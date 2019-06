Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"380a1fc8-1bb2-47b5-827c-e54ad4cc9397","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány CEU-ellenes lépéseinek ügyét csak ősszel kezdi el tárgyalni az EU bírósága. ","shortLead":"A kormány CEU-ellenes lépéseinek ügyét csak ősszel kezdi el tárgyalni az EU bírósága. ","id":"20190625_Ket_eve_huzodik_iden_sem_lesz_itelet_a_CEUrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=380a1fc8-1bb2-47b5-827c-e54ad4cc9397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673cfd39-4c69-4e90-a8d5-d6d612be050d","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Ket_eve_huzodik_iden_sem_lesz_itelet_a_CEUrol","timestamp":"2019. június. 25. 09:52","title":"Két éve húzódik, idén sem lesz ítélet a CEU-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d74f88a-39de-4a99-9ae9-d57ea7406515","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter nem tudott a piros ágyas szobáról az MTA SZTAKI-ban.","shortLead":"A miniszter nem tudott a piros ágyas szobáról az MTA SZTAKI-ban.","id":"20190625_Palkovics_a_SZTAKI_sziv_alaku_agyarol_Emlitesre_sem_melto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d74f88a-39de-4a99-9ae9-d57ea7406515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b651442-79db-4cda-982d-ea691641583e","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Palkovics_a_SZTAKI_sziv_alaku_agyarol_Emlitesre_sem_melto","timestamp":"2019. június. 25. 08:29","title":"Palkovics a SZTAKI szív alakú ágyáról: Említésre sem méltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4104e37f-a690-4229-89c3-f56f92bf66b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz ukrán illegálisan eladta a veséjét Kazahsztánban – jelentette be Vjacseszlav Abroszkin, az ukrán országos rendőrfőnök helyettese Facebook-oldalán.","shortLead":"Húsz ukrán illegálisan eladta a veséjét Kazahsztánban – jelentette be Vjacseszlav Abroszkin, az ukrán országos...","id":"20190626_Kazahsztanban_adjak_el_vesejuket_az_ukranok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4104e37f-a690-4229-89c3-f56f92bf66b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd8a10f-8ae5-47a8-a69c-acfd0bac6a99","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Kazahsztanban_adjak_el_vesejuket_az_ukranok","timestamp":"2019. június. 26. 14:46","title":"Kazahsztánban adják el veséjüket az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df99342d-9d5a-48cb-8f34-c4b2f9a2df29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robbanás rázta meg a Bécs negyedik kerületében lévő Pressgasse nevű utca egyik többemeletes épületét.","shortLead":"Robbanás rázta meg a Bécs negyedik kerületében lévő Pressgasse nevű utca egyik többemeletes épületét.","id":"20190626_Robbanas_tortent_egy_becsi_epuletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df99342d-9d5a-48cb-8f34-c4b2f9a2df29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e29c3ee-714b-4173-89c3-d7224225be39","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Robbanas_tortent_egy_becsi_epuletben","timestamp":"2019. június. 26. 17:07","title":"Robbanás történt egy bécsi épületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2457010a-d89a-44db-8081-d5104226aa14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megállt a víz a forgalom elterelésére szánt új aluljáróban Budafokon.","shortLead":"Megállt a víz a forgalom elterelésére szánt új aluljáróban Budafokon.","id":"20190624_Megallt_a_viz_az_elterelo_aluljaroban_nem_engedelyezik_a_Nagytetenyi_ut_lezarasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2457010a-d89a-44db-8081-d5104226aa14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a1e9e6-1c2f-40df-be58-c270a1dd7803","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Megallt_a_viz_az_elterelo_aluljaroban_nem_engedelyezik_a_Nagytetenyi_ut_lezarasat","timestamp":"2019. június. 24. 21:34","title":"Megállt a víz az elterelő aluljáróban, nem engedélyezik a Nagytétényi út lezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Budán a legmagasabbak az árak, vidéken Nyugat-Dunántúl vezet.","shortLead":"Budán a legmagasabbak az árak, vidéken Nyugat-Dunántúl vezet.","id":"20190625_Budapesten_masfelszer_dragabb_az_alberlet_az_orszagos_atlagnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e71759-090c-4b07-9771-83e19412b895","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Budapesten_masfelszer_dragabb_az_alberlet_az_orszagos_atlagnal","timestamp":"2019. június. 25. 13:16","title":"Budapesten másfélszer drágább az albérlet az országos átlagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf03d24-bd2c-4dc6-a07a-ed4d5bcdbdff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jement nem csak polgárháború és éhínség sújtja, hanem sáskainvázió is. Az EPA fotói Dhamar kormányzóságban készültek, ahol a termőföldről begyűjtött sáskákat megpirítva fogyasztják el a helyiek.","shortLead":"Jement nem csak polgárháború és éhínség sújtja, hanem sáskainvázió is. Az EPA fotói Dhamar kormányzóságban készültek...","id":"20190625_Jemenben_frappans_megoldast_talaltak_a_saskajarasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdf03d24-bd2c-4dc6-a07a-ed4d5bcdbdff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac72fe54-8e67-402f-92ed-ffbf53e368e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Jemenben_frappans_megoldast_talaltak_a_saskajarasra","timestamp":"2019. június. 25. 11:30","title":"Jemenben megfelelő megoldást találtak a sáskajárásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Mindenki a maga bőrét menti vagy vastagítja. A többi néma csend.","shortLead":"Mindenki a maga bőrét menti vagy vastagítja. A többi néma csend.","id":"20190626_TGM_Szemelyes_ugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d000453-316b-4863-83d6-5104b6e9812b","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_TGM_Szemelyes_ugy","timestamp":"2019. június. 26. 09:47","title":"TGM: Személyes ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]