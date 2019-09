Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d2da07a-598d-4f62-acdc-58684e64cf09","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A floridai repteret már korábban lezárták.","shortLead":"A floridai repteret már korábban lezárták.","id":"20190903_Dorian_eszak_fele_tart_Florida_Georgia_es_Karolina_veszelyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d2da07a-598d-4f62-acdc-58684e64cf09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41420f20-16f9-4ab0-8cbc-f7f03204f978","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Dorian_eszak_fele_tart_Florida_Georgia_es_Karolina_veszelyben","timestamp":"2019. szeptember. 03. 17:52","title":"Dorian észak felé araszol, Florida, Georgia és Karolina veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae705de8-ac6a-475f-b43e-a2e88dadf4f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécs főterének számító Széchenyi tértől pár méterre törte be egy ékszerüzlet kirakatát egy brit férfi hétfő hajnalban.","shortLead":"A Pécs főterének számító Széchenyi tértől pár méterre törte be egy ékszerüzlet kirakatát egy brit férfi hétfő hajnalban.","id":"20190903_Egy_brit_ferfi_ugy_tort_be_egy_ekszeruzletbe_a_pecsi_belvarosban_hogy_kozben_mobillal_felvettek__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae705de8-ac6a-475f-b43e-a2e88dadf4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c39f75-4c21-43f9-8302-75fd6fdfe40e","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Egy_brit_ferfi_ugy_tort_be_egy_ekszeruzletbe_a_pecsi_belvarosban_hogy_kozben_mobillal_felvettek__video","timestamp":"2019. szeptember. 03. 16:54","title":"Egy brit férfi 9 milliónyi ékszert lopott Pécs belvárosában, de az egészet felvették egy mobillal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95e42b5a-0917-46fa-b7cc-7129471aa745","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elektromos rollerek a közhiedelemmel ellentétben nem járulnak hozzá a környezet védelméhez a német szövetségi környezetvédelmi hivatal, az Umweltbundesamt (UBA) honlapján közzétett tanulmány szerint.","shortLead":"Az elektromos rollerek a közhiedelemmel ellentétben nem járulnak hozzá a környezet védelméhez a német szövetségi...","id":"20190903_A_nemet_kornyezetvedelmi_hivatal_szerint_az_elektromos_roller_nem_kornyezetbarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95e42b5a-0917-46fa-b7cc-7129471aa745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2f1079-a410-48ab-afea-d1ed1f6266cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_A_nemet_kornyezetvedelmi_hivatal_szerint_az_elektromos_roller_nem_kornyezetbarat","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:45","title":"Az elektromos roller egyáltalán nem környezetbarát, főleg, ha gyaloglás helyett használják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ee5b27-9c56-4602-90e2-534155106aff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az, hogy olyan vállalatoknak van digitális (hangvezérléssel működő) asszisztensük, mint a Microsoft, a Google, a Samsung vagy az Apple, igazán nem meglepő. Az viszont érdekesebb, hogy a BBC is belépne erre a piacra.","shortLead":"Az, hogy olyan vállalatoknak van digitális (hangvezérléssel működő) asszisztensük, mint a Microsoft, a Google...","id":"20190902_bbc_digitalis_hangvezerelt_asszisztens","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78ee5b27-9c56-4602-90e2-534155106aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7326bd0-fc69-40de-aa00-08b389a20385","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_bbc_digitalis_hangvezerelt_asszisztens","timestamp":"2019. szeptember. 02. 14:03","title":"Nem várnánk a BBC-től, de úgy tűnik, saját digitális asszisztenst ad ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b545168-ccb2-45ea-a07a-6ec1f00ec32a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google által favorizált Chromebookokat elsősorban az oktatásban használják, azonban a keresőóriás a nagyobb vállalkozásokba is bevonná az ilyen gépeket. A Dell el is készítette az első, vállalati célokra is alkalmas Chromebookjait, behozva a Chrome OS-t Latitude sorozatába.","shortLead":"A Google által favorizált Chromebookokat elsősorban az oktatásban használják, azonban a keresőóriás a nagyobb...","id":"20190902_uj_dell_latitude_chromebook_chrome_os_laptop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b545168-ccb2-45ea-a07a-6ec1f00ec32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91f5dcd-95b6-41d5-932c-2d471dd83595","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_uj_dell_latitude_chromebook_chrome_os_laptop","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:03","title":"Windows helyett? A Dell és a Google ezeket a laptopokat adná a vállalkozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064151f2-c7d3-4bf8-a006-a7f62d374ffa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP szerint a City Magazin című helyi kampányújságot terjeszti a Fidesz az egyik óvodában, az óvodavezető szerint nincs szó kampányról, azt pedig nem tudják kizárni, ha egy szülő otthagy valamilyen újságot. ","shortLead":"Az MSZP szerint a City Magazin című helyi kampányújságot terjeszti a Fidesz az egyik óvodában, az óvodavezető szerint...","id":"20190903_budapest_fidesz_ovoda_city_magazin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=064151f2-c7d3-4bf8-a006-a7f62d374ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b347fb0b-172e-4c45-96ed-9de1620196d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_budapest_fidesz_ovoda_city_magazin","timestamp":"2019. szeptember. 03. 12:53","title":"Az MSZP szerint kampányolnak egy V. kerületi óvodában, a vezető ezt visszautasítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66df4f6b-bb92-48e8-9244-aea58b734855","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 1960-ban alapított párizsi székhelyű Nemzetközi Asztronautikai Akadémia levelező tagjává választotta Bacsárdi Lászlót, a MANT alelnökét.","shortLead":"Az 1960-ban alapított párizsi székhelyű Nemzetközi Asztronautikai Akadémia levelező tagjává választotta Bacsárdi...","id":"20190903_bacsardi_laszlo_nemzetkozi_asztronautikai_akademia_magyar_asztronautikai_tarsasag_mant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66df4f6b-bb92-48e8-9244-aea58b734855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d30792-9bc9-4927-8acb-e707ffcefc45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_bacsardi_laszlo_nemzetkozi_asztronautikai_akademia_magyar_asztronautikai_tarsasag_mant","timestamp":"2019. szeptember. 03. 13:03","title":"Újabb magyar tagja lett a Nemzetközi Asztronautikai Akadémiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"237b0ec4-eb5f-4897-a324-37714ab472de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök most is zárt körben mond beszédet. ","shortLead":"A miniszterelnök most is zárt körben mond beszédet. ","id":"20190902_Jon_az_ujabb_kotcsei_pinik_Orban_ismet_iranyt_mutat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=237b0ec4-eb5f-4897-a324-37714ab472de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f678dd-d124-48c0-a25d-55e4428039d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Jon_az_ujabb_kotcsei_pinik_Orban_ismet_iranyt_mutat","timestamp":"2019. szeptember. 02. 12:58","title":"Jön az újabb kötcsei piknik, Orbán ismét irányt mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]