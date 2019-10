Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi ellenzék közös polgármester-jelöltje még nem látta a nyomozást megszüntető határozatot, így egyelőre azt sem tudták eldönteni, mi legyen a következő lépés. ","shortLead":"A józsefvárosi ellenzék közös polgármester-jelöltje még nem látta a nyomozást megszüntető határozatot, így egyelőre azt...","id":"20191003_Piko_Andras_Szemelyes_bocsanatkerest_varunk_Kocsis_Matetol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a065671c-0b36-4348-8083-62ac34d8bddb","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Piko_Andras_Szemelyes_bocsanatkerest_varunk_Kocsis_Matetol","timestamp":"2019. október. 03. 17:23","title":"Pikó András: Személyes bocsánatkérést várunk Kocsis Mátétól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4cd3e8-cae5-40f8-89fa-6f165dec2a8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a terv szerint halad, 2020-ban dobja majd piacra a Microsoft a Surface Duo névre keresztelt androidos mobilját.","shortLead":"Ha minden a terv szerint halad, 2020-ban dobja majd piacra a Microsoft a Surface Duo névre keresztelt androidos...","id":"20191002_micrososft_okostelefon_surface_duo_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f4cd3e8-cae5-40f8-89fa-6f165dec2a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331a43fd-09fb-479c-bbd4-1873c31e2624","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_micrososft_okostelefon_surface_duo_android","timestamp":"2019. október. 02. 20:53","title":"Új telefonnal jön ki a Microsoft: Android fut rajta és össze lehet hajtani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakóknak 4-6 millió forintos kártalanítási összeget kínálnak. ","shortLead":"A lakóknak 4-6 millió forintos kártalanítási összeget kínálnak. ","id":"20191003_Felporgettek_a_Hos_utcai_lakasok_kisajatitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffdb8ab-b5f6-42f0-8424-ea8881a3e951","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Felporgettek_a_Hos_utcai_lakasok_kisajatitasat","timestamp":"2019. október. 03. 08:28","title":"Felpörgették a Hős utcai lakások kisajátítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c9e633-8c3c-4027-a6bc-c1849e570b31","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kereskedők november 1-től már nem kötelesek elfogadni a régi fizetőeszközt.","shortLead":"A kereskedők november 1-től már nem kötelesek elfogadni a régi fizetőeszközt.","id":"20191002_magyar_nemzeti_bank_500_forintos_bankjegy_meddig_ervenyes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49c9e633-8c3c-4027-a6bc-c1849e570b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255e3887-7a71-40b1-879d-d6ef5d9b4e98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191002_magyar_nemzeti_bank_500_forintos_bankjegy_meddig_ervenyes","timestamp":"2019. október. 02. 15:59","title":"Már csak október végéig lehet fizetni a régi 500 forintossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989ba69c-1f39-4969-a7e3-3af4337b6665","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A szülők továbbra sem nagyon tudják megvédeni a gyerekeiket a net veszélyeitől, noha ma már nagyrészük beleszülettek a digitáliába. Sőt, sokszor ők közvetítik a rossz mintát, és adják a gyerekek kezébe túl hamar és túl sokszor a kütyüket. Pedig sokkal több például a magatartászavaros óvodás azok között, akik túl sokat használják a digitális eszközöket.","shortLead":"A szülők továbbra sem nagyon tudják megvédeni a gyerekeiket a net veszélyeitől, noha ma már nagyrészük beleszülettek...","id":"20191003_A_szulok_is_digitalis_bennszulottek_de_a_gyerekeiknek_alig_tudnak_segiteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=989ba69c-1f39-4969-a7e3-3af4337b6665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4f0644-4ff2-4f85-817b-d519f02abef2","keywords":null,"link":"/360/20191003_A_szulok_is_digitalis_bennszulottek_de_a_gyerekeiknek_alig_tudnak_segiteni","timestamp":"2019. október. 03. 15:00","title":"Nem lett jobb a gyerekeknek attól, hogy a szüleik is digitális bennszülöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35be2a16-22cf-4094-8987-3f5454523a17","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mivel is kezdődhetne az új Duma Aktuál szezon, ha nem Tarlós István főpolgármester választási programjának elemzésével. A videóból kiderül, miként lesz érvényes a 20 perc ingyenes parkolás és mit csinál tulajdonképpen a favédelmi biztos.","shortLead":"Mivel is kezdődhetne az új Duma Aktuál szezon, ha nem Tarlós István főpolgármester választási programjának elemzésével...","id":"20191002_Duma_Aktual_Tarlos_programja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35be2a16-22cf-4094-8987-3f5454523a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecee1b63-21ab-4e64-b10e-193450b1356a","keywords":null,"link":"/360/20191002_Duma_Aktual_Tarlos_programja","timestamp":"2019. október. 02. 19:00","title":"Exkluzív: A Duma Aktuál szakérti Tarlós programját - ha nincs BKK, nincs késés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3eb3bf-0b2e-47c7-8bc6-acb901d1fd06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a bizonyíték arra, hogy a közúti alapverziójában is izgalmas vonalvezetése Mazda 3-nak jól áll a versenytechnika.","shortLead":"Itt a bizonyíték arra, hogy a közúti alapverziójában is izgalmas vonalvezetése Mazda 3-nak jól áll a versenytechnika.","id":"20191003_reg_volt_ilyen_eros_gyari_mazda_350_loero_es_hatalmas_hatso_szarny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b3eb3bf-0b2e-47c7-8bc6-acb901d1fd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c74edc0-6a7e-4594-9e38-8bc87cca0098","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_reg_volt_ilyen_eros_gyari_mazda_350_loero_es_hatalmas_hatso_szarny","timestamp":"2019. október. 03. 11:21","title":"Rég volt ilyen erős gyári Mazda: 350 lóerő és hatalmas hátsó szárny az új 3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b21b87-31c9-48fc-8806-de432c51648d","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Művészet az erdőért – fák a stadionban / A magányos könyvkötő villája – a Collezione Cerruti Torinóban / Egy nyugati keleten – harminc éves a Knoll Galéria / Üzemszerű működés – szürrealisták a Nemzeti Galériában / Emlékezzünk a jövőre! – átélésalapú múzeumok Lengyelországban / Egy vásár lassú halála – La Biennale Paris, 2019

","shortLead":"Művészet az erdőért – fák a stadionban / A magányos könyvkötő villája – a Collezione Cerruti Torinóban / Egy nyugati...","id":"20191003_Megjelent_a_Muerto_oktoberi_lapszama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1b21b87-31c9-48fc-8806-de432c51648d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb557734-21a7-4970-b817-ace712951276","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191003_Megjelent_a_Muerto_oktoberi_lapszama","timestamp":"2019. október. 04. 13:26","title":"Megjelent a Műértő októberi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]