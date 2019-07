Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3056470-0694-495f-8b0d-48f957eb4bc9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A címvédő, ötszörös világbajnok győzött a Brit Nagydíjon","shortLead":"A címvédő, ötszörös világbajnok győzött a Brit Nagydíjon","id":"20190714_Hamilton_hatodszor_nyert_Silverstoneban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3056470-0694-495f-8b0d-48f957eb4bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3351a364-7342-41d5-8788-3084f638ea83","keywords":null,"link":"/cegauto/20190714_Hamilton_hatodszor_nyert_Silverstoneban","timestamp":"2019. július. 14. 16:44","title":"Hamilton hatodszor nyert Silverstone-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02b5cb1-9a4d-4074-9d79-240efc1bcb9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jelenet óriási felháborodást keltett, a streamingszolgáltató lépett az ügyben. ","shortLead":"A jelenet óriási felháborodást keltett, a streamingszolgáltató lépett az ügyben. ","id":"20190716_Netflix_ongyilkos_jelenet_13_Reasons_Why_sorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c02b5cb1-9a4d-4074-9d79-240efc1bcb9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7409a9ba-ad9e-4c70-91be-6b628ce80431","keywords":null,"link":"/elet/20190716_Netflix_ongyilkos_jelenet_13_Reasons_Why_sorozat","timestamp":"2019. július. 16. 12:07","title":"Kivágja a Netflix az öngyilkosságról szóló jelenetet a 13 Reasons Why című sorozatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57afb94-990c-4c06-904a-70f135a70b83","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lemaradtunk az Európai Unió 28 tagállamához képest.","shortLead":"Lemaradtunk az Európai Unió 28 tagállamához képest.","id":"20190716_Csaknem_negyedevel_csokkent_a_diplomasok_szama_Magyarorszagon_9_ev_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e57afb94-990c-4c06-904a-70f135a70b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07111a5-7bf2-4766-9de6-30fce949f1da","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Csaknem_negyedevel_csokkent_a_diplomasok_szama_Magyarorszagon_9_ev_alatt","timestamp":"2019. július. 16. 05:40","title":"Csaknem negyedével csökkent a felsőoktatásban tanulók száma Magyarországon 9 év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a84a1eaa-a2d5-4a22-bd35-54ffe444d2c3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Rekordnak számító 19,3 millió jegyigénylés érkezett az Európai Labdarúgó-szövetséghez (UEFA) a 2020-as kontinensviadal első értékesítési szakaszában.","shortLead":"Rekordnak számító 19,3 millió jegyigénylés érkezett az Európai Labdarúgó-szövetséghez (UEFA) a 2020-as kontinensviadal...","id":"20190715_focieb_jegyigenyles_uefa_rekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a84a1eaa-a2d5-4a22-bd35-54ffe444d2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659e29a8-3323-460f-a482-a39529a1a26e","keywords":null,"link":"/sport/20190715_focieb_jegyigenyles_uefa_rekord","timestamp":"2019. július. 15. 16:40","title":"Soha ennyien nem voltak kíváncsiak előben a foci-Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajnali négy órakor feltételesen, de elhagyhatta a börtönt az olaszliszkai lincselés elsőrendű vádlottja, ifj H. D.","shortLead":"Hajnali négy órakor feltételesen, de elhagyhatta a börtönt az olaszliszkai lincselés elsőrendű vádlottja, ifj H. D.","id":"20190715_Tizenharom_ev_utan_szabadult_az_olaszliszkai_lincselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067c47dd-865e-4d1e-8eec-8a4632daa07e","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Tizenharom_ev_utan_szabadult_az_olaszliszkai_lincselo","timestamp":"2019. július. 15. 09:34","title":"Tizenhárom év után szabadult az olaszliszkai lincselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37befe4e-5501-4db2-ade3-32a5c7a5f467","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan várhatóan hazánkba is megérkezik a Kodiaq és a Karoq kistestvérének tekinthető crossover.","shortLead":"Hamarosan várhatóan hazánkba is megérkezik a Kodiaq és a Karoq kistestvérének tekinthető crossover.","id":"20190715_a_legkisebb_cseh_suv_megkezdodott_a_skoda_kamiq_gyartasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37befe4e-5501-4db2-ade3-32a5c7a5f467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbefdab-d24b-4d02-807f-1d23fb2fa936","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_a_legkisebb_cseh_suv_megkezdodott_a_skoda_kamiq_gyartasa","timestamp":"2019. július. 15. 08:21","title":"A legkisebb és legolcsóbb cseh SUV: megkezdődött a Skoda Kamiq gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56711ee3-5b30-4981-bdf0-421b9e6af810","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"18 ország pezsgőit, köztük magyar tételeket is díjaztak a legrangosabb nemzetközi pezsgőversenyen, a napokban lezárult 2019-es Champagne és Pezsgő Világbajnokságon (CSWWC). A somlói Kreinbacher Birtok Brut Classic 2015 Magnum pezsgője aranyérmet, három további magnum palackos tételük ezüstöt kapott. Kiemelkedően szerepelt a Carassia – Kárászteleki Pezsgőpincészet is: a Carassia Classic Brut magnum palackja aranyat ért, másik két pezsgőjük pedig ezüstöt.","shortLead":"18 ország pezsgőit, köztük magyar tételeket is díjaztak a legrangosabb nemzetközi pezsgőversenyen, a napokban lezárult...","id":"20190715_Magyar_pezsgok_vilagsikere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56711ee3-5b30-4981-bdf0-421b9e6af810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dacd043-b4ad-49fe-b4e3-1ad51dfb6838","keywords":null,"link":"/elet/20190715_Magyar_pezsgok_vilagsikere","timestamp":"2019. július. 15. 18:03","title":"Magyar pezsgők világsikere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc396700-e0dd-40ab-bcd8-75bcc0b8a2a5","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Sokan nem tanulnak a 2008-as gazdasági világválságból. Pedig nem ártana, hiszen a tehetős vállalkozóknak nem nyújt elég biztonságot csupán az, hogy a vagyont aranyban, vállalati kötvényekben, részvényekben, vagy többféle devizában diverzifikálják, csökkentve ezzel a kockázatot. Fontos pénzügyi alapelv, hogy földrajzi szempontból is meg kell osztani a befektetéseket: lehet ugyan, hogy emiatt megkapjuk az offshore bélyeget, de erre is van megoldás.","shortLead":"Sokan nem tanulnak a 2008-as gazdasági világválságból. Pedig nem ártana, hiszen a tehetős vállalkozóknak nem nyújt elég...","id":"crystalgroup_20190716_Az_offshorelovagok_meg_a_valsagot_is_megusszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc396700-e0dd-40ab-bcd8-75bcc0b8a2a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144f5492-e977-4606-9b90-95fa8325726b","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20190716_Az_offshorelovagok_meg_a_valsagot_is_megusszak","timestamp":"2019. július. 16. 14:30","title":"Az offshore-lovagok még a válságot is megússzák!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"}]