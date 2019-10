Bárki telefonálhat, aki éjszaka magányosan tart hazafelé és nem érzi magát biztonságban, bizonytalan, rossz megérzése van – mondta Molnár-Csiki Maren, a Hazakísérő Telefon magyarországi ötletgazdája az InfoRádiónak adott interjúban. A szolgáltatás csak egyfajta lelki támaszként működik, konkrét baj esetén tehát nem őket, hanem a 112-őt kell tárcsázni.

Természetesen akkor sem a Hazakísérő Telefont kéne felhívni, ha az embernek viccelődni támad kedve, mégis sokan heccből hívják fel a két, elérhető telefonszám közül az ingyeneset – panaszkodott Molnár-Csiki. A telefonbetyárok ezzel azonban nagyobb kárt okoznak, mint gondolnák, hiszen így nem adnak lehetőséget azoknak, akiknek valóban szükségük lenne a vonal túloldalán lévő segítségre.

Az alapító szerint a Hazakísérő Telefon ingyenes száma gyakorlatilag most már egyfajta

társadalmi szemetessé" silányult, mert egyre többször szorulnak háttérbe az igazi hívások a következmények nélküli hecchívások miatt,

ami demoralizálóan hat a munkatársakra is. Molnár-Csiki Maren arról számolt be, hogy már ők is szoronganak, hogy éppen milyen telefonbetyár a következő hívó, hiszen minden esetben mérlegelni kell, nehogy véletlen olyat utasítsanak vissza, akinek valóban szüksége lenne a lelki támaszra.

A Hazakísérő Telefon szolgáltatásra általában a fiataloknak lenne a legnagyobb igénye, mert ők azok, akiknek még nincs pénzük az este 10 órától a hajnal 4-ig tartó idősávban taxira költeni, vagy nincs jogosítványuk, hogy autóval menjenek haza.