Scarlett Johanssont a Hollywood Reporter újságírója kérdezte a szexuális zaklatással vádolt Woody Allenről, a színésznő pedig ezzel nyíltan is azon sztárok táborához csatlakozott, akik kiállnak a rendező mellett. Javier Bardem és Anjelica Huston támogatják Allent, viszont Timothée Chalamet, Greta Gerwig és Colin Firth elhatárolódtak tőle.

Johansson – aki a Match Point, a Füles és a Vicky, Christina, Barcelona című filmekben dolgozott együtt a rendezővel – azt mondta, hogy nagyon jó viszonyt ápol Allennel, és hisz neki. "Amikor csak tudok, találkozom Woodyval, és nagyon sokat beszélgettem már vele erről. Nagyon őszinte vagyok vele, és ő is velem. Ragaszkodik ahhoz, hogy ártatlan, és én hiszek neki" – fogalmazott.

Scarlett Johansson a nők esélyegyenlőségéért küzdő amerikai Time's Up mozgalom egyik alapítójaként azt interjúban hozzátette, hogy most eleve "nehéz időket élünk, amikor az emberek érthetően és jogosan dühösek", mert "bizonyos dolgokat a felszínre kellett hozni".

Woody Allen ügye akkor osztotta ketté a filmes társadalmat, amikor nevelt lánya, Dylan Farrow tavaly igazságot követelve ismét felidézte, hogy a rendező 1992-ben – állítása szerint – szexuálisan zaklatta őt. Allen mindig is tagadta ezt, ügyét kétszer is vizsgálták a hatóságok, de vádat sosem emeltek ellene.

A rendező jelenleg jogi vitában áll az Amazonnal, amely felfüggesztette a vele kötött, négy filmre szóló szerződését az ügy felidézése után. Az Amazon még a 2017-ben forgatott, Egy esős nap New Yorkban (A Rainy Day in New York) című Woody Allen-film forgalmazási jogait is visszaadta, az alkotás egyik szereplője, Timothée Chalamet pedig a filmért kapott gázsiját jótékony céljra ajánlotta fel.

Még több Élet + Stílus a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: