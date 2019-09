Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91ade20d-eac2-4af9-89ac-d9d2e6c723c3","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Esetenként kémfilmeket idéző fordulatokkal terjeszkedik a kormányfő családi, baráti és üzleti köre az informatikai ágazatban. Ez pedig nemcsak versenyjogi problémákat vet fel, hanem akár a választások legitimációját is megkérdőjelezi.","shortLead":"Esetenként kémfilmeket idéző fordulatokkal terjeszkedik a kormányfő családi, baráti és üzleti köre az informatikai...","id":"20190918_valasztasi_informatikai_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91ade20d-eac2-4af9-89ac-d9d2e6c723c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c0581b-d7ba-45e9-9ce9-719f3542055a","keywords":null,"link":"/360/20190918_valasztasi_informatikai_rendszer","timestamp":"2019. szeptember. 19. 07:00","title":"Külföldről is figyelik az Orbán-család IT-terjeszkedését, ami a választásra is hatással lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0cf0ee3-e9c5-4a04-8d5c-6119cce19006","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Annak a helyiségnek az ablakán lőttek be a szlovákiai Révkomáromban, ahol a gyerekek aludni szoktak.","shortLead":"Annak a helyiségnek az ablakán lőttek be a szlovákiai Révkomáromban, ahol a gyerekek aludni szoktak.","id":"20190918_ovoda_komarno_loves","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0cf0ee3-e9c5-4a04-8d5c-6119cce19006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdcf98b8-af6b-46cc-9a65-9b865a0e4db9","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_ovoda_komarno_loves","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:49","title":"Rálőttek egy gyerekekkel teli óvodára Révkomáromban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd02faf8-fc1b-4394-b12d-c63b6dcd2079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novák Katalin államtitkár és Klausmann Viktor gyöngyösi polgármesterjelölt egy magánjátszóház játékai között interjúvolták meg egymást, a háttérben egy gyermekkel.\r

","shortLead":"Novák Katalin államtitkár és Klausmann Viktor gyöngyösi polgármesterjelölt egy magánjátszóház játékai között...","id":"20190918_Egy_fideszes_kepviselojelolt_jatszohazaban_kampanyolt_Klausmann","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd02faf8-fc1b-4394-b12d-c63b6dcd2079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c39078-534a-4b4f-9934-9e2c2f1a4060","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Egy_fideszes_kepviselojelolt_jatszohazaban_kampanyolt_Klausmann","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:44","title":"Egy fideszes képviselőjelölt játszóházában kampányolt Klausmann Viktor és Novák Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5decd76-6079-4096-91b7-449d2973114e","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Nem véletlenül tartunk munkakörünk vagy munkahelyünk megszűnésétől, főleg, ha érettebb korban ér minket egy ilyen életesemény. Szakemberek szerint viszont, ha nagyon lassan is, de észrevehető egyfajta pozitív változás a középkorúak munkaerőpiacán, ami új reményt adhat ennek a generációnak. Sőt, azt rebesgetik, nemsokára ki lehet jelenteni, hogy a régi ötvenes munkaerők az új negyvenesek.","shortLead":"Nem véletlenül tartunk munkakörünk vagy munkahelyünk megszűnésétől, főleg, ha érettebb korban ér minket egy ilyen...","id":"remifeminplus_20190918_50_feletti_nok_munkakereses_otvenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5decd76-6079-4096-91b7-449d2973114e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6660a72d-93b0-4b13-a2e8-b3084fee3da9","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20190918_50_feletti_nok_munkakereses_otvenes","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:30","title":"Ötvenes nő vagyok, munkát akarok – egyáltalán nem lehetetlen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"cd42846e-a5c8-4d98-bff2-b679f367dab4","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"19cedadc-7d12-4d75-a6ee-d15195c63cf4","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Osztályzatot kaphatnak a magatartásukra a kínaiak, ha a pekingi kormány bevezeti a társadalmi pontrendszert, amit egyelőre többi helyi közösségben próbálnak ki. A jó magaviseletért kedvezményeket, a rezsim által kifogásoltért hátrányt szenved az állampolgár, akinek megfigyelésére a legkorszerűbb technológiát is bevethetik.","shortLead":"Osztályzatot kaphatnak a magatartásukra a kínaiak, ha a pekingi kormány bevezeti a társadalmi pontrendszert, amit...","id":"20190918_A_nagy_kinai_osztalynaplo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19cedadc-7d12-4d75-a6ee-d15195c63cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ee13e9-b114-4c05-bd37-d231774a3885","keywords":null,"link":"/360/20190918_A_nagy_kinai_osztalynaplo","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:40","title":"200 millió kamera figyeli, milyen jegyeket írjanak be a nagy kínai osztálynaplóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805ccdf6-8d86-4c99-a4cc-71b27b1b9330","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem ígérkezik könnyű menetnek a háromórás kérdezz-felelek.","shortLead":"Nem ígérkezik könnyű menetnek a háromórás kérdezz-felelek.","id":"20190918_trocsanyi_laszlo_meghallgatas_ep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=805ccdf6-8d86-4c99-a4cc-71b27b1b9330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123c479f-81a6-4cbc-88b0-19015eca1383","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_trocsanyi_laszlo_meghallgatas_ep","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:13","title":"Kiderült, mikor hallgatják meg Trócsányi Lászlót az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b8dabf-aa11-498c-9506-273df39f1dea","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A korábbi botrányoknak sem volt elegendő elrettentő erejük ahhoz, hogy a pesti Belváros fideszes önkormányzata ne megint ugyanannak a körnek adjon el értékes ingatlanokat.","shortLead":"A korábbi botrányoknak sem volt elegendő elrettentő erejük ahhoz, hogy a pesti Belváros fideszes önkormányzata ne...","id":"20190918_Belvaros_ertekes_ingatlanok_a_korabbi_botranyhosoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11b8dabf-aa11-498c-9506-273df39f1dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e01bf20-65f8-41ae-abed-b199f1ed64f9","keywords":null,"link":"/360/20190918_Belvaros_ertekes_ingatlanok_a_korabbi_botranyhosoknek","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:10","title":"Belváros: értékes ingatlanok a korábbi botrányhősöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77e69a3-df34-4454-a533-f1438f906f26","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Budapestre érkezett a Csillagok háborúja – The Fans Strike Back című kiállítás, amelyen limitált szériás, méregdrága akciófigurákat és rajongók által készített jelmezmásolatokat csodálhatunk meg. Magunkkal vittünk egy elkötelezett rajongót, hogy kiderítsük, ez mire elég.","shortLead":"Budapestre érkezett a Csillagok háborúja – The Fans Strike Back című kiállítás, amelyen limitált szériás, méregdrága...","id":"20190918_star_warskiallitas_csillagok_haboruja_The_Fans_Strike_Back_rajongok_akciofigurak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b77e69a3-df34-4454-a533-f1438f906f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbe126a-fba0-426d-82dc-c6f05b072aef","keywords":null,"link":"/elet/20190918_star_warskiallitas_csillagok_haboruja_The_Fans_Strike_Back_rajongok_akciofigurak","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:00","title":"A Star Wars-kiállításon találkozik a rajongói profizmus és a pénzünkre pályázó mohóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]