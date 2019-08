Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d7d8524-ca2a-4407-adef-f9e6057de177","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden jóval felruházta idei első csúcstelefonját, a OnePlus 7 Prót a gyártó, és mivel a T előtagú változat továbbfejlesztésekkel érkezik, érthető, hogy már nagyon várja a tech-világ. Úgy tűnt, meg is van a bemutatkozás dátuma, de állítólag hamis volt az információ.","shortLead":"Minden jóval felruházta idei első csúcstelefonját, a OnePlus 7 Prót a gyártó, és mivel a T előtagú változat...","id":"20190814_oneplus_7t_pro_hirek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d7d8524-ca2a-4407-adef-f9e6057de177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10cb35bb-cc35-4242-89d9-76c55d878d77","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_oneplus_7t_pro_hirek","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:03","title":"Kezdődik a találgatás: mikor érkezik a OnePlus csúcstelefonjának utódja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9d3b8e-55d0-4858-b79b-2736e99a093f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kétségtelenül utolérte a karma!","shortLead":"Kétségtelenül utolérte a karma!","id":"20190812_Ketchup_tolvaj_lopas_karma_Heinz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b9d3b8e-55d0-4858-b79b-2736e99a093f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fe38e5-3117-4e9b-8058-d39d7b4135dc","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Ketchup_tolvaj_lopas_karma_Heinz","timestamp":"2019. augusztus. 12. 14:38","title":"Őrült dolgokra késztetett egy üveg ketchup egy amerikai nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee272f1f-974d-4ce0-bf87-684a6863b375","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mike Hughes 1500 méteres magasságra szeretett volna eljutni hétfőn, hogy bebizonyítsa, a Föld lapos. A kilövést azonban újra el kellett halasztani.","shortLead":"Mike Hughes 1500 méteres magasságra szeretett volna eljutni hétfőn, hogy bebizonyítsa, a Föld lapos. A kilövést azonban...","id":"20190813_laposfold_hivo_mike_hughes_gozmeghajtasu_raketa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee272f1f-974d-4ce0-bf87-684a6863b375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9f4992-cc91-430f-8393-4c04cde9702d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_laposfold_hivo_mike_hughes_gozmeghajtasu_raketa","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:33","title":"Bedöglött a vízmelegítő, elmaradt a laposföld-hívő rakétakilövése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc774f7b-1891-4dfa-9d0b-407392dd93e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi tesztekkel elégedettek voltak a szakemberek, ezért úgy vélik, 2022-ben már célba is vehetik vele a Marsot.","shortLead":"Az eddigi tesztekkel elégedettek voltak a szakemberek, ezért úgy vélik, 2022-ben már célba is vehetik vele a Marsot.","id":"20190814_hordozhato_atomreaktor_kilopower_nasa_nuklearis_eromu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc774f7b-1891-4dfa-9d0b-407392dd93e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6197d7-c481-416f-b39a-7f2f036d16d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_hordozhato_atomreaktor_kilopower_nasa_nuklearis_eromu","timestamp":"2019. augusztus. 14. 11:33","title":"Annyira jól áll a hordozható atomreaktor fejlesztése, hogy hamarosan elindulhat a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27e4036-5c11-4f3c-a193-04588505a9c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vásárló vélhetően abban bízik, hogy néhány év múlva jelentős haszonnal adhat majd túl az autókon.","shortLead":"A vásárló vélhetően abban bízik, hogy néhány év múlva jelentős haszonnal adhat majd túl az autókon.","id":"20190813_egy_uzletember_kapasbol_ot_darab_425_millio_forintos_hipersportkocsit_vett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a27e4036-5c11-4f3c-a193-04588505a9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d6793b-8f48-4a5d-940e-5043c96b1f77","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_egy_uzletember_kapasbol_ot_darab_425_millio_forintos_hipersportkocsit_vett","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:21","title":"Egy üzletember kapásból öt darab 425 millió forintos hipersportkocsit vett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a936c5b-3068-4fa9-9c76-9057915e7eda","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A havasi lótusz egy ritka és veszélyeztetett faját fedezték fel kínai tudósok a szecsuáni Volung természetvédelmi területen.



","shortLead":"A havasi lótusz egy ritka és veszélyeztetett faját fedezték fel kínai tudósok a szecsuáni Volung természetvédelmi...","id":"20190812_havasi_lotusz_ismeretlen_faj_kina_csengdu_volung","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a936c5b-3068-4fa9-9c76-9057915e7eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26f2836-677d-4a62-890b-acd940e3c7b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_havasi_lotusz_ismeretlen_faj_kina_csengdu_volung","timestamp":"2019. augusztus. 12. 21:03","title":"4700 méter magasan bukkantak rá egy eddig nem ismert növényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b742a6-36ec-4a3a-8795-7cdb8f648dd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"15-25 ezer forintot fizetnek a készítményért a súlyosan allergiás emberek.","shortLead":"15-25 ezer forintot fizetnek a készítményért a súlyosan allergiás emberek.","id":"20190814_Draga_es_sokszor_hianycikk_az_eletmento_adrenalininjekcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91b742a6-36ec-4a3a-8795-7cdb8f648dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0787cb50-f393-4ba3-b4ee-3d90cf372883","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Draga_es_sokszor_hianycikk_az_eletmento_adrenalininjekcio","timestamp":"2019. augusztus. 14. 05:41","title":"Drága és sokszor hiánycikk az életmentő adrenalin-injekció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1229de9-c82b-46d6-ad2d-8b2b08edd0ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cayenne most debütált csúcsmodellje még a Lamborghini Urusnál is nagyobb teljesítményt ad le. ","shortLead":"A Cayenne most debütált csúcsmodellje még a Lamborghini Urusnál is nagyobb teljesítményt ad le. ","id":"20190813_zold_rendszamos_680_loeros_uj_divatterepjaro_a_porschetol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1229de9-c82b-46d6-ad2d-8b2b08edd0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97469a04-3d7e-4a00-9e24-7377cb51e8da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_zold_rendszamos_680_loeros_uj_divatterepjaro_a_porschetol","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:21","title":"Zöld rendszámos, 680 lóerős új divatterepjáró a Porschétól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]