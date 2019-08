Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a634c4e-ee9a-4a7e-a513-1346782892e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beáll a sorba az Apple, mármint abban az értelemben, hogy nem fog egyedi anyagot használni idei iPhone-jai kijelzőinél – állítja egy, az ellátási láncot jól ismerő koreai forrás.","shortLead":"Beáll a sorba az Apple, mármint abban az értelemben, hogy nem fog egyedi anyagot használni idei iPhone-jai kijelzőinél...","id":"20190823_apple_iphone11_oled_kijelzo_samsung_galaxy_s10_oled_panel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a634c4e-ee9a-4a7e-a513-1346782892e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f1f369-cfbe-44e6-8627-9df1d5c78fe5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190823_apple_iphone11_oled_kijelzo_samsung_galaxy_s10_oled_panel","timestamp":"2019. augusztus. 23. 19:03","title":"Azt pletykálják, hogy a Galaxy S10-ből vesz át valamit az iPhone 11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e1a679-8086-4474-82f0-55b8b3551643","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök nem elégedett a Fed irányvonalával. A befektetők is többet vártak Jerome Powell beszédétől.","shortLead":"Az amerikai elnök nem elégedett a Fed irányvonalával. A befektetők is többet vártak Jerome Powell beszédétől.","id":"20190823_Trump_nekiment_az_altala_kinevezett_jegybankelnoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20e1a679-8086-4474-82f0-55b8b3551643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803120e0-e777-4cd7-8ee0-8bcbf6c318a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_Trump_nekiment_az_altala_kinevezett_jegybankelnoknek","timestamp":"2019. augusztus. 23. 18:55","title":"Trump nekiment az általa kinevezett jegybankelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"37 éves lett a világ legöregebb, fogságban élő pandája, Hszinghszing. Utódai több mint 20 országba kerültek el. \r

\r

","shortLead":"37 éves lett a világ legöregebb, fogságban élő pandája, Hszinghszing. Utódai több mint 20 országba kerültek el. \r

\r

","id":"20190823_37_eves_evtizedek_ota_fogsagban_el_137_tagu_csalad_tagja_mi_az","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7ed5d1-8c49-4193-a864-9d98ea8737cc","keywords":null,"link":"/elet/20190823_37_eves_evtizedek_ota_fogsagban_el_137_tagu_csalad_tagja_mi_az","timestamp":"2019. augusztus. 23. 19:59","title":"37 éves, évtizedek óta fogságban él, 137 tagú család tagja, mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44cee47-151e-4939-bc7c-2998d9ef67f5","c_author":"Keresztes Imre","category":"kkv","description":"Ismét egymásra talált a Redstone család ellenőrzése alatt álló két amerikai szórakoztatóipari cég, a Viacom és a CBS. De az új, összevont vállalat is eltörpül a rivális médiaóriások mellett.","shortLead":"Ismét egymásra talált a Redstone család ellenőrzése alatt álló két amerikai szórakoztatóipari cég, a Viacom és a CBS...","id":"201934__viacom_es_cbs__kihivasok__vadasz_vagy_preda__jobb_keson_mintsoha","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a44cee47-151e-4939-bc7c-2998d9ef67f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ebde8f-155c-4cb5-97ad-528384a7b229","keywords":null,"link":"/kkv/201934__viacom_es_cbs__kihivasok__vadasz_vagy_preda__jobb_keson_mintsoha","timestamp":"2019. augusztus. 24. 15:00","title":"Nőként ment nagyot egy férfiuralta iparban, most a Disney és az Apple ellen indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b18b79-9138-4b3c-a78f-9d0a74321bca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Különben Sergio Mattarella államfő választásokat ír ki","shortLead":"Különben Sergio Mattarella államfő választásokat ír ki","id":"20190822_Ot_napjuk_maradt_az_olasz_partoknak_hogy_kormanyt_alakitsanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09b18b79-9138-4b3c-a78f-9d0a74321bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab545a3b-66ca-4c02-95e8-17338700f815","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Ot_napjuk_maradt_az_olasz_partoknak_hogy_kormanyt_alakitsanak","timestamp":"2019. augusztus. 22. 20:50","title":"Öt napjuk maradt az olasz pártoknak, hogy kormányt alakítsanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b0a15-9044-4d2f-8d0e-b99736d684e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tornacsarnokot építenek ott, az egész kertet letarolták. A gimnáziumban már van tornaterem.\r

\r

","shortLead":"Tornacsarnokot építenek ott, az egész kertet letarolták. A gimnáziumban már van tornaterem.\r

\r

","id":"20190823_41_fat_vagtak_ki_a_budai_Szent_Margit_Gimnazium_kertjeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b0a15-9044-4d2f-8d0e-b99736d684e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba0df8c-cd54-4735-a8d3-70dfbad0514b","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_41_fat_vagtak_ki_a_budai_Szent_Margit_Gimnazium_kertjeben","timestamp":"2019. augusztus. 23. 20:18","title":"41 fát vágtak ki a budai Szent Margit Gimnázium kertjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány döntése szerint a felsőoktatás szeptember 1-jétől a Palkovics László vezette Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz kerül. De lesznek személyi átalakítások is.","shortLead":"A kormány döntése szerint a felsőoktatás szeptember 1-jétől a Palkovics László vezette Innovációs és Technológiai...","id":"20190823_A_felsooktatas_atalakitasa_miniszteriumi_szemelycsereket_is_hoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4488b9e-4250-4c5c-8edf-f073c321bf8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_A_felsooktatas_atalakitasa_miniszteriumi_szemelycsereket_is_hoz","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:04","title":"A felsőoktatás átalakítása minisztériumi személycseréket is hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendkívüli közgyűlésen jelentette be váratlanul az új jelölt, hogy Botka Lászlóval is megmérkőzik. ","shortLead":"A rendkívüli közgyűlésen jelentette be váratlanul az új jelölt, hogy Botka Lászlóval is megmérkőzik. ","id":"20190823_Ujabb_kihivoja_van_Botkanak_most_egy_szoci_indulna_ellene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72721604-7b63-4552-8da3-e0669bff251e","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Ujabb_kihivoja_van_Botkanak_most_egy_szoci_indulna_ellene","timestamp":"2019. augusztus. 23. 12:03","title":"Szocialista jelölt is elindul Botka ellen Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]