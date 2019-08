Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cffa4658-063e-4ec4-a9cb-14738bf097e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki is akadt a lakosság, de nemcsak azon, amit tettek, hanem a szokatlanul enyhe ítéleten is.","shortLead":"Ki is akadt a lakosság, de nemcsak azon, amit tettek, hanem a szokatlanul enyhe ítéleten is.","id":"20190816_Angliaban_elo_allatkinzo_magyarokat_itelt_el_a_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cffa4658-063e-4ec4-a9cb-14738bf097e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc31218-1209-4423-91b9-b3a028dda1d0","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Angliaban_elo_allatkinzo_magyarokat_itelt_el_a_birosag","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:43","title":"Angliában élő állatkínzó magyarokat ítélt el a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c76cc112-00f2-450a-bc55-6790c50a7b24","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fővárosiak több mint fele évente legalább egyszer taxizik, legtöbben nem appban, hanem telefonon rendelnek autót, az átlagos út 7 kilométeres.","shortLead":"A fővárosiak több mint fele évente legalább egyszer taxizik, legtöbben nem appban, hanem telefonon rendelnek autót...","id":"20190815_Felmertek_hogyan_taxiznak_a_budapestiek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c76cc112-00f2-450a-bc55-6790c50a7b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c9bb96-acf8-4da8-9cb1-8347125adbe7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_Felmertek_hogyan_taxiznak_a_budapestiek","timestamp":"2019. augusztus. 15. 15:54","title":"Felmérték, hogyan taxiznak a budapestiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db2d41c-3daf-49bb-8e02-ccdce0c85f5d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az árról még nem tudni.","shortLead":"Az árról még nem tudni.","id":"20190815_Braziliatol_venne_uj_katonai_repulogepeket_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4db2d41c-3daf-49bb-8e02-ccdce0c85f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c58f293-67a2-4b1b-bf99-45de80bfb79e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_Braziliatol_venne_uj_katonai_repulogepeket_Magyarorszag","timestamp":"2019. augusztus. 15. 10:23","title":"Brazíliától venne új katonai repülőgépeket Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480641c9-9f7e-4de5-a219-962244313f96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Huawei nem szeretne még egyszer olyan szorult helyzetbe kerülni, mint amilyenbe a legutóbbi amerikai embargó kihirdetése miatt került, így nem állnak meg a saját operációs rendszer kifejlesztésénél.","shortLead":"A jelek szerint a Huawei nem szeretne még egyszer olyan szorult helyzetbe kerülni, mint amilyenbe a legutóbbi amerikai...","id":"20190816_huawei_terkep_map_kit_huawei_maps","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=480641c9-9f7e-4de5-a219-962244313f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a712c2-eb1f-499f-b858-6fafd21ac9f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_huawei_terkep_map_kit_huawei_maps","timestamp":"2019. augusztus. 16. 09:03","title":"Saját navigáció jön a Huawei telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afabf85-d89d-48fb-ba02-32684010e3fa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A két együttes sem a rendes játékidőben, sem a félórás hosszabbításban nem bírt egymással. ","shortLead":"A két együttes sem a rendes játékidőben, sem a félórás hosszabbításban nem bírt egymással. ","id":"20190814_liverpool_chelsea_szuperkupa_donto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0afabf85-d89d-48fb-ba02-32684010e3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae3db9a-bd54-461d-90fe-efa4f9b9774e","keywords":null,"link":"/sport/20190814_liverpool_chelsea_szuperkupa_donto","timestamp":"2019. augusztus. 14. 23:44","title":"Tizenegyesekkel nyerte az Európai Szuperkupát a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10576a06-4d8f-4d0b-b7c7-53ace75bed03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre aktívabb a mexikói Popocatépetl vulkán.","shortLead":"Egyre aktívabb a mexikói Popocatépetl vulkán.","id":"20190815_Mexikoi_katasztrofavedelem_Tessek_tavol_maradni_a_kitoro_vulkantol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10576a06-4d8f-4d0b-b7c7-53ace75bed03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5881e420-9ba9-44c3-a150-b7e986789954","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_Mexikoi_katasztrofavedelem_Tessek_tavol_maradni_a_kitoro_vulkantol","timestamp":"2019. augusztus. 15. 14:44","title":"Mexikói katasztrófavédelem: Tessék távol maradni a kitörő vulkántól!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bűnbaknak kikiáltott áruházláncokban száz forint körüli áron adják a görögdinnyét, ám az utak mentén vagy termelői standokon sokszor még ennél is kevesebbért. Az érdekszövetség által kiharcolt áremelkedéssel egyelőre csak az áruházlánc járt jól. ","shortLead":"A bűnbaknak kikiáltott áruházláncokban száz forint körüli áron adják a görögdinnyét, ám az utak mentén vagy termelői...","id":"20190816_dinnye_termelo_lidl_ar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2887ad-53c3-4c10-b47d-5c3d9b727b59","keywords":null,"link":"/kkv/20190816_dinnye_termelo_lidl_ar","timestamp":"2019. augusztus. 16. 11:05","title":"Dinnyekáosz: a termelők már 500 forintos kilónkénti árakról beszélnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e19f94-1ee3-44ee-8859-c80270cb5e94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember helyett novemberben vihetik piacra a Huawei összehajtható okostelefonját, a Mate X-et. De nem a bemutató dátumában történt az egyetlen változás.","shortLead":"Szeptember helyett novemberben vihetik piacra a Huawei összehajtható okostelefonját, a Mate X-et. De nem a bemutató...","id":"20190816_huawei_mate_x_osszehajthato_mobil_megjelenes_datuma_csuszas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e19f94-1ee3-44ee-8859-c80270cb5e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98fd5ac-faae-4b77-bd6a-a0e7c7739193","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_huawei_mate_x_osszehajthato_mobil_megjelenes_datuma_csuszas","timestamp":"2019. augusztus. 16. 11:33","title":"A Huawei sem meri piacra dobni az összehajtható telefonját, tovább csúszik a Mate X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]