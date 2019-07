A nyelvlökéses nyelés problémáját a közösségi média felhasználóival is megismertető brit Mike Mew technikáját (melyet a népnyelv mewingnak keresztelt) idén kapták fel az influenszerek, és több száz videót töltöttek fel a Youtube-ra arról, hogyan kell a nyelvet a szájpadlásnak nyomva tartani. (Az egyik legtöbb megtekintést elért videó influenszer feltöltője még a megkérdezett szakemberek szerint is profin végzi a gyakorlatot.) Maga dr. Mew is számtalan videóban tanítja, hogyan lehet a megfelelő nyelvtartás segítségével helyesen nyelni és lélegezni, és a fogazati eltérések és a szájlégzés kapcsolatát elsőként vizsgáló édesapjával, John Mew-val együtt az állítják, a technikával az alsó és felső fogsor összehangolása, az állkapocs formájának megváltoztatása is elérhető. „Nem kell elhinned, hogy működik, csak kezdd el gyakorolni, és meglátod az eredményt” – mondta lapunknak dr. Mew, akit tavaly a Brit Fogszabályozástani Társaság kizárt, mert úgy ítélték, hogy a közösségi médiában folytatott kampányában több félrevezető állítás is szerepel. „Az egészségügyi rendszerünk egy dinoszaurusz. A bevételen van a hangsúly, emiatt előbb küldik el a pácienst zsírleszívásra, mint dietetikushoz. Az én módszeremmel is az a „baj”, hogy tenni kell érte a páciensnek, nem elég kés alá feküdni. A Magyarországon alkalmazott nyelvlökéses terápia itt nem ismert, arról nem beszélve, hogy ez nem is minden esetben elég a változáshoz. Nemcsak azon dolgozom, hogy a mewing technikát terjesszem – ami a kizárásnak köszönhetően szerencsére még nagyobb figyelmet kapott –, hanem azon is, hogy több orvosi szakág képviselőit egy csapatba szervezzem” - kommentálta az esetet a szakember.