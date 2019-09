Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ligetiné Komáromi Gabriella azzal is kampányol, hogy öt éve képviselő, csak azt nem teszi hozzá, hogy ellenzékiként. ","shortLead":"Ligetiné Komáromi Gabriella azzal is kampányol, hogy öt éve képviselő, csak azt nem teszi hozzá, hogy ellenzékiként. ","id":"20190901_Fideszeskent_indul_az_LMPbol_frissen_kilepett_jelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3a5b70-799d-4ecc-adb1-9c08487e0ba6","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Fideszeskent_indul_az_LMPbol_frissen_kilepett_jelolt","timestamp":"2019. szeptember. 01. 15:33","title":"Fideszesként indul az LMP-ből frissen kilépett jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8c4d6f-5a5f-405f-8fe1-f89a73fe04ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Külső és belső támadás alatt áll a kereszténydemokrácia Menczer Tamás szerint, a külső a migráció, a belső a liberális felfogás kizárólagossága. A liberális demokrácia mindent kiszorított az elmúlt évtizedekben. Az államtitkár beszélt a média feladatáról is. Mindez terítékre kerül egy, a keresztény újságíróknak szervezett konferencián.\r

\r

","shortLead":"Külső és belső támadás alatt áll a kereszténydemokrácia Menczer Tamás szerint, a külső a migráció, a belső a liberális...","id":"20190902_A_kulugy_allamtitkara_a_liberalis_demokraciat_karhoztatta_a_kozteven","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc8c4d6f-5a5f-405f-8fe1-f89a73fe04ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ace401-674f-477d-bd7d-0d9cf562b9f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_A_kulugy_allamtitkara_a_liberalis_demokraciat_karhoztatta_a_kozteven","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:59","title":"Konferenciát szervez a kormány keresztény újságíróknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú vasárnap tűnt el. ","shortLead":"A fiú vasárnap tűnt el. ","id":"20190902_Eltunt_egy_12_eves_kisfiu_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9037ac61-31e5-477c-aa9f-b3eec9859cdd","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Eltunt_egy_12_eves_kisfiu_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 02. 12:08","title":"Eltűnt egy 12 éves kisfiú Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1f894d-3441-492e-854b-e966d70caa34","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Képzeljük el, hogy harminc év telt el, és 2050-et írunk! Nemes Orsolya generációkutató könyvében ezt a forgatókönyvet is számba veszi annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a jövő közös erőfeszítéseket kívánó kihívásaira.","shortLead":"Képzeljük el, hogy harminc év telt el, és 2050-et írunk! Nemes Orsolya generációkutató könyvében ezt a forgatókönyvet...","id":"20190901_Milyen_elet_var_rank_2050","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d1f894d-3441-492e-854b-e966d70caa34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557a48d7-9ba9-426e-a8f2-4861517b56c5","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190901_Milyen_elet_var_rank_2050","timestamp":"2019. szeptember. 01. 19:15","title":"Milyen élet vár ránk 2050-ben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96c1dd6-12e8-4802-b185-834f2b8f2bdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190831_Ez_az_atka_a_mini_Fideszlogonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d96c1dd6-12e8-4802-b185-834f2b8f2bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0e23d1-7ade-4e50-8c3b-034359cf1d8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Ez_az_atka_a_mini_Fideszlogonak","timestamp":"2019. augusztus. 31. 14:39","title":"Ez az átka a mini Fidesz-logónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Majdnem minden mentőállomás új mentőautót kaphat idén és jövőre - mondta el Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár az Országos Mentőszolgálat napján a Városligetben.","shortLead":"Majdnem minden mentőállomás új mentőautót kaphat idén és jövőre - mondta el Horváth Ildikó egészségügyért felelős...","id":"20190831_Uj_mentoautokat_igert_be_az_allamtitkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71b5fab-b903-4796-a8d7-d02efbe5dbfd","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Uj_mentoautokat_igert_be_az_allamtitkar","timestamp":"2019. augusztus. 31. 14:49","title":"Új mentőautókat ígért be az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alvállalkozókkal elemeztette az Apple a Sirivel folytatott felhasználói beszélgetéseket, és ebből óriási botrány kerekedett. A cupertinóiak bocsánatot kértek, és megváltoztatták a digitális asszisztenssel kapcsolatos szabályozásukat.","shortLead":"Alvállalkozókkal elemeztette az Apple a Sirivel folytatott felhasználói beszélgetéseket, és ebből óriási botrány...","id":"20190901_apple_siri_adatvedelmi_szabalyok_bocsanatkeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99faf04b-730d-4d6b-9a1c-80de061b5756","keywords":null,"link":"/tudomany/20190901_apple_siri_adatvedelmi_szabalyok_bocsanatkeres","timestamp":"2019. szeptember. 01. 08:03","title":"Változtatni fogunk: bocsánatot kért az Apple a hallgatózás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3837784b-f684-4c1b-9472-8e2c96cfb754","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Facebook-üzenetet kapott Fenyő nevében szombaton, ne higgye el, amit olvasott benne.","shortLead":"Ha Facebook-üzenetet kapott Fenyő nevében szombaton, ne higgye el, amit olvasott benne.","id":"20190901_Megtrollkodtak_Fenyo_Miklos_Facebookoldalat_a_zenesz_feljelentest_tesz_a_rendorsegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3837784b-f684-4c1b-9472-8e2c96cfb754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7606b8-eae4-419b-bb0f-dd378cb85d39","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Megtrollkodtak_Fenyo_Miklos_Facebookoldalat_a_zenesz_feljelentest_tesz_a_rendorsegen","timestamp":"2019. szeptember. 01. 09:27","title":"Megtrollkodták Fenyő Miklós Facebook-oldalát, a zenész feljelentést tesz a rendőrségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]