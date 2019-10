Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"020bff6b-c334-47a5-9855-664ae1425413","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásos rövid, ám velős videókkal mutatja meg az Apple a vadonatúj iPadOS néhány képességét.","shortLead":"A szokásos rövid, ám velős videókkal mutatja meg az Apple a vadonatúj iPadOS néhány képességét.","id":"20190930_apple_ipad_os_funkciok_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=020bff6b-c334-47a5-9855-664ae1425413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3617e4d4-022b-4905-b3d8-19a8015f899c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_apple_ipad_os_funkciok_video","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:03","title":"Az Apple megmutatja, miért is cserélte le az iPhone-os rendszert iPadesre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4070f3-638f-4cb1-b143-1a033c4f620f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újabb streaming szolgáltatások megjelenése és a kisebb képernyőkön történő tartalomfogyasztás terjedése változtatásokra sarkallja a filmstúdiókat.","shortLead":"Az újabb streaming szolgáltatások megjelenése és a kisebb képernyőkön történő tartalomfogyasztás terjedése...","id":"20191001_online_rovidebb_film_sorozat_netflix_streaming_szolgaltato_quibi_ficto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f4070f3-638f-4cb1-b143-1a033c4f620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c8fcdb-9adb-4ed3-953c-6aee96b32eae","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_online_rovidebb_film_sorozat_netflix_streaming_szolgaltato_quibi_ficto","timestamp":"2019. október. 01. 12:03","title":"Hollywood már készül: jönnek az 5-10 perces filmek és sorozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3287e48d-9351-434c-bbb8-6882d366ab3f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ATV reggeli műsorában tér vissza a képernyőre Szöllősi Györgyi, aki korábban a Hír Tv olyan hírháttér-műsorainak volt az arca, mint az Elmúlt8év, a Lapzárta és a Newsroom.","shortLead":"Az ATV reggeli műsorában tér vissza a képernyőre Szöllősi Györgyi, aki korábban a Hír Tv olyan hírháttér-műsorainak...","id":"20190930_A_Hir_TVtol_tavaly_tavozott_Szollosi_Gyorgyi_reggeli_musorhoz_igazolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3287e48d-9351-434c-bbb8-6882d366ab3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909a862e-75f7-40d3-8bf5-9d5bd9a5bbb5","keywords":null,"link":"/kultura/20190930_A_Hir_TVtol_tavaly_tavozott_Szollosi_Gyorgyi_reggeli_musorhoz_igazolt","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:36","title":"A Hír Tv-től tavaly távozó Szöllősi Györgyi reggeli műsorhoz igazolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8528796-d6d5-49a4-bc7b-c5be71b488db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Használ-e bármennyit az a büntetésből kiadott házi feladat, ha egy diáknak ötvenszer le kell írnia ugyanazt a mondatot? És egyáltalán miért büntetendő, hogy osztálytársának enni adott? Nagy vitát indított egy Facebook-poszt. ","shortLead":"Használ-e bármennyit az a büntetésből kiadott házi feladat, ha egy diáknak ötvenszer le kell írnia ugyanazt a mondatot...","id":"20190930_Nem_etetem_az_osztalytarsamat__ezt_a_mondatot_kellett_50szer_lekormolnie_egy_negyedikes_diaknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8528796-d6d5-49a4-bc7b-c5be71b488db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b555080-ce84-49c3-a5d5-3152fc139f30","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Nem_etetem_az_osztalytarsamat__ezt_a_mondatot_kellett_50szer_lekormolnie_egy_negyedikes_diaknak","timestamp":"2019. szeptember. 30. 15:07","title":"„Nem etetem az osztálytársamat” – ezt a mondatot kellett ötvenszer lekörmölnie egy negyedikes diáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d33a8ad-82d0-4c9b-83d5-01140c7cc49e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök nem a levegőbe beszélt, amikor a szegénység felszámolását megígérte, egészen mást tett: csakis olyan mutatók alapján határozta meg a szegénységet, amelyekkel már most jól áll a kormány. A szegények sok olyan problémáját viszont, amelyekre évek óta hiába várják a megoldást, még csak meg sem említette.","shortLead":"A miniszterelnök nem a levegőbe beszélt, amikor a szegénység felszámolását megígérte, egészen mást tett: csakis olyan...","id":"20190930_Ugy_igerte_meg_Orban_a_szegenyseg_megszunteteset_hogy_csakis_igaza_lehessen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d33a8ad-82d0-4c9b-83d5-01140c7cc49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d18c5b-a818-4a47-8928-b02cd40a18ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190930_Ugy_igerte_meg_Orban_a_szegenyseg_megszunteteset_hogy_csakis_igaza_lehessen","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:00","title":"Úgy ígérte meg Orbán a szegénység megszüntetését, hogy csakis igaza lehessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449548c7-1066-4ca2-a97d-392698d572e7","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Kevés olyan hazai vállalkozás van - ha egyáltalán akad - akit ne foglalkoztatna a toborzás, a megtartás, a motiválás kérdésköre. A manapság méltán fókuszba kerülő munkavállalói jól-lét megteremtése a felsoroltak mindegyikében segítségünkre lehet. Ráadásként a vállalat eredményessége is növelhető! Nézzük hogyan!\r

","shortLead":"Kevés olyan hazai vállalkozás van - ha egyáltalán akad - akit ne foglalkoztatna a toborzás, a megtartás, a motiválás...","id":"HVG_Konferencia_20191001_A_vallalati_egeszsegkultura_fejlesztesevel_egyenes_aranyban_no_a_szervezet_eredmenyessege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=449548c7-1066-4ca2-a97d-392698d572e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4bf6b0-6008-43f2-aa58-f8ccde4ed9d9","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20191001_A_vallalati_egeszsegkultura_fejlesztesevel_egyenes_aranyban_no_a_szervezet_eredmenyessege","timestamp":"2019. október. 01. 15:59","title":"A vállalati egészségkultúra fejlesztésével egyenes arányban nő a szervezet eredményessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós arról is beszélt, hogy szerinte a Párbeszéd tagjai egymás beszédeit veszik fel. ","shortLead":"Tarlós arról is beszélt, hogy szerinte a Párbeszéd tagjai egymás beszédeit veszik fel. ","id":"20191001_Tarlos_Nem_kertem_a_Fidelitast_a_rendezvenyek_megzavarasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6584f6-8652-4b18-8309-652cc8ab41ac","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Tarlos_Nem_kertem_a_Fidelitast_a_rendezvenyek_megzavarasara","timestamp":"2019. október. 01. 16:57","title":"Tarlós: Nem kértem a Fidelitast a rendezvények megzavarására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948121dd-ba8a-4eb3-a3be-fc6202f40454","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A System Of A Down először ad önállóan koncertet Magyarországon 2020. június 17-éna Budapest Arénában.\r

","shortLead":"A System Of A Down először ad önállóan koncertet Magyarországon 2020. június 17-éna Budapest Arénában.\r

","id":"20190930_Budapestre_jon_a_System_Of_A_Down","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=948121dd-ba8a-4eb3-a3be-fc6202f40454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b25c8fd-1782-4d00-8d9d-48a7de594a57","keywords":null,"link":"/kultura/20190930_Budapestre_jon_a_System_Of_A_Down","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:59","title":"Budapestre jön a System Of A Down","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]