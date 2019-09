Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg szerette volna kérdezni a lesifotóst, hogy mire kíváncsi, de az elszaladt.","shortLead":"Meg szerette volna kérdezni a lesifotóst, hogy mire kíváncsi, de az elszaladt.","id":"20190920_Karacsony_Gergely_Egy_paparazzo_fotozta_reggel_ahogy_vitte_a_gyereket_iskolaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2720b1d9-bef3-4587-a83a-dfe25d1ef7f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Karacsony_Gergely_Egy_paparazzo_fotozta_reggel_ahogy_vitte_a_gyereket_iskolaba","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:27","title":"Lesifotós kémlelte, ahogy Karácsony iskolába vitte a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ed47e1-ffba-441f-8ac4-cdf24118a5fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Schell Juditot, Hajdú Steve-et és az Osztálytalálkozó című dokumentumfilmet rendező Ujvári Csabát ültettük le egy asztalhoz, annak apropóján, hogy a róluk szóló film szombattól látható lesz a hvg360-on. A beszélgetésből kiderült, hogy hárman háromféleképpen emlékeznek arra, miért is forgattak filmet a legendás Horvai-Kapás osztályról. ","shortLead":"Schell Juditot, Hajdú Steve-et és az Osztálytalálkozó című dokumentumfilmet rendező Ujvári Csabát ültettük le...","id":"20190920_Osztalytalalkozo_Doku360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14ed47e1-ffba-441f-8ac4-cdf24118a5fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a642f9b-4739-48b2-b630-e7386bcec7bf","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Osztalytalalkozo_Doku360","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:06","title":"\"Olyan, mintha más nem történt volna az életemben, csak az a négy év\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a0abd0-891e-487d-9fa2-5201f7e83e1a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fidesz volt miniszterének köre újabb beruházásokra készül Szabolcsveresmarton – írta az Mfor.hu.","shortLead":"A Fidesz volt miniszterének köre újabb beruházásokra készül Szabolcsveresmarton – írta az Mfor.hu.","id":"20190919_Ami_Meszarosnak_a_Balaton_az_Sesztak_es_korenek_a_Retkozito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24a0abd0-891e-487d-9fa2-5201f7e83e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee32441-f5c4-4924-8283-6fe305dd3250","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190919_Ami_Meszarosnak_a_Balaton_az_Sesztak_es_korenek_a_Retkozito","timestamp":"2019. szeptember. 19. 12:51","title":"Ami Mészárosnak a Balaton, az Seszták és körének a Rétközi-tó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"Argyelán József, Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Az előző gazdasági válságból sok család megtanulta, hogy egy hitel törlesztőrészletének alakulásán nagyon sok múlhat. Nem elég hitelfelvételkor megtervezni a háztartás költségvetését, készülni kell a lehetséges kamatemelkedésre is. Ez ellen azonban lehet védekezni a törlesztőrészlet hosszú távú fixálásával. Emiatt az induló havi törlesztőrészlet magasabb lehet, ugyanakkor egy 3 százalékos kamatemelkedésnél akár 1,5 millió forint megtakarítás is elérhető. Mivel a forintgyengülés közvetve megágyazhat egy kamatemelkedésnek, már csak ezért is érdemes számolgatni!","shortLead":"Az előző gazdasági válságból sok család megtanulta, hogy egy hitel törlesztőrészletének alakulásán nagyon sok múlhat...","id":"20190920_gyenge_forint_fix_kamatozas_lakashitel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb52a04-ee27-4f65-b20e-e06230a2863e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_gyenge_forint_fix_kamatozas_lakashitel","timestamp":"2019. szeptember. 20. 06:01","title":"A gyenge forint miatt is érdemes lépniük a magyar hiteleseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eb499c-61d8-4f71-acca-467e529e9b30","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megbomlott a térség ökoszisztémája az állatok élőhelyének elvesztése és más tényezők miatt.","shortLead":"Megbomlott a térség ökoszisztémája az állatok élőhelyének elvesztése és más tényezők miatt.","id":"20190919_Harommilliard_eszakamerikai_madar_tunt_el_1970_ota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52eb499c-61d8-4f71-acca-467e529e9b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52357e0-556d-44d8-9adb-e1129bb9dbc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_Harommilliard_eszakamerikai_madar_tunt_el_1970_ota","timestamp":"2019. szeptember. 19. 21:47","title":"Hárommilliárd észak-amerikai madár tűnt el 1970 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ausztriával és Svájccal közösen pályázunk a 2024-es kontinensviadalra. ","shortLead":"Ausztriával és Svájccal közösen pályázunk a 2024-es kontinensviadalra. ","id":"20190920_kezilabda_eb_ausztria_svajc_palyazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf8a8af-cd69-49c2-9aab-50117a2a88df","keywords":null,"link":"/sport/20190920_kezilabda_eb_ausztria_svajc_palyazat","timestamp":"2019. szeptember. 20. 21:33","title":"Magyarország a férfi után a női kézilabda Eb-t is megrendezné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db9c1f2-645d-4ffa-a0fd-816160b2af34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugye tudja, miről beszélünk, ha annyit mondunk: büdös macska?","shortLead":"Ugye tudja, miről beszélünk, ha annyit mondunk: büdös macska?","id":"20190920_Meglepetes_Google_Jobaratok_szuletesnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7db9c1f2-645d-4ffa-a0fd-816160b2af34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4141b8-43e5-49d6-8f15-cd5844749b48","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Meglepetes_Google_Jobaratok_szuletesnap","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:32","title":"Cuki meglepetéssel rukkolt elő a Google a Jóbarátok születésnapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17a770b-8b85-4687-9cb2-7d130f8ca8b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok és Mexikó határán épülő amerikai határfal miatt pusztulhat el több fontos, leletekben vélhetően nem szegény régészhely Arizónában.","shortLead":"Az Egyesült Államok és Mexikó határán épülő amerikai határfal miatt pusztulhat el több fontos, leletekben vélhetően nem...","id":"20190919_donald_trump_hatarfal_regeszeti_lelohely_arizona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d17a770b-8b85-4687-9cb2-7d130f8ca8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ab7308-d6c8-479b-8aad-b790e2b7e728","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_donald_trump_hatarfal_regeszeti_lelohely_arizona","timestamp":"2019. szeptember. 19. 13:28","title":"22 régészeti lelőhely pusztulhat el Trump ötlete miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]