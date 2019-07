Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"115adcd8-7e49-4631-9373-acb1e8cebffc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A díjat második világháborús veteránok jelenlétében adtak át a normandiai Caen városában.\r

","shortLead":"A díjat második világháborús veteránok jelenlétében adtak át a normandiai Caen városában.\r

","id":"20190721_Greta_Thunberg_kapta_a_normandiai_partraszallas_emlekere_alapitott_Szabadsagdijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=115adcd8-7e49-4631-9373-acb1e8cebffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f8f90e-526e-4908-b328-8d9eef71ecfd","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Greta_Thunberg_kapta_a_normandiai_partraszallas_emlekere_alapitott_Szabadsagdijat","timestamp":"2019. július. 21. 21:43","title":"Greta Thunberg kapta a normandiai partraszállás emlékére alapított Szabadság-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"A múltban rendre bizonyítottunk\" - vágott vissza a külügyminisztérium szóvivője a Lázár János bécsi túráját megszégyenítő vádakra.","shortLead":"\"A múltban rendre bizonyítottunk\" - vágott vissza a külügyminisztérium szóvivője a Lázár János bécsi túráját...","id":"20190721_Visszavagott_a_finn_kormany_az_orszagot_leszolni_probalo_Kovacs_Zoltannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b00eb2-b931-4cfd-bc06-d37b1671c9fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190721_Visszavagott_a_finn_kormany_az_orszagot_leszolni_probalo_Kovacs_Zoltannak","timestamp":"2019. július. 21. 16:40","title":"Visszavágott a finn kormány az országot leszólni próbáló Kovács Zoltánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7452a28-d26f-4b84-b82e-1627d89de77a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Erre vajon mit lép Washington?","shortLead":"Erre vajon mit lép Washington?","id":"20190721_kereskedelmi_haboru_trump_altmaier_vamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7452a28-d26f-4b84-b82e-1627d89de77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241edd9d-10c2-4a59-bd41-7b0ec8336412","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190721_kereskedelmi_haboru_trump_altmaier_vamok","timestamp":"2019. július. 21. 18:00","title":"Békülne az EU Donald Trumppal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c851c2-750c-4573-ae74-863af7d7154b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190722_agymenok_elmenynap_nyeremenyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2c851c2-750c-4573-ae74-863af7d7154b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b004c3e8-68d5-478f-adcf-c9c616cc0b17","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_agymenok_elmenynap_nyeremenyauto","timestamp":"2019. július. 22. 13:15","title":"Gazdára talált az Agymenők Élménynap nyereményautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6b1fd8-d77f-460f-80ef-ab9e1e840b7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A részeg férfi azért ütött, mert nem engedték felszállni a járatra.","shortLead":"A részeg férfi azért ütött, mert nem engedték felszállni a járatra.","id":"20190722_buszsofor_tamadas_bantalmazas_budapest_viii_kerulet_verseny_utca_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc6b1fd8-d77f-460f-80ef-ab9e1e840b7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987ebd69-5d0b-481f-a77f-ad88ee4c4d06","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_buszsofor_tamadas_bantalmazas_budapest_viii_kerulet_verseny_utca_rendorseg","timestamp":"2019. július. 22. 13:12","title":"Megint buszsofőrt vertek meg Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc3cec0-403d-4186-9b3f-c96c18c3abed","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kassai acélmű a U.S. Steel tulajdonában van, 2021-ig tervezik levezetni az elbocsátásokat.\r

","shortLead":"A kassai acélmű a U.S. Steel tulajdonában van, 2021-ig tervezik levezetni az elbocsátásokat.\r

","id":"20190721_Elbocsatjak_a_kassai_acelmu_dolgozoinak_otodet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fc3cec0-403d-4186-9b3f-c96c18c3abed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b880993-eff1-4afe-aa36-5765af27286b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190721_Elbocsatjak_a_kassai_acelmu_dolgozoinak_otodet","timestamp":"2019. július. 21. 15:03","title":"Elbocsátják a kassai acélmű dolgozóinak ötödét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem vállalja a 100 méteres hátúszást a kvangdzsui világbajnokságon.","shortLead":"Nem vállalja a 100 méteres hátúszást a kvangdzsui világbajnokságon.","id":"20190722_hosszu_katinka_kvangdzsu_vizes_vb_100_meter_hat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7aa42b-97a9-4190-b322-9d5013064a13","keywords":null,"link":"/sport/20190722_hosszu_katinka_kvangdzsu_vizes_vb_100_meter_hat","timestamp":"2019. július. 22. 07:13","title":"Hosszú visszalépett az egyik sikerszámától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4775691-6d3f-4a45-9814-95652ad90781","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több dokumentum alapján azt állítja a The Washington Post, hogy a Huawei Észak-Koreával közösen hozhatta létre a Koryolink nevű mobilhálózatot a koreai rezsimben.","shortLead":"Több dokumentum alapján azt állítja a The Washington Post, hogy a Huawei Észak-Koreával közösen hozhatta létre...","id":"20190722_eszak_korea_mobilhalozat_huawei_panda_koryolink","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4775691-6d3f-4a45-9814-95652ad90781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4748cf7d-d899-4009-8b46-cdafc563167b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_eszak_korea_mobilhalozat_huawei_panda_koryolink","timestamp":"2019. július. 22. 18:03","title":"Észak-Koreának segíthetett mobilhálózatot építeni a Huawei, kémkedhetett a felhasználók után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]