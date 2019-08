"Meghalok a fájdalomtól, segítenének?" - kilenc nappal utolsó hívása után sem találják a francia férfit

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áder János javaslatára tüntették ki a szabad szájú putnoki polgármestert, Tamás Barnabást.","shortLead":"Áder János javaslatára tüntették ki a szabad szájú putnoki polgármestert, Tamás Barnabást.","id":"20190817_Lovagkeresztet_kapott_a_polgarmester_aki_figyelmeztetett_ha_nem_a_fideszes_jelolt_nyer_akkor_szopni_fogunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a42110-ad62-496d-b413-c3043afb674b","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Lovagkeresztet_kapott_a_polgarmester_aki_figyelmeztetett_ha_nem_a_fideszes_jelolt_nyer_akkor_szopni_fogunk","timestamp":"2019. augusztus. 17. 15:34","title":"Lovagkeresztet kapott a polgármester, aki figyelmeztetett, ha nem a fideszes jelölt nyer, akkor „szopni fogunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e97b04-d095-47ce-89ad-3be39f3d70fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A baloldali képviselő szerint ha a buszon tudnak együtt utazni az emberek, akkor a vonaton sincs másképp. ","shortLead":"A baloldali képviselő szerint ha a buszon tudnak együtt utazni az emberek, akkor a vonaton sincs másképp. ","id":"20190816_Megszuntetne_az_elso_osztalyu_vasuti_kocsikat_egy_nemet_politikus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04e97b04-d095-47ce-89ad-3be39f3d70fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd53943-17a3-4c57-a4ed-bcf7320e5593","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_Megszuntetne_az_elso_osztalyu_vasuti_kocsikat_egy_nemet_politikus","timestamp":"2019. augusztus. 16. 15:05","title":"Megszüntetné az első osztályú vasúti kocsikat egy német politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van, ahol az ekhósoknak nem is érdemes próbálkozniuk.","shortLead":"Van, ahol az ekhósoknak nem is érdemes próbálkozniuk.","id":"20190816_ekho_babavaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8861076a-19b6-48f2-89b2-5ec46a92218d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_ekho_babavaro","timestamp":"2019. augusztus. 16. 15:48","title":"Több banknál kizáró ok a babaváró hitelre a speciális jövedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541a241e-3cf0-498a-8972-5683678fd3da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A felbőszült férfit alkoholelvonási tünetekkel vitték egy Bukarest melletti neuropszichiátriára, ahol éjszaka egyszercsak megragadott egy infúziós állványt, és azzal négy beteget halálosan, további kilencet súlyosan megsebesített.","shortLead":"A felbőszült férfit alkoholelvonási tünetekkel vitték egy Bukarest melletti neuropszichiátriára, ahol éjszaka...","id":"20190818_Elvonasi_tunetei_voltak_egy_infuzios_allvannyal_vert_agyon_negy_beteget_Romaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=541a241e-3cf0-498a-8972-5683678fd3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2a4d5c-94ee-4f88-9ae3-f7946135de47","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Elvonasi_tunetei_voltak_egy_infuzios_allvannyal_vert_agyon_negy_beteget_Romaniaban","timestamp":"2019. augusztus. 18. 10:55","title":"Négy beteget agyonvert egy infúziós állvánnyal, kilencet megsebesített egy alkoholbeteg Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6ba595-192e-4c69-a375-f7b61714da03","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szabó Réka dokumentumfilmjét díjazta a szakmai zsűri.","shortLead":"Szabó Réka dokumentumfilmjét díjazta a szakmai zsűri.","id":"20190817_Magyar_siker_a_locarnoi_filmfesztivalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba6ba595-192e-4c69-a375-f7b61714da03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d571ebf1-543d-45e7-9fca-2c2030a6b6c2","keywords":null,"link":"/kultura/20190817_Magyar_siker_a_locarnoi_filmfesztivalon","timestamp":"2019. augusztus. 17. 20:05","title":"Magyar siker a locarnói filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b8259a-3975-4bc7-ae18-e5e8aa90e6fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fogarasi havasok egyik szakadékában találtak rá holtan.","shortLead":"A Fogarasi havasok egyik szakadékában találtak rá holtan.","id":"20190817_Meghalt_Torok_Zsolt_aradi_hegymaszo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b8259a-3975-4bc7-ae18-e5e8aa90e6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8329af-a2ac-45cf-bd47-e34ba979df37","keywords":null,"link":"/vilag/20190817_Meghalt_Torok_Zsolt_aradi_hegymaszo","timestamp":"2019. augusztus. 17. 15:00","title":"Meghalt Török Zsolt aradi hegymászó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dea45a0-1826-4940-a2d8-63ae95afa4e4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"The Transformer. Vagyis: Az átváltozó – ez Paul Lendvai Orbánról szóló cikkének címe. A magyar miniszterelnök újfent autokraták társaságába keveredett. Most a világ egyik legelismertebb külpolitikai lapja, a Foreign Affairs sorolja a világ diktátorai közé.","shortLead":"The Transformer. Vagyis: Az átváltozó – ez Paul Lendvai Orbánról szóló cikkének címe. A magyar miniszterelnök újfent...","id":"20190817_Paul_Lendvai_Orban_a_demokracia_vedelmezojebol_a_demokracia_halalanak_szerzoje_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dea45a0-1826-4940-a2d8-63ae95afa4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6bdeef-26fb-4ff7-87aa-3db4c275fede","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Paul_Lendvai_Orban_a_demokracia_vedelmezojebol_a_demokracia_halalanak_szerzoje_lett","timestamp":"2019. augusztus. 17. 13:26","title":"Paul Lendvai: Orbán a demokrácia védelmezőjéből a demokrácia halálának szerzője lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c57ab0e4-5f81-43f9-8880-bbcee3bbfb56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"I feel like a king in my buggy.\"","shortLead":"\"I feel like a king in my buggy.\"","id":"20190816_ID_Buggy_Volkswagen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c57ab0e4-5f81-43f9-8880-bbcee3bbfb56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0718b3d8-65af-4e86-8f91-64ff45f1f10b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_ID_Buggy_Volkswagen","timestamp":"2019. augusztus. 16. 14:49","title":"Visszatért Terence Hill homokfutója elektromos buggyként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]