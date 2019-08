Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfed05b4-37bf-4dc3-a94e-2072904f239d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Épp azok az országok nem fogadták el a nemzetközi szabályozást, ahol a világ zsiráfjainak 70 százaléka él.","shortLead":"Épp azok az országok nem fogadták el a nemzetközi szabályozást, ahol a világ zsiráfjainak 70 százaléka él.","id":"20190822_Mostantol_sokkal_nehezebb_lesz_zsirafot_venni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfed05b4-37bf-4dc3-a94e-2072904f239d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bea1da-2281-4722-a94d-bc2bbcf40e96","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Mostantol_sokkal_nehezebb_lesz_zsirafot_venni","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:27","title":"Mostantól sokkal nehezebb lesz zsiráfot venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577d012b-0aad-4120-bca5-47333ac6f500","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A tervezettnél 640 százalékkal többet költött 2018-ban az állami sportlétesítmények egyik főfelelőse, a Nemzeti Sportközpontok, amely a kormányzati költségvetési fegyelem iskolapéldája: év közben, ötletszerűen osztanak rá projekteket és az azokhoz tartozó ingatlanokat, forrásokat. Ez azonban messze nem a teljes sportra elköltött összeg a büdzsében.","shortLead":"A tervezettnél 640 százalékkal többet költött 2018-ban az állami sportlétesítmények egyik főfelelőse, a Nemzeti...","id":"20190823_A_Nemzeti_Sportkozpontok_14_milliard_helyett_101et_koltott_egyetlen_ev_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=577d012b-0aad-4120-bca5-47333ac6f500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45fcb1c-950b-4eee-826c-bbcd97364f5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_A_Nemzeti_Sportkozpontok_14_milliard_helyett_101et_koltott_egyetlen_ev_alatt","timestamp":"2019. augusztus. 23. 14:00","title":"14 milliárd helyett 101 milliárdot költött egyetlen év alatt a Nemzeti Sportközpontok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4bbc6d-fa1c-4bc3-9539-51d939ca13ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sorozatgyártásra kész változatra még várnunk kell, addig is azonban itt egy kedvcsináló videó az iNEXT-ről.","shortLead":"A sorozatgyártásra kész változatra még várnunk kell, addig is azonban itt egy kedvcsináló videó az iNEXT-ről.","id":"20190823_videon_mutatja_meg_a_bmw_a_600_kilometeres_hatotavu_villanyautojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd4bbc6d-fa1c-4bc3-9539-51d939ca13ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae15a6d-20c0-443d-8655-f8e80c172894","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_videon_mutatja_meg_a_bmw_a_600_kilometeres_hatotavu_villanyautojat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 08:21","title":"Videón mutatja meg a BMW a 600 kilométeres hatótávú új villanyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb86f5d-56dd-482b-8eb1-5d968fcb12e4","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A pénteki Kormányinfón Gulyás Gergely bejelentette azt, amit a hvg.hu még június végén hozott nyilvánosságra: egyszeri pluszpénzt kapnak a közmunkások nem sokkal az önkormányzati választásokat megelőzően.","shortLead":"A pénteki Kormányinfón Gulyás Gergely bejelentette azt, amit a hvg.hu még június végén hozott nyilvánosságra: egyszeri...","id":"20190823_Megirtuk_most_megvalosul_extra_penzt_oszt_a_kormany_a_kozmunkasoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deb86f5d-56dd-482b-8eb1-5d968fcb12e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb7e521-f4cb-4ec9-af2a-082595cf0da7","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Megirtuk_most_megvalosul_extra_penzt_oszt_a_kormany_a_kozmunkasoknak","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:35","title":"Pluszpénzt oszt a közmunkásoknak a kormány az önkormányzati választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14bc2df0-fd25-4607-8785-2a239e2c7a67","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az ötszörös olimpiai bajnok kajakos hidegzuhanyként élte meg a csütörtöki kizárást. Egyesben még összejöhet Szegeden az olimpiai kvóta 500 méteren.","shortLead":"Az ötszörös olimpiai bajnok kajakos hidegzuhanyként élte meg a csütörtöki kizárást. Egyesben még összejöhet Szegeden...","id":"20190823_Kozak_Most_sem_tudjuk_hogy_mi_okozhatta_a_problemat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14bc2df0-fd25-4607-8785-2a239e2c7a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0099dd0f-4681-4246-a364-64c0d70e6166","keywords":null,"link":"/sport/20190823_Kozak_Most_sem_tudjuk_hogy_mi_okozhatta_a_problemat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:01","title":"Kozák: Most sem tudjuk, hogy mi okozhatta a problémát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegeknek elvileg már a János-kórházba kell mennie ortopédiára, de erről nem nagyon tájékoztatják őket. ","shortLead":"A betegeknek elvileg már a János-kórházba kell mennie ortopédiára, de erről nem nagyon tájékoztatják őket. ","id":"20190823_Orvoshiany_miatt_megszunt_az_ortopedia_a_Kutvolgyiben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06de65ec-79a0-400e-ae38-6ae1146d2c00","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Orvoshiany_miatt_megszunt_az_ortopedia_a_Kutvolgyiben","timestamp":"2019. augusztus. 23. 10:23","title":"Orvoshiány miatt megszűnt az ortopédia a Kútvölgyiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meglepő eredményt hozott egy új közvélemény-kutatás, ami az amerikai elnök teljesítményét mérte.","shortLead":"Meglepő eredményt hozott egy új közvélemény-kutatás, ami az amerikai elnök teljesítményét mérte.","id":"20190823_Az_amerikaiak_62_szazalekanak_nem_tetszik_amit_Trump_muvel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161fbac1-5400-4b67-a23a-f3cbb69be850","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_Az_amerikaiak_62_szazalekanak_nem_tetszik_amit_Trump_muvel","timestamp":"2019. augusztus. 23. 07:51","title":"Az amerikaiak 62 százalékának nem tetszik, amit Trump művel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendkívüli közgyűlésen jelentette be váratlanul az új jelölt, hogy Botka Lászlóval is megmérkőzik. ","shortLead":"A rendkívüli közgyűlésen jelentette be váratlanul az új jelölt, hogy Botka Lászlóval is megmérkőzik. ","id":"20190823_Ujabb_kihivoja_van_Botkanak_most_egy_szoci_indulna_ellene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72721604-7b63-4552-8da3-e0669bff251e","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Ujabb_kihivoja_van_Botkanak_most_egy_szoci_indulna_ellene","timestamp":"2019. augusztus. 23. 12:03","title":"Szocialista jelölt is elindul Botka ellen Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]