Nyomoz a rendőrség az egyik legnagyobb magyar őssejtbanknál, a Cryo-Save Hungarynál - számolt be róla az RTL Klub híradója. A cég már hetek óta elérhetetlen. Pedig a svájci anyavállalat még most is a magyar ügyfélszolgálathoz küldi az ügyfeleket. Az érintett szülők nem tudják mit tegyenek. Van, aki már be sem merte fizetni a tárolási díj esedékes részletét. Így viszont elveszítheti az eddig befizetett pénzét és a gyermeke őssejtjét is.