Szél Bernadett elhívta Deutsch Tamást a tranzitzónába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]