[{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Kormányinfót tartott pénteken Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Hollik István kormányszóvivő. A nyugdíjasok és a közfoglalkoztatottak is kapnak pénzt az önkormányzati választások előtt. Kiderült az is, ki veszi át Andy Vajna helyét.","shortLead":"Kormányinfót tartott pénteken Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Hollik István kormányszóvivő...","id":"20190823_9000_forintos_rezsiutalvanyt_kapnak_a_nyugdijasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b575ac-1499-463c-95d8-963f86d47d2c","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_9000_forintos_rezsiutalvanyt_kapnak_a_nyugdijasok","timestamp":"2019. augusztus. 23. 10:52","title":"9000 forintos rezsiutalványt kapnak a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e0a37d0-13ef-4880-98f8-cfe86815dfd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester egy furcsa felmérést közölt a Facebook-oldalán, majd most mentegetőzik miatta. Az érintett Fidesz-támogatású ellenfele könnyedén kabátlopási ügybe keveredhet.\r

\r

","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester egy furcsa felmérést közölt a Facebook-oldalán, majd most mentegetőzik miatta...","id":"20190823_MarkiZay_egy_furcsa_felmeres_miatt_magyarazkodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e0a37d0-13ef-4880-98f8-cfe86815dfd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51264a40-e22b-4831-a019-98d97b215b37","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_MarkiZay_egy_furcsa_felmeres_miatt_magyarazkodik","timestamp":"2019. augusztus. 23. 21:46","title":"Márki-Zay egy furcsa felmérés miatt magyarázkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac407aa9-abe0-4b6e-9aa2-aba51a72cf3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BKK szerint szó sincs arról, hogy az önkormányzati választás kampányára időzítenék az átadást.","shortLead":"A BKK szerint szó sincs arról, hogy az önkormányzati választás kampányára időzítenék az átadást.","id":"20190822_Fel_eve_csuszik_ket_korforgalom_atadasa_Budafokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac407aa9-abe0-4b6e-9aa2-aba51a72cf3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc73000f-886b-4ce7-b133-9a6e595e91f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_Fel_eve_csuszik_ket_korforgalom_atadasa_Budafokon","timestamp":"2019. augusztus. 22. 19:47","title":"Fél éve csúszik két körforgalom átadása Budafokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ecce69f-1255-4d14-baa9-30d137bae35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy lökést adhat a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatásoknak a Cerebras új, egy iPadnél is nagyobb chipje. A lapka méreténél már csak a teljesítménye meghökkentőbb.","shortLead":"Nagy lökést adhat a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatásoknak a Cerebras új, egy iPadnél is nagyobb chipje...","id":"20190822_cerebras_systems_mesterseges_intelligencia_chip_mag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ecce69f-1255-4d14-baa9-30d137bae35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006dd450-8324-4b4a-8fc4-d66333ada9d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_cerebras_systems_mesterseges_intelligencia_chip_mag","timestamp":"2019. augusztus. 22. 19:03","title":"Elkészült a világ legnagyobb chipje, 400 000 mag van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba25d803-b67c-458c-a4b8-c1f02449747f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek papot is hívtak, a városi tévé pedig külön anyagot szentelt az eseménynek.","shortLead":"A fideszesek papot is hívtak, a városi tévé pedig külön anyagot szentelt az eseménynek.","id":"20190823_Unnepelyes_keretek_kozt_avatott_fel_egy_zaszlotartot_az_ozdi_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba25d803-b67c-458c-a4b8-c1f02449747f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970a3656-23c5-45c4-86a9-10392310d6ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Unnepelyes_keretek_kozt_avatott_fel_egy_zaszlotartot_az_ozdi_Fidesz","timestamp":"2019. augusztus. 23. 08:42","title":"Ünnepélyes keretek közt avatott fel egy zászlótartót az ózdi Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f4215a-7e36-4dbd-a619-f7b0508753b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HVG összesítése szerint főleg az emberekkel mindennapi kapcsolatban álló tiszthelyettesek vannak kevesen. ","shortLead":"A HVG összesítése szerint főleg az emberekkel mindennapi kapcsolatban álló tiszthelyettesek vannak kevesen. ","id":"20190822_Ketszer_annyi_a_rendor_hazankban_mint_sok_unios_allamban_megis_allandoan_tuloraznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36f4215a-7e36-4dbd-a619-f7b0508753b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f6c937-76c2-4d4a-8cfd-a15f94e8e270","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Ketszer_annyi_a_rendor_hazankban_mint_sok_unios_allamban_megis_allandoan_tuloraznak","timestamp":"2019. augusztus. 22. 15:50","title":"Kétszer annyi a rendőr hazánkban, mint sok uniós államban, mégis állandóan túlóráznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f38fb8-5959-4866-820e-770da762fc53","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Azok, akik lenézték a Suduvát, és meglepődtek, hogy milyen nehéz mérkőzést játszott ellenük a Ferencvárosi Torna Club, vagyis az FTC.","shortLead":"Azok, akik lenézték a Suduvát, és meglepődtek, hogy milyen nehéz mérkőzést játszott ellenük a Ferencvárosi Torna Club...","id":"20190823_Kubatov_Gabor_elmondta_kik_nem_ertik_a_foci_lenyeget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91f38fb8-5959-4866-820e-770da762fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47890820-26cb-4093-8490-86bde891e658","keywords":null,"link":"/sport/20190823_Kubatov_Gabor_elmondta_kik_nem_ertik_a_foci_lenyeget","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:30","title":"Kubatov Gábor elmondta, kik nem értik a foci lényegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden korábbi rekordot megdöntött Brazíliában az erdőtüzek száma, s több várost, köztük Sao Paulót is elborította a füst. A sűrű ködre emlékeztető füsttengerről videó is készült. ","shortLead":"Minden korábbi rekordot megdöntött Brazíliában az erdőtüzek száma, s több várost, köztük Sao Paulót is elborította...","id":"20190822_Tragikus_az_erdotuzhelyzet_Braziliaban_Sao_Paolo_fustbe_merult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c0a995-30cf-4288-ba8a-15984db90bf0","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Tragikus_az_erdotuzhelyzet_Braziliaban_Sao_Paolo_fustbe_merult","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:30","title":"Tragikus az erdőtűzhelyzet Brazíliában, Sao Paulo füstbe merült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]