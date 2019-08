Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10e8ddbb-324d-4bc3-ae1a-085f3c90f07e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sziget és a Sas-hegy után a Petőfi Irodalmi Múzeumot is felkereste.","shortLead":"A Sziget és a Sas-hegy után a Petőfi Irodalmi Múzeumot is felkereste.","id":"20190814_Jane_Goodall_egy_meglepo_helyszinen_is_felbukkant_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10e8ddbb-324d-4bc3-ae1a-085f3c90f07e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc03290-302a-43ac-9bdb-f49cbc5fa8e7","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Jane_Goodall_egy_meglepo_helyszinen_is_felbukkant_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 14. 11:28","title":"Jane Goodall egy meglepő helyszínen is felbukkant Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tantárgyi bukások és az évismétlések száma is folyamatosan csökkent az elmúlt években – írja csütörtöki számában a Magyar Nemzet.","shortLead":"A tantárgyi bukások és az évismétlések száma is folyamatosan csökkent az elmúlt években – írja csütörtöki számában...","id":"20190815_Egyre_kevesebb_diak_bukik_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fce8af-8b62-4d24-a2b8-295bdb0eb1e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Egyre_kevesebb_diak_bukik_meg","timestamp":"2019. augusztus. 15. 06:44","title":"Egyre kevesebb diák bukik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb812f2-621f-4a21-8af8-e1dfdc324420","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindenki bocsánatot kért.","shortLead":"Mindenki bocsánatot kért.","id":"20190814_Happy_end_lett_a_mentok_kontra_szabalytalan_parkolo_tortenetenek_a_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eb812f2-621f-4a21-8af8-e1dfdc324420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cdf9074-04c7-43a4-ac59-83d101a84e4d","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Happy_end_lett_a_mentok_kontra_szabalytalan_parkolo_tortenetenek_a_vege","timestamp":"2019. augusztus. 14. 13:07","title":"Happy end lett a mentők kontra szabálytalan parkoló történet vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c38379a1-237e-4cec-8b57-f8d1133788a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tuningcégnél nemcsak az Audi RS5 Sportbacken izmosítottak, hanem mellécsaptak egy nem szerény teljesítményű motorcsónakot is.","shortLead":"A tuningcégnél nemcsak az Audi RS5 Sportbacken izmosítottak, hanem mellécsaptak egy nem szerény teljesítményű...","id":"20190814_Audi_RS5R_Sportback","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c38379a1-237e-4cec-8b57-f8d1133788a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5d48f9-1828-4c37-a896-d47abd3a45ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190814_Audi_RS5R_Sportback","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:21","title":"Az 530 lovas Audi RS5 mellé egy 800 lóerős motorcsónakot is ad az Abt cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b2f96d-4697-4f11-a986-fce465eb1a78","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201933_kiaramlas_afovarosbol_ujabb_nepessegrobbanas_elott_azagglomeracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0b2f96d-4697-4f11-a986-fce465eb1a78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af08308-b78c-47b9-850d-4815af516c1b","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.33/201933_kiaramlas_afovarosbol_ujabb_nepessegrobbanas_elott_azagglomeracio","timestamp":"2019. augusztus. 14. 00:00","title":"Kiáramlás a fővárosból: újabb népességrobbanás előtt az agglomeráció?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db2d41c-3daf-49bb-8e02-ccdce0c85f5d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az árról még nem tudni.","shortLead":"Az árról még nem tudni.","id":"20190815_Braziliatol_venne_uj_katonai_repulogepeket_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db2d41c-3daf-49bb-8e02-ccdce0c85f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c58f293-67a2-4b1b-bf99-45de80bfb79e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_Braziliatol_venne_uj_katonai_repulogepeket_Magyarorszag","timestamp":"2019. augusztus. 15. 10:23","title":"Brazíliától venne új katonai repülőgépeket Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8145c3c7-1793-4b45-8b3e-61448b0cb869","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokat változott az előző héthez képest a magyar orvoscsapata által szétválasztott hároméves kislányok állapota: Rabeya egész mondatokban beszél már, Rukaya viszont speciális vírusos lázzal küzd, így állapota kritikus.","shortLead":"Sokat változott az előző héthez képest a magyar orvoscsapata által szétválasztott hároméves kislányok állapota: Rabeya...","id":"20190814_Szetvalasztott_sziami_ikrek_az_egyikojuk_mar_beszel_a_masik_gyereknek_viszont_kritikus_az_allapota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8145c3c7-1793-4b45-8b3e-61448b0cb869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d210ab4-cd1b-4484-ac2b-a20709499f35","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Szetvalasztott_sziami_ikrek_az_egyikojuk_mar_beszel_a_masik_gyereknek_viszont_kritikus_az_allapota","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:13","title":"Szétválasztott sziámi ikrek: az egyikőjük már beszél, a másik gyerek viszont életveszélyben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d879562-8902-4622-8bab-efe624fbfb61","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ha nem is olyan radikálisan, mint Nyugat-Európában, de megpróbálnak a románok is lépni valamit a régi, környezetszennyező autók ellen. ","shortLead":"Ha nem is olyan radikálisan, mint Nyugat-Európában, de megpróbálnak a románok is lépni valamit a régi...","id":"20190814_Ugy_tunik_mar_Bukarest_is_besokallt_a_romos_regi_autoktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d879562-8902-4622-8bab-efe624fbfb61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bc23ed-4778-48ce-8e05-0248129200af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190814_Ugy_tunik_mar_Bukarest_is_besokallt_a_romos_regi_autoktol","timestamp":"2019. augusztus. 14. 16:34","title":"Úgy tűnik, már Bukarest is besokallt a romos, régi autóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]