Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de237921-4688-475f-a594-bc0cd7a43d3d","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Budapestről, az éjszakai életről és a liberalizmusról. ","shortLead":"Budapestről, az éjszakai életről és a liberalizmusról. ","id":"20190813_Hont_Ez_a_varos_egy_tavoli_bolygo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de237921-4688-475f-a594-bc0cd7a43d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d3ff0e-25cf-46dc-8777-d30df1b3a1a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Hont_Ez_a_varos_egy_tavoli_bolygo","timestamp":"2019. augusztus. 13. 17:50","title":"Hont: Ez a város egy távoli bolygó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyre több jel mutat arra, hogy Seres Zoltán vállalkozó húsz éve külföldi, orosz és szlovák titkosszolgálati harc áldozatául eshetett - írta szerdai számában a Magyar Nemzet.","shortLead":"Egyre több jel mutat arra, hogy Seres Zoltán vállalkozó húsz éve külföldi, orosz és szlovák titkosszolgálati harc...","id":"20190814_Titkosszolgalati_megrendelesre_vegezhettek_ki_Seres_Zoltant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b4dfe4-7252-4877-863d-9466dab1fa62","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Titkosszolgalati_megrendelesre_vegezhettek_ki_Seres_Zoltant","timestamp":"2019. augusztus. 14. 06:58","title":"Titkosszolgálati megrendelésre végezhették ki Seres Zoltánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe46183-caf8-4b32-81ad-84da7dd985bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta azt a rendeletet, amely alapján egyszerűsített eljárással kaphatnak ukrán állampolgárságot az Ukrajnát védelmező külföldi állampolgárságú vagy hontalan személyek, illetve a politikai üldöztetés áldozatává vált orosz állampolgárok. Az intézkedés egyértelmű válasz arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz útlevél megszerzésének könnyítését ajánlotta valamennyi kelet-ukrajnai polgárnak.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta azt a rendeletet, amely alapján egyszerűsített eljárással kaphatnak ukrán...","id":"20190813_Ukrajna_visszavag__soron_kivul_kapnak_allampolgarsagot_az_uldozott_orosz_polgarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbe46183-caf8-4b32-81ad-84da7dd985bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70a9929-ae18-497c-83ba-9f7f77dbfe1e","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Ukrajna_visszavag__soron_kivul_kapnak_allampolgarsagot_az_uldozott_orosz_polgarok","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:30","title":"Ukrajna visszavág – soron kívül kapnak állampolgárságot az üldözött oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0deddb9-4c69-4502-afea-41343bbd2f4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Belső Klinikai Tömb kerítésének lefestését kérte a diákoktól és munkatársaktól. ","shortLead":"A Belső Klinikai Tömb kerítésének lefestését kérte a diákoktól és munkatársaktól. ","id":"20190812_Csapatepitesnek_szanja_a_Semmelweis_Egyetem_rektora_az_onkentes_keritesfestest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0deddb9-4c69-4502-afea-41343bbd2f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b821cf-f10e-4949-95e2-72f907df5c41","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Csapatepitesnek_szanja_a_Semmelweis_Egyetem_rektora_az_onkentes_keritesfestest","timestamp":"2019. augusztus. 12. 19:26","title":"Csapatépítésnek szánja a Semmelweis Egyetem rektora az önkéntes kerítésfestést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zajlanak tárgyalások a ferihegyi reptér és a kormány közt, de csak a fejlesztésekről, a koncesszió eladásáról nem. Az elmúlt időszakban miniszteri szinten merült fel, hogy a tulajdonosok akár el is adhatnák az üzemeltetési jogot.","shortLead":"Zajlanak tárgyalások a ferihegyi reptér és a kormány közt, de csak a fejlesztésekről, a koncesszió eladásáról nem...","id":"20190812_Ferihegy_vezetese_elarulta_mirol_targyalnak_a_kormannyal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83449755-14b9-4f4a-be0f-c92b33be648a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_Ferihegy_vezetese_elarulta_mirol_targyalnak_a_kormannyal","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:17","title":"Ferihegy vezetése elárulta, miről tárgyalnak a kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45485c2f-d706-4dbc-a309-f19c639667e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jövőre elkezdődhet a forgatás.","shortLead":"Jövőre elkezdődhet a forgatás.","id":"20190813_Mozifilm_mori_meszarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45485c2f-d706-4dbc-a309-f19c639667e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0046adca-0bed-4c4d-822e-6e4fe76c322a","keywords":null,"link":"/kultura/20190813_Mozifilm_mori_meszarlas","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:58","title":"Mozifilm készül a móri mészárlásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Akár a parlament felfüggesztésének árán is, ha erre van szükség.","shortLead":"Akár a parlament felfüggesztésének árán is, ha erre van szükség.","id":"20190813_A_britektobbsege_tamogatja_a_Brexit_vegrehajtasat_barmilyen_eszkozzel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d752e6c-ac90-4f37-a04e-f4d856c57eb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_A_britektobbsege_tamogatja_a_Brexit_vegrehajtasat_barmilyen_eszkozzel","timestamp":"2019. augusztus. 13. 09:19","title":"A britek többsége támogatja a Brexit végrehajtását \"bármilyen eszközzel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tanulságos történet.","shortLead":"Tanulságos történet.","id":"20190813_Levelben_adta_fel_egy_ferfi_azt_a_huszezrest_amivel_le_akarta_fizetni_a_katasztrofavedelmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e48cdf76-b675-47f8-9d4e-9ea3ce286d39","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Levelben_adta_fel_egy_ferfi_azt_a_huszezrest_amivel_le_akarta_fizetni_a_katasztrofavedelmet","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:02","title":"Levélben adta fel egy férfi azt a húszezrest, amivel le akarta fizetni a katasztrófavédelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]