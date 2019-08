Ha a L’Oreal Helen Mirrent használja reklámarcnak, akkor a 67 Pataki Áginak is van keresnivalója a plakátokon. Ez a logika állhat a felkérés mögött, amelyet egy kozmetikai cégtől kapott Magyarország egykor legismertebb modellje, Pataki Ági filmproducer. „Nagyon úgy tűnik, hogy van ebben valami sorsszerűség. Nem csak a fiatalság lehet érték, és pontosan ezért is vállaltam el a felkérést, szeretném inspirálni a korosztályomat. Persze nem hiszem, hogy ugyanolyan maradtam, mint régen, de hátha még mindig érdekes vagyok. Ősszel indulunk on­line és a tévében is a reklámokkal, augusztus végén lesz egy forgatás, és készülnek rólam fotók. Kicsit izgulok, milyen lesz a fogadtatása, hiszen itthon még szokatlan, hogy idősebbeket is használjanak kozmetikai reklámarcként. De nagyon várom” – mondta a Borsnak.

Pataki Ági azt mondja, ha ugyanolyan véletlenszerűen belecsöppenne a modellkedésbe, mint annak idején, valószínűleg most is kipróbálná: „Ebbe a világba akkoriban mindenki csak úgy belekapott, és egy-két hónapra, maximum egy évre terveztük. Az, hogy húsz évig maradtam a pályán, annak is köszönhető volt, hogy nagyon gyorsan ismertté váltam, és rengeteg munkám lett”. Ami a modellszakmát illeti, Pataki Ági meghatározna egy alsó korhatárt, „hiszen nehéz megállapítani valakiről, hogy elég érett-e erre a fajta kiszolgáltatottságra, szabadságra és elszakadásra, ami ezzel jár”. Mihalik Enikőtől és Palvin Barbarától egyébként el van ájulva.