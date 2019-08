Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abd732f1-fbab-455c-ab9f-6b6374345cb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyakon szúrta az állatot, amely majdnem megölte a kanadai turistát.","shortLead":"Nyakon szúrta az állatot, amely majdnem megölte a kanadai turistát.","id":"20190809_Zsebkesevel_vedte_meg_magat_a_grizzlymedvetol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abd732f1-fbab-455c-ab9f-6b6374345cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21f528d-a2aa-4151-bacb-150c1d611218","keywords":null,"link":"/elet/20190809_Zsebkesevel_vedte_meg_magat_a_grizzlymedvetol","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:45","title":"Zsebkésével védte meg magát a grizzlymedvétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494b48b3-8acb-422a-887d-6cbbf9be4573","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két generátor rosszalkodott, egy fél ország bánta.","shortLead":"Két generátor rosszalkodott, egy fél ország bánta.","id":"20190809_Vege_a_brit_aramszunetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=494b48b3-8acb-422a-887d-6cbbf9be4573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a877a88-dfb8-4e7a-a1a4-39a862ff67c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Vege_a_brit_aramszunetnek","timestamp":"2019. augusztus. 09. 20:02","title":"Vége a brit áramszünetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf948c1-ebd2-4364-afa6-dbec1e5f4925","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az oligarcha autóba nálunk is 60 millió felett lehet újonnan beszállni.","shortLead":"Az oligarcha autóba nálunk is 60 millió felett lehet újonnan beszállni.","id":"20190808_g_mercedes_katon_autos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecf948c1-ebd2-4364-afa6-dbec1e5f4925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e49746d-1872-45a9-92f6-74997aaedb1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_g_mercedes_katon_autos_video","timestamp":"2019. augusztus. 09. 04:34","title":"Kartondobozból csinált magának gengszter G-Mercit egy orosz blogger – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b811774-12e1-476c-9165-4a31c7a34c28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyorsan tanultak a szerdán elkövetett hibákból a kirgiz biztonsági erők: miután első alkalommal nem tudták letartóztatni Almazbek Atambajev ex-államfőt, csütörtökön egy páncélossal törték be a korrupcióval vádolt ex-államfő erőddé átalakított házának kapuját.","shortLead":"Gyorsan tanultak a szerdán elkövetett hibákból a kirgiz biztonsági erők: miután első alkalommal nem tudták...","id":"20190808_A_masodik_ostrommal_sikerult_orizetbe_venni_a_kirgiz_exelnokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b811774-12e1-476c-9165-4a31c7a34c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdce2fb-8ff4-434e-8771-fdd82ca23ab9","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_A_masodik_ostrommal_sikerult_orizetbe_venni_a_kirgiz_exelnokot","timestamp":"2019. augusztus. 08. 16:21","title":"A második ostrommal sikerült őrizetbe venni a kirgiz ex-elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változik a közlekedés.","shortLead":"Változik a közlekedés.","id":"20190809_Szombattol_nem_indulnak_buszok_a_Szena_terrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9544aff-136b-435e-b0b4-638c011f8b4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Szombattol_nem_indulnak_buszok_a_Szena_terrol","timestamp":"2019. augusztus. 09. 06:57","title":"Szombattól nem indulnak buszok a Széna térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többen úgy vélik, hogy a Viking speciális orrkiképzése is hozzájárult a május 29-i Hableány-balesethez.","shortLead":"Többen úgy vélik, hogy a Viking speciális orrkiképzése is hozzájárult a május 29-i Hableány-balesethez.","id":"20190810_szallodahajo_viking_sigyn_orrkikepzes_hableany_setahajo_tragedia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ee1d59-9936-4542-89d8-138f8b23b140","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_szallodahajo_viking_sigyn_orrkikepzes_hableany_setahajo_tragedia","timestamp":"2019. augusztus. 10. 10:44","title":"Hableány-katasztrófa: a szakértők kitiltatnák a Viking hajóit a magyar vizekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kurucz Bolgárkát egy falunapon verték meg, támadója ezután visszament bulizni.","shortLead":"Kurucz Bolgárkát egy falunapon verték meg, támadója ezután visszament bulizni.","id":"20190810_Megvertek_egy_fiatal_not_Benyen_mert_szivarvanyos_taska_volt_nala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdaabf17-864f-4f37-8cc9-56d2333531de","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Megvertek_egy_fiatal_not_Benyen_mert_szivarvanyos_taska_volt_nala","timestamp":"2019. augusztus. 10. 10:15","title":"Megvertek egy fiatal nőt Bényén, mert szivárványos táska volt nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dee78c2-a3f9-4fe2-9fed-3a9e1a5a7b0e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A Sziget második napja a Dan Panaitescu Nagyszínpadon a britpop és indie jegyében telt, és elhangzott a 90-es évek brit zenéjének talán egyik legnagyobb himnusza, amelyet rendhagyó módon „Micknek és Keith-nek” címeztek. ","shortLead":"A Sziget második napja a Dan Panaitescu Nagyszínpadon a britpop és indie jegyében telt, és elhangzott a 90-es évek brit...","id":"20190809_Vegre_eloben_hallhattuk_a_Szigeten_a_vilag_legtokeletesebb_utolso_dalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dee78c2-a3f9-4fe2-9fed-3a9e1a5a7b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b954257e-9f84-4eea-83ec-4b7e421efb72","keywords":null,"link":"/kultura/20190809_Vegre_eloben_hallhattuk_a_Szigeten_a_vilag_legtokeletesebb_utolso_dalat","timestamp":"2019. augusztus. 09. 10:50","title":"Végre élőben hallhattuk a Szigeten a világ legtökéletesebb utolsó dalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]