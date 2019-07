Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8191688-880b-4ee3-a891-c95ff38fa78d","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"kultura","description":"Heller Ágnes beleúszott az éjszakába. Úgy halt meg, mint romantikus fiatal lány egy Schumann-dalban.","shortLead":"Heller Ágnes beleúszott az éjszakába. Úgy halt meg, mint romantikus fiatal lány egy Schumann-dalban.","id":"20190720_TGM_Heller_Agnes_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8191688-880b-4ee3-a891-c95ff38fa78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c296c4-e15a-4aab-b044-557997c9f78e","keywords":null,"link":"/kultura/20190720_TGM_Heller_Agnes_meghalt","timestamp":"2019. július. 20. 14:05","title":"TGM: Heller Ágnes meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c5321a-e606-44fb-8950-55fbcb3d3e58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kalocsán egy 27 éves nőnek ruhákra fájt a foga, de lebukott, így majdnem harapásig fajult a történet.\r

\r

","shortLead":"Kalocsán egy 27 éves nőnek ruhákra fájt a foga, de lebukott, így majdnem harapásig fajult a történet.\r

\r

","id":"20190720_Ruhakat_akart_lopni_harapni_probalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c5321a-e606-44fb-8950-55fbcb3d3e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d301925d-7705-4cab-97da-b7d0bec12e22","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Ruhakat_akart_lopni_harapni_probalt","timestamp":"2019. július. 20. 18:58","title":"Ruhákat akart lopni, harapni próbált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65adaf34-4f5e-4cb6-9ce9-895c5e9407cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két esetnek nincs köze egymáshoz, de elég problémás még az autonóm buszok üzemeltetése.","shortLead":"A két esetnek nincs köze egymáshoz, de elég problémás még az autonóm buszok üzemeltetése.","id":"20190722_Elutott_egy_embert_Becsben_az_onvezeto_busz_Parizsban_is_leallitottak_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65adaf34-4f5e-4cb6-9ce9-895c5e9407cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85090146-9547-4734-bdc6-26fba9c39568","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_Elutott_egy_embert_Becsben_az_onvezeto_busz_Parizsban_is_leallitottak_oket","timestamp":"2019. július. 22. 11:21","title":"Elütött egy embert Bécsben az önvezető busz, Párizsban is leállították őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b263b95-1499-49cb-b785-36bc8a5c6cb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos tett közzé friss légi fotót a miniszterelnök családjának alcsútdobozi majorságágáról, ahol nagy változásokat figyelt meg.","shortLead":"Hadházy Ákos tett közzé friss légi fotót a miniszterelnök családjának alcsútdobozi majorságágáról, ahol nagy...","id":"20190722_hadhazy_akos_orban_gyozo_orban_viktor_meszaros_lorinc_alcsutdoboz_birtok_majorsag_epitkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b263b95-1499-49cb-b785-36bc8a5c6cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355bff7a-f6ef-4112-923c-408d8730ff75","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_hadhazy_akos_orban_gyozo_orban_viktor_meszaros_lorinc_alcsutdoboz_birtok_majorsag_epitkezes","timestamp":"2019. július. 22. 10:01","title":"Nagy építkezés zajlik Orbánék birtokán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Jobb bent, mint kint – így lehetne a legrövidebben összefoglalni azokat az elemzéseket, amelyek arról a fikcióról készültek, hogy Magyarország kilép, illetve kilépett az unióból. Ebben a sem politikailag, sem gazdaságilag nem létező forgatókönyvben csak a Századvég elemzői találtak pozitív részeket, az elemzésre felkért egyik tanszékvezető egyetemi tanár viszont egyenesen azt állítja: ha tényleg kilépnénk az EU-ból, Magyarország kompországként végleg kikötne a keleti parton.","shortLead":"Jobb bent, mint kint – így lehetne a legrövidebben összefoglalni azokat az elemzéseket, amelyek arról a fikcióról...","id":"20190722_Katasztrofa_lenne_a_magyar_EUkilepes_de_nem_kizart_hogy_egyszer_megtortenik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfebe061-d770-463e-b3be-8ae87aee3577","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Katasztrofa_lenne_a_magyar_EUkilepes_de_nem_kizart_hogy_egyszer_megtortenik","timestamp":"2019. július. 22. 11:38","title":"Katasztrófa lenne a magyar EU-kilépés, de nem kizárt, hogy egyszer megtörténik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d430eafb-59c8-4564-9279-fbcb94e331dd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pénteken még a dél-koreai világbajnokságon úszott, vasárnap viszont már a világkupa kanadai fordulójában sikerült győznie. Olasz Anna ezüstérmes.","shortLead":"Pénteken még a dél-koreai világbajnokságon úszott, vasárnap viszont már a világkupa kanadai fordulójában sikerült...","id":"20190722_rasovszky_kristof_olasz_anna_nyiltvizi_uszas_vilagkupa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d430eafb-59c8-4564-9279-fbcb94e331dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1f7ddc-d520-44b8-a11d-efe8acbc5ee3","keywords":null,"link":"/sport/20190722_rasovszky_kristof_olasz_anna_nyiltvizi_uszas_vilagkupa","timestamp":"2019. július. 22. 09:45","title":"Rasovszky megállíthatatlan, újabb aranyat nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115adcd8-7e49-4631-9373-acb1e8cebffc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A díjat második világháborús veteránok jelenlétében adtak át a normandiai Caen városában.\r

","shortLead":"A díjat második világháborús veteránok jelenlétében adtak át a normandiai Caen városában.\r

","id":"20190721_Greta_Thunberg_kapta_a_normandiai_partraszallas_emlekere_alapitott_Szabadsagdijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=115adcd8-7e49-4631-9373-acb1e8cebffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f8f90e-526e-4908-b328-8d9eef71ecfd","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Greta_Thunberg_kapta_a_normandiai_partraszallas_emlekere_alapitott_Szabadsagdijat","timestamp":"2019. július. 21. 21:43","title":"Greta Thunberg kapta a normandiai partraszállás emlékére alapított Szabadság-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c6c7d2-897e-4d0f-bdea-2c976e218d4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holdra szállás 50. évfordulójáról emlékezett meg az Őrültech című teches podcast két műsorvezetője is, amiről a magyar asztrofotóssal, Hődör Gáborral beszélgettek.","shortLead":"A holdra szállás 50. évfordulójáról emlékezett meg az Őrültech című teches podcast két műsorvezetője is, amiről...","id":"20190721_holdra_szallas_50_evfordulo_orultech_podcast_hodor_gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09c6c7d2-897e-4d0f-bdea-2c976e218d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d510c7d3-f143-483f-8c50-98360354a0fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190721_holdra_szallas_50_evfordulo_orultech_podcast_hodor_gabor","timestamp":"2019. július. 21. 21:03","title":"Podcast: Mivel készül egy magyar asztrofotós a holdra szállás évfordulójára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]