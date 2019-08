Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10794a73-5861-47c3-a366-1275d07f56b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A túl sok munka és a stressz volt az oka, óriási fájdalmat érzett a gyomrában. De jövőre már teniszversenyen akar indulni.","shortLead":"A túl sok munka és a stressz volt az oka, óriási fájdalmat érzett a gyomrában. De jövőre már teniszversenyen akar...","id":"20190827_Korhazba_vittek_Kis_Grofot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10794a73-5861-47c3-a366-1275d07f56b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b995060e-4e06-484b-a3f2-04b40a50f325","keywords":null,"link":"/kultura/20190827_Korhazba_vittek_Kis_Grofot","timestamp":"2019. augusztus. 27. 05:57","title":"Kórházba vitték Kis Grófót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32e267b-2253-4620-9d1b-5a084492f859","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ferdinand Karl Piëch 82 éves volt, tizenhárom gyermeke, valamint huszonhat unokája gyászolja.","shortLead":"Ferdinand Karl Piëch 82 éves volt, tizenhárom gyermeke, valamint huszonhat unokája gyászolja.","id":"20190827_Egy_etteremben_osszeesett_majd_meghalt_a_Volkswagen_volt_vezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c32e267b-2253-4620-9d1b-5a084492f859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78df82d9-5ce1-4a80-b8ff-bbf1466bf128","keywords":null,"link":"/kkv/20190827_Egy_etteremben_osszeesett_majd_meghalt_a_Volkswagen_volt_vezetoje","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:35","title":"Egy étteremben összeesett, majd meghalt a Volkswagen volt vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oltás sikere ugyanakkor erősen kétséges - derül ki a helyi beszámolókból. ","shortLead":"Az oltás sikere ugyanakkor erősen kétséges - derül ki a helyi beszámolókból. ","id":"20190825_A_hadsereg_is_beszall_az_amazoniai_erdotuzek_elleni_kuzdelembe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5064618-0eeb-47bb-a912-8b9feed71ec5","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_A_hadsereg_is_beszall_az_amazoniai_erdotuzek_elleni_kuzdelembe","timestamp":"2019. augusztus. 25. 16:20","title":"A hadsereg is beszáll az amazóniai erdőtüzek elleni küzdelembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f54a1a-f102-45fd-aaad-51b80809505e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Harmadával csökkenti a stroke kockázatát egy olcsón előállítható tabletta, amely négy hatóanyagot tartalmaz – állapította meg egy új tanulmány.","shortLead":"Harmadával csökkenti a stroke kockázatát egy olcsón előállítható tabletta, amely négy hatóanyagot tartalmaz –...","id":"20190826_szelutes_kockazata_csokkentes_politabletta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64f54a1a-f102-45fd-aaad-51b80809505e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059ecc3e-4366-4935-83b8-9a3fc548ecde","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_szelutes_kockazata_csokkentes_politabletta","timestamp":"2019. augusztus. 26. 12:03","title":"Egy tablettába csomagoltak négy gyógyszert, az eredmény magáért beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eed3c53-eeee-4e84-862b-7b79b696f920","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ezúttal 5000 méteren született győzelem.","shortLead":"Ezúttal 5000 méteren született győzelem.","id":"20190825_Ujabb_aranyerem_a_szegedi_kajakkenu_vilagbajnoksagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eed3c53-eeee-4e84-862b-7b79b696f920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2c4f93-d44a-4f88-972f-0d173d6cd05e","keywords":null,"link":"/sport/20190825_Ujabb_aranyerem_a_szegedi_kajakkenu_vilagbajnoksagon","timestamp":"2019. augusztus. 25. 16:23","title":"Újabb aranyérem a szegedi kajak-kenu világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyikük figyelmeztető lövést adott le. A hétvégi megmozdulások alatt egy 12 évest is letartóztattak a hatóságok.","shortLead":"Egyikük figyelmeztető lövést adott le. A hétvégi megmozdulások alatt egy 12 évest is letartóztattak a hatóságok.","id":"20190826_Tobb_rendor_is_fegyvert_rantott_a_hetvegi_hongkongi_tunteteseken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6a18e9-2960-4668-b2b3-8971b20dbcbc","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_Tobb_rendor_is_fegyvert_rantott_a_hetvegi_hongkongi_tunteteseken","timestamp":"2019. augusztus. 26. 07:12","title":"Több rendőr is fegyvert rántott a hétvégi hongkongi tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68ac2ef-d863-4fde-8647-b024600f753b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem volt eseménytelen a G7-ek utolsó ülésnapja sem, amely után akár mindkét vezető úgy nyilatkozhat, hogy sikert ért el. ","shortLead":"Nem volt eseménytelen a G7-ek utolsó ülésnapja sem, amely után akár mindkét vezető úgy nyilatkozhat, hogy sikert ért...","id":"20190826_Trump_vagy_Macron_nyert_a_G7es_csucstalalkozon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e68ac2ef-d863-4fde-8647-b024600f753b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66328af9-9827-4231-858f-2a452e6318b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_Trump_vagy_Macron_nyert_a_G7es_csucstalalkozon","timestamp":"2019. augusztus. 26. 16:03","title":"Trump vagy Macron nyert a G7-es csúcstalálkozón?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de55751-979d-44db-8db5-572248bf1db9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rendkívüli állapotot hirdetett vasárnap az ország legjelentősebb kikötővárosában, Port Szudánban a Szudánt vezető szuverén tanács, miután a városban törzsi villongásokban 16 ember halt meg.","shortLead":"Rendkívüli állapotot hirdetett vasárnap az ország legjelentősebb kikötővárosában, Port Szudánban a Szudánt vezető...","id":"20190825_Rendkivuli_allapotot_hirdettek_Port_Szudanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6de55751-979d-44db-8db5-572248bf1db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb90d65-e558-45e2-a366-06d1307f0db5","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_Rendkivuli_allapotot_hirdettek_Port_Szudanban","timestamp":"2019. augusztus. 25. 21:59","title":"Rendkívüli állapotot hirdettek Port Szudánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]