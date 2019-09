Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy pécsi bíróság annak ellenére adott menedékjogot Alekszij Torubarov orosz ellenzékinek, hogy az állami hatóságok ezt korábban nem voltak hajlandóak megtenni. Ez az első olyan eset, amikor egy hazai bíróság a gyakorlatban alkalmazta az Európai Unió Bíróságának azon általános érvényű határozatát, amely szerint a bíróságnak akkor is joga van védelmet adni, ha a kormány hatósága ezt nem tenné. Precedensértékű ítélettel kapott menedékjogot Magyarországon egy orosz ellenzéki Egy tornazsákban volt. Egy tornazsákban volt. 14 millió forintot hagyott valaki egy székesfehérvári buszon A rendőrség sokáig kivárt. A rendőrség sokáig kivárt. Döglött patkányt dobtak Budaházyék az Aurórába A hvg360 esti hírösszefoglalója. A hvg360 esti hírösszefoglalója. Radar 360: Trócsányi bukása és Karácsony hangfelvétele Az ügyészség szerint az eset szándékosan történt, ezért vádat emeltek a fiú ellen. Diák törte el egy tanárnő sípcsontját az iskola folyosóján Ő maga csütörtökön a hvg.hu-nak azt mondta, véleménye szerint ettől ő még folytathatja a munkát. Az MSZP beállt Karácsony védekezése mögé. Fenyegetés, lopás, börtön, elásás - furcsa hangfelvételt robbantottak be Karácsony kampányába