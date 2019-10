Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Komoly belpolitikai botrány van kialakulóban Ukrajnában azt után, hogy kiderült: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő hajlandónak tűnik teljesíteni Donald Trump azon kérését, hogy nyissák meg újra a demokrata párti amerikai elnökjelölt, Joe Biden fiának ukrajnai üzleti tevékenységét vizsgáló eljárást. Ukrajna nemzetközi helyzete is meginoghat.

","shortLead":"Komoly belpolitikai botrány van kialakulóban Ukrajnában azt után, hogy kiderült: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő...","id":"20190926_Nagyon_rosszkor_jott_Zelenszkijnek_es_Ukrajnanak_a_Trumpbotrany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f145e7-2ea1-4f39-9b5b-b3f9cf10f6b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_Nagyon_rosszkor_jott_Zelenszkijnek_es_Ukrajnanak_a_Trumpbotrany","timestamp":"2019. szeptember. 29. 16:05","title":"Nagyon rosszkor jött Zelenszkijnek és Ukrajnának a Trump-botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc229a8-50db-45e6-a431-c562ba82247c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hiába lesz azonban kétszeres miniszteri biztos, nem kap kétszeres fizetést. Az Operaház beruházásainak intézését viszont nemcsak magától az intézménytől veszik el, hanem részben a kultúráért felelős szaktárcától is.","shortLead":"Hiába lesz azonban kétszeres miniszteri biztos, nem kap kétszeres fizetést. Az Operaház beruházásainak intézését...","id":"20190930_Ket_miniszternek_is_alarendeltek_Baan_Laszlot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bc229a8-50db-45e6-a431-c562ba82247c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1039c276-9ce7-4b63-aa7b-74b9532a97f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Ket_miniszternek_is_alarendeltek_Baan_Laszlot","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:44","title":"Két miniszternek is alárendelték Baán Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1a3d13-b686-43f1-a8e5-90fee1b28c21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új Facebook-posztban nyerhetünk bepillantást „a papok titkos életébe”:","shortLead":"Új Facebook-posztban nyerhetünk bepillantást „a papok titkos életébe”:","id":"20191001_Hodasz_atya_megint_trollkodik_de_most_nem_a_melegek_karara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea1a3d13-b686-43f1-a8e5-90fee1b28c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a9551a-0f85-4e6c-8410-177877ea82af","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Hodasz_atya_megint_trollkodik_de_most_nem_a_melegek_karara","timestamp":"2019. október. 01. 09:12","title":"Hodász atya megint trollkodik, de most nem a melegek kárára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56906a32-7d8f-4c32-a252-b74a48160106","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Miért mondják azt, hogy Szombathelyen a Fidesz viselkedik úgy, mint országosan az ellenzék? Podcast a szombathelyi csatatérről.","shortLead":"Miért mondják azt, hogy Szombathelyen a Fidesz viselkedik úgy, mint országosan az ellenzék? Podcast a szombathelyi...","id":"20190929_Fulke_Szombathely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56906a32-7d8f-4c32-a252-b74a48160106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dffa138-e2a6-42aa-ab1b-d07d979a9e6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Fulke_Szombathely","timestamp":"2019. szeptember. 29. 11:00","title":"Fülke: Szombathelyen fej-fej mellett a Fidesz és az ellenzék, de Orbán elengedheti sajátjai kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83de2b10-a24b-4a48-8286-2ede547bd415","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuál a Dumaszínház egyik legnépszerűbb előadása, mely minden hónapban a közélet, politika és a kultúra friss történéseit dolgozza fel rekeszizmot nem kímélő módon. Októbertől a Duma Aktuál új epizódjai csak a hvg360-on lesznek láthatók. \r

