[{"available":true,"c_guid":"6afa3600-3f48-468a-a0a4-04a2b5870fcb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rovana Plumbot – akárcsak Trócsányi Lászlót – leszavazták az Európai Parlament jogi bizottságában.","shortLead":"Rovana Plumbot – akárcsak Trócsányi Lászlót – leszavazták az Európai Parlament jogi bizottságában.","id":"20190930_romania_unios_biztos_jelolt_rovana_plumb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6afa3600-3f48-468a-a0a4-04a2b5870fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079843a0-fdbb-49e7-b57f-4d677c995353","keywords":null,"link":"/vilag/20190930_romania_unios_biztos_jelolt_rovana_plumb","timestamp":"2019. szeptember. 30. 22:15","title":"Románia is új jelöltet javasol az Európai Bizottságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f33e76-9447-4882-bc4c-8132678ff7e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 14 éves Alua Asetkyzy Abzalbek éjszaka, az ágya mellett töltötte az okostelefonját, ami valószínűleg a túlmelegedés miatt robbanhatott fel.","shortLead":"A 14 éves Alua Asetkyzy Abzalbek éjszaka, az ágya mellett töltötte az okostelefonját, ami valószínűleg a túlmelegedés...","id":"20191001_okostelefon_toltes_felrobbano_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91f33e76-9447-4882-bc4c-8132678ff7e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e24e900-6f50-4aee-8cab-dfcf7927bdec","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_okostelefon_toltes_felrobbano_akkumulator","timestamp":"2019. október. 01. 15:08","title":"Töltés közben robbant fel a telefon, meghalt egy 14 éves lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25079894-5536-4218-9622-b13ed8c38557","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Reuters úgy tudja, Várhelyi Olivért javasolja majd Orbán Viktor uniós biztosjelöltnek.","shortLead":"A Reuters úgy tudja, Várhelyi Olivért javasolja majd Orbán Viktor uniós biztosjelöltnek.","id":"20190930_Egy_diplomata_lehet_az_uj_magyar_biztos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25079894-5536-4218-9622-b13ed8c38557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a90184c-4b4e-450d-b381-39854ed4217f","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Egy_diplomata_lehet_az_uj_magyar_biztos","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:02","title":"Egy diplomata lehet az új magyar biztos Trócsányi László helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Líbiában megsérült magyar fotós, Szabó Gergely a Népszavának idézte fel, hogy miként élte át a bombázás borzalmait.","shortLead":"A Líbiában megsérült magyar fotós, Szabó Gergely a Népszavának idézte fel, hogy miként élte át a bombázás borzalmait.","id":"20191001_Felbe_szakadt_holttestet_kellett_leloknom_magamrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a461163a-4d14-4cbc-9d83-f299b3faf71c","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Felbe_szakadt_holttestet_kellett_leloknom_magamrol","timestamp":"2019. október. 01. 11:29","title":"„Félbe szakadt holttestet kellett lelöknöm magamról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd295180-3bda-4111-8641-d26488e316c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik robbantást az al-Shabaab iszlamista terrorszervezet hajtotta végre, ott, ahonnan az amerikaiak irányítják a terrorszervezet elleni dróntámadásokat.","shortLead":"Az egyik robbantást az al-Shabaab iszlamista terrorszervezet hajtotta végre, ott, ahonnan az amerikaiak irányítják...","id":"20190930_Ket_robbantas_is_volt_Szomaliaban_amerikaiak_is_a_celpontok_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd295180-3bda-4111-8641-d26488e316c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec19b43-0468-463f-bf93-d044cd5a1736","keywords":null,"link":"/vilag/20190930_Ket_robbantas_is_volt_Szomaliaban_amerikaiak_is_a_celpontok_kozott","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:44","title":"Két robbantás is volt Szomáliában, amerikaiak is a célpontok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viharos széllel érkezik meg hétfőn a hidegfront, 5 megyére és a fővárosra narancssárga figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"Viharos széllel érkezik meg hétfőn a hidegfront, 5 megyére és a fővárosra narancssárga figyelmeztetést adtak ki.","id":"20190930_idojaras_szellokes_hetfo_omsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb05f231-d904-4c67-ab1b-ef72a1a0af51","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_idojaras_szellokes_hetfo_omsz","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:44","title":"Hatalmas széllel érkezik a hidegfront, kiadták a figyelmeztetést a fél országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24987d-ba56-4d3a-a438-02a1ab9c3ce8","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Akár profi szakembereknek is kiszervezheti az online társkeresést, ráadásul garanciákkal. Persze nem ingyen.","shortLead":"Akár profi szakembereknek is kiszervezheti az online társkeresést, ráadásul garanciákkal. Persze nem ingyen.","id":"20191001_Itt_a_megoldas_ha_mar_a_neten_sincs_ideje_ismerkedni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f24987d-ba56-4d3a-a438-02a1ab9c3ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6005f28d-0e38-4b5e-bbd7-415ef7d31526","keywords":null,"link":"/360/20191001_Itt_a_megoldas_ha_mar_a_neten_sincs_ideje_ismerkedni","timestamp":"2019. október. 01. 09:00","title":"Itt a megoldás, ha már a neten sincs ideje ismerkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09885a02-a510-4504-92ea-1ba66f222f60","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tóth Róbert szervezetét a rák egyik agresszív fajtája támadta meg.","shortLead":"Tóth Róbert szervezetét a rák egyik agresszív fajtája támadta meg.","id":"20190930_toth_robert_kajak_halal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09885a02-a510-4504-92ea-1ba66f222f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd6155c-309d-4231-bc1d-22703c733daf","keywords":null,"link":"/sport/20190930_toth_robert_kajak_halal","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:12","title":"29 évesen meghalt az Európa-bajnok magyar kajakos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]