[{"available":true,"c_guid":"246420ef-9c2c-4880-b4cb-5370500b37af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös esetet vizsgál az ukrán titkosszolgálat: egy atomerőmű alkalmazottjai a munkahelyükön bányásztak kriptopénzt, ami komoly biztonsági kockázatokat vet fel.","shortLead":"Különös esetet vizsgál az ukrán titkosszolgálat: egy atomerőmű alkalmazottjai a munkahelyükön bányásztak kriptopénzt...","id":"20190827_ukrajnai_nyomozas_kriptopenzbanyaszat_juzsnoukrajinszki_atomeromuben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=246420ef-9c2c-4880-b4cb-5370500b37af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce525898-817b-487c-a151-89166bba680e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_ukrajnai_nyomozas_kriptopenzbanyaszat_juzsnoukrajinszki_atomeromuben","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:03","title":"Kriptopénzt bányásztak a munkahelyükön az atomerőmű dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak rövid időkre tűnik úgy, hogy el tud szakadni a forint a 329-es árfolyamtól.","shortLead":"Csak rövid időkre tűnik úgy, hogy el tud szakadni a forint a 329-es árfolyamtól.","id":"20190826_Keptelen_erosodni_a_forint_329nel_jar_az_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0848ddba-2b2d-4fd9-99f1-6dc0facb2837","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_Keptelen_erosodni_a_forint_329nel_jar_az_euro","timestamp":"2019. augusztus. 26. 15:36","title":"Képtelen erősödni a forint, 329-nél jár az euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e0d73c-91f0-4342-bf1e-6fa18ab5a950","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta hitelkártyájához található használati útmutatót az Apple, és hát vannak benne érdekességek. Például az, hogy mibe nem szabad belerakni.","shortLead":"Kiadta hitelkártyájához található használati útmutatót az Apple, és hát vannak benne érdekességek. Például az...","id":"20190826_apple_card_hitelkartya_penztarca_zseb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24e0d73c-91f0-4342-bf1e-6fa18ab5a950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb76cfc8-f5cc-40fd-873b-b30112e5f136","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_apple_card_hitelkartya_penztarca_zseb","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:33","title":"Van egy kis gond az Apple hitelkártyájával: nem szabad zsebben vagy pénztárcában tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae12550-180a-42ac-b22e-2a6f7a61a743","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár az amerikai elnök szerint minden a legnagyobb rendben, Boris Johnson fenntartásokkal kezeli a washingtoni irányvonalat.","shortLead":"Bár az amerikai elnök szerint minden a legnagyobb rendben, Boris Johnson fenntartásokkal kezeli a washingtoni...","id":"20190825_Donald_Trump_igert_egy_nagyot_a_brit_kormanyfonek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ae12550-180a-42ac-b22e-2a6f7a61a743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1537dc41-cd7e-4998-9ae3-77e8ae60c476","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Donald_Trump_igert_egy_nagyot_a_brit_kormanyfonek","timestamp":"2019. augusztus. 25. 11:08","title":"Donald Trump ígért egy nagyot a brit kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lejárt engedélyeket is csak akkor hosszabbítják meg, ha a környezetkímélőbb járműveket vezeti a taxis.","shortLead":"A lejárt engedélyeket is csak akkor hosszabbítják meg, ha a környezetkímélőbb járműveket vezeti a taxis.","id":"20190826_Ha_nem_elektromos_a_taxi_nem_kap_engedelyt_Kolozsvaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1efedae-4816-4d22-aa2c-13460379fff5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_Ha_nem_elektromos_a_taxi_nem_kap_engedelyt_Kolozsvaron","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:44","title":"Csak elektromos taxik kaphatnak engedélyt Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Porkoláb Zsolt nem vonult be a börtönbe, pedig meg kellett volna kezdenie a büntetését. ","shortLead":"Porkoláb Zsolt nem vonult be a börtönbe, pedig meg kellett volna kezdenie a büntetését. ","id":"20190827_Szokesben_van_a_BRFK_elitelt_volt_fotisztje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ece86c-f946-4e7d-9620-70d259a6e3b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Szokesben_van_a_BRFK_elitelt_volt_fotisztje","timestamp":"2019. augusztus. 27. 07:40","title":"Szökésben van a BRFK elítélt volt főtisztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b50b8b-99c5-4b6b-8f87-4435ad54641a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tervek szerint naponta 1844 hordó olajat és félmillió köbméter földgázt lehet majd kitermelni itt.","shortLead":"A tervek szerint naponta 1844 hordó olajat és félmillió köbméter földgázt lehet majd kitermelni itt.","id":"20190826_Uj_olajmezore_bukkant_Pakisztanban_a_Mol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96b50b8b-99c5-4b6b-8f87-4435ad54641a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8993c5-a62f-49b4-ba2e-27d65e31eb59","keywords":null,"link":"/kkv/20190826_Uj_olajmezore_bukkant_Pakisztanban_a_Mol","timestamp":"2019. augusztus. 26. 12:03","title":"Új olajmezőre bukkant Pakisztánban a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab850e7-c084-4b48-847f-e16243d08a4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tele az internet bárki számára hozzáférhető bizalmas fájlokkal, és erről még az sem tud, aki a legjobb szándékkal osztotta meg ezeket az információkat. Az ingyenes online víruskeresőkbe, ellenőrzés céljából feltöltött állományok sokszor nyilvános felületeken kötnek ki.","shortLead":"Tele az internet bárki számára hozzáférhető bizalmas fájlokkal, és erről még az sem tud, aki a legjobb szándékkal...","id":"20190828_bizalmas_vallalati_anyagok_sandbox_szolgaltatasok_online_viruskeresok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ab850e7-c084-4b48-847f-e16243d08a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a28233-bf13-482d-bf86-cbbe7f3eb336","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_bizalmas_vallalati_anyagok_sandbox_szolgaltatasok_online_viruskeresok","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:03","title":"Ha netes víruskeresőt használ, nagyon figyeljen oda a fájljaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]