Ismét nekifutott a közszolgálati M5-ön sugárzott Ez itt a kérdés című műsor az úgynevezett reparatív vagy konverziós (nagyon hétköznapi néven melegeket „kigyógyító”) terápiák témájának. Januárban már volt egy nagy vihart kavaró beszélgetésük erről, akkor viszont nem sikerült leültetni a stúdióba egyetlen melegjogi szervezet képviselőjét sem.

Most Dombos Tamás, a Háttér Társaság ügyvivője csatlakozott a témában egyre szenvedélyesebben nyilatkozó Hodász András katolikus paphoz, valamint Szilvay Gergelyhez, a Mandiner főmunkatársához, aki a melegházasság témájának szentelt egy teljes, úgynevezett ellenkönyvet. A beszélgetést, csakúgy, mint januárban, Trombitás Kristóf próbálta meg mederben tartani, a műsor végére ez már nem sikerült maradéktalanul.

A beszélgetést Trombitás abból a hírből bontotta ki, miszerint nem létezik úgynevezett meleg gén, amivel a Háttér Társaság képviselőjével szemben ülők és állók a konverziós terápiák megalapozottságát is bizonyítottnak találták. Dombos Tamásnak egyik meghívottat sem sikerült meggyőznie azzal a tudományosan megalapozott érvvel, miszerint ezek a terápiák hatástalanok és sok esetben károsak, ráadásul nem is ígérik azt, hogy képesek a szexuális irányultságot megváltoztatni, mint ahogy az az érve sem talált be, hogy akinek gondja van a szexuális orientációjával, annak nem átnevelésre, hanem támogatásra van szükségük, vagy hogy mennyire káros és stigmatizáló, ha egy állapotot patológiásnak állítunk be.

Hodász András katolikus pap ugyanis mindezek ellenére meggyőződéssel lobogtatta Joseph Nicolosi Szégyen és kötődésvesztés című könyvét. Annak ellenére, hogy Nicolosi terápiájának a hatékonyságára az Amerikai Pszichológusok Társasága például nem talált tudományos bizonyítékokat, több amerikai államban pedig be is tiltották a konverziós terápiákat. Nicolosi könyvét egyébként a tudományos megalapozatlansága miatt az Amazon internetes áruház sem forgalmazza már. (A könyvről itt írtunk.)

Noha a szakemberek a támogató, affirmatív pszichológia oldaláról közelítik meg a problémát, és az általános álláspont szerint a nemi orientációjukkal küzdőket az önelfogadásban, a megküzdési stratégiák kialakításában kell segíteni, Hodász atya kitartott amellett, hogy aki szeretne „változni”, vagyis homoszexuálisból heteroszexuálissá szeretne válni, annak ezt a lehetőséget meg kell adni. Mint fogalmazott: „a vágyaink meg tudnak változni”.

A műsorban fájóan hiányzott a kérdés, hogy egy ilyen terápia vajon alkalmas-e arra is, hogy fordítva működjön, és egy heteroszexuálist meleggé tegyen. Kíváncsiak lettünk volna Hodász atya véleményére.

A műsor a Médiaklikk oldalán visszanézhető, az adást itt találja.

