[{"available":true,"c_guid":"d70104d5-50d5-43bb-b439-0471ce2b9930","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ipari kamera felvette, ahogy a Savoy biztonsági őre többször fejbe rúgja a férfit.","shortLead":"Egy ipari kamera felvette, ahogy a Savoy biztonsági őre többször fejbe rúgja a férfit.","id":"20190907_Magyar_hajlektalant_vertek_meg_egy_londoni_luxusszalloda_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d70104d5-50d5-43bb-b439-0471ce2b9930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5109db29-e7c7-45cc-9430-c1d1353d9af3","keywords":null,"link":"/elet/20190907_Magyar_hajlektalant_vertek_meg_egy_londoni_luxusszalloda_elott","timestamp":"2019. szeptember. 07. 08:29","title":"Magyar hajléktalant vertek meg egy londoni luxusszálloda előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64052593-e0b3-4508-9239-4bda27ae2ad3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapok óta erre vár a tech világ: végre a piacon is megméretteti magát a Samsung immár kijavított összehajtható telefonja.","shortLead":"Hónapok óta erre vár a tech világ: végre a piacon is megméretteti magát a Samsung immár kijavított összehajtható...","id":"20190905_samsung_galaxy_fold_megjelenes_szeptember_6","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64052593-e0b3-4508-9239-4bda27ae2ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c29fa5-c413-4413-8483-859129828030","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_samsung_galaxy_fold_megjelenes_szeptember_6","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:03","title":"Ez már hivatalos: holnaptól árulják a Samsung sokat megélt összehajtható telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő zavartan viselkedett.","shortLead":"A nő zavartan viselkedett.","id":"20190905_Rendori_intezkedes_kozben_ugrott_ki_egy_no_a_negyedikrol_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5094061a-4c1e-46a0-9392-44df84c041f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Rendori_intezkedes_kozben_ugrott_ki_egy_no_a_negyedikrol_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:45","title":"Rendőri intézkedés közben ugrott ki egy nő a negyedikről Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ceabe2e-b12b-4119-9056-486ebb2cb9fd","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Kötcsén szombaton újra felvonul \"a jobboldal teljes szellemi ereje\" - ahogy korábban Orbán Viktor miniszterelnök meghatározta a hallgatóságát. Mindenki más az eseménynek helyt adó Dobozy-kúrián kívül várakozik, de ott sem eredménytelenül. Felidézzük a legerősebb kötcsei pillanatokat, kapun kívülről és belülről, az előbbivel kezdve. ","shortLead":"Kötcsén szombaton újra felvonul \"a jobboldal teljes szellemi ereje\" - ahogy korábban Orbán Viktor miniszterelnök...","id":"20190907_orban_kotcse_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ceabe2e-b12b-4119-9056-486ebb2cb9fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124c0a6f-621e-478a-9728-bd96904eec73","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_orban_kotcse_2019","timestamp":"2019. szeptember. 07. 07:00","title":"Felülmúlhatja-e Orbán a mindent meghatározó tíz évvel ezelőtti beszédét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba85efbe-92c6-4b5e-a7f8-221410a22ac5","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az okosodó technika miatt egyre kevésbé győzi meg a vásárlókat csupán az az érv, hogy egy televíziónak szép képe van. Más is fontos lett: menjen rajta a YouTube, a menü legyen egyszerű, az abban való lépkedés pedig gyors. A Sony egyik új csatára ezt mind tudja – más kérdés, hogy igen drágán. Teszt.","shortLead":"Az okosodó technika miatt egyre kevésbé győzi meg a vásárlókat csupán az az érv, hogy egy televíziónak szép képe van...","id":"20190905_sony_xg95_full_array_led_4k_okosteve_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba85efbe-92c6-4b5e-a7f8-221410a22ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d22693-7a8d-4b6f-b7fc-8858a3656f84","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_sony_xg95_full_array_led_4k_okosteve_teszt","timestamp":"2019. szeptember. 05. 17:30","title":"Beköltözött hozzánk a Sony egyik új tévéje, így hát nagyot néztünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd1bf92-6745-42e7-a480-eeeece5f8fc0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Azt mondtam Donaldnak: akarod, hogy eladjuk őket neked?\" – mondta az orosz elnök.","shortLead":"\"Azt mondtam Donaldnak: akarod, hogy eladjuk őket neked?\" – mondta az orosz elnök.","id":"20190905_Putyin_g20_usa_fegyverkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfd1bf92-6745-42e7-a480-eeeece5f8fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f858f48d-d841-4956-88ce-f9f4f7ae5dc5","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_Putyin_g20_usa_fegyverkezes","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:34","title":"Putyin hiperszonikus fegyvereket adna el az USA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3a9256-1109-4829-9873-83bca00790e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 67 éves asszony a helyszínen meghalt. ","shortLead":"A 67 éves asszony a helyszínen meghalt. ","id":"20190906_Mezogazdasagi_vontato_gazolt_halalra_egy_gyalogost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f3a9256-1109-4829-9873-83bca00790e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5193522e-75ac-4a15-9335-7698c4308a92","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Mezogazdasagi_vontato_gazolt_halalra_egy_gyalogost","timestamp":"2019. szeptember. 06. 05:26","title":"Traktor gázolt halálra egy gyalogost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-es vereséget szenvedett Montenegró vendégeként a csütörtöki barátságos mérkőzésen Podgoricában.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-es vereséget szenvedett Montenegró vendégeként a csütörtöki barátságos mérkőzésen...","id":"20190905_Kikapott_a_magyar_focivalogatott_Montenegroban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b7cd31-f5c0-425d-a3ec-d481bf96c354","keywords":null,"link":"/sport/20190905_Kikapott_a_magyar_focivalogatott_Montenegroban","timestamp":"2019. szeptember. 05. 22:44","title":"Kikapott a magyar fociválogatott Montenegróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]