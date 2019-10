Bródy János dallal szólt hozzá a Borkai-ügyhöz

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4bf03e3-dc5d-49c3-83ea-937b17d76962","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előkészítést vállaló Visegrádi V4 Detektív Együttműködés nevű szervezet emellett a sport és oktatás területére is átmerészkedne.\r

\r

","shortLead":"Az előkészítést vállaló Visegrádi V4 Detektív Együttműködés nevű szervezet emellett a sport és oktatás területére is...","id":"20191008_Kozos_V4es_torvenyert_emelik_fel_hangukat_a_magannyomozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4bf03e3-dc5d-49c3-83ea-937b17d76962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4b29ce-11d5-4a24-ba20-2b45f5fe4dcf","keywords":null,"link":"/kkv/20191008_Kozos_V4es_torvenyert_emelik_fel_hangukat_a_magannyomozok","timestamp":"2019. október. 08. 05:18","title":"Közös V4-es törvényért emelik fel hangukat a magánnyomozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db0ba16-2e9e-4cc6-b428-2275395e30d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elmaradó konferenciák, csökkentett energiahasználat és szolgáltatási kör, kevesebb utazás – október végére még így is kiürülhet a kassza az ENSZ-nél, a tagállamok elmaradásai miatt.\r

\r

","shortLead":"Elmaradó konferenciák, csökkentett energiahasználat és szolgáltatási kör, kevesebb utazás – október végére még így is...","id":"20191008_Az_ENSZ_a_tonk_szelere_kerult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3db0ba16-2e9e-4cc6-b428-2275395e30d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348b0275-06c7-4ce6-b257-dc2057fa2f41","keywords":null,"link":"/vilag/20191008_Az_ENSZ_a_tonk_szelere_kerult","timestamp":"2019. október. 08. 06:55","title":"Az ENSZ a tönk szélére került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7fc965-fb13-4261-a01f-bc686affc84e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendőrség most fejezte be az ügy vizsgálatát.","shortLead":"Rendőrség most fejezte be az ügy vizsgálatát.","id":"20191009_Megszurta_elettarsat_egy_ferfi_egy_disznovagason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f7fc965-fb13-4261-a01f-bc686affc84e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3b3430-c46b-4a4c-8283-404121f5108c","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Megszurta_elettarsat_egy_ferfi_egy_disznovagason","timestamp":"2019. október. 09. 09:40","title":"Megszúrta élettársát egy férfi egy disznóvágáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Trump fellebbezett, ügyvédjei szerint az elnöknek mentesülnie kellene az ilyen vizsgálatok alól. ","shortLead":"Trump fellebbezett, ügyvédjei szerint az elnöknek mentesülnie kellene az ilyen vizsgálatok alól. ","id":"20191007_donald_trump_adobevallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1175eec-0cab-4808-8ef9-05cf28671dce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_donald_trump_adobevallas","timestamp":"2019. október. 07. 18:17","title":"Egy bíró visszamenőleges adóbevallásra kötelezte Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76275140-9bb7-4712-89b7-7ca3f651a2b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meglehetősen lassan mozdult rá a győri ellenzék az elmúlt évek legnagyobb botrányára. ","shortLead":"Meglehetősen lassan mozdult rá a győri ellenzék az elmúlt évek legnagyobb botrányára. ","id":"20191009_glazer_borkai_valasztas_ellenzek_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76275140-9bb7-4712-89b7-7ca3f651a2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ded509-1e5f-4e89-b02e-05bbec9180ec","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_glazer_borkai_valasztas_ellenzek_kampany","timestamp":"2019. október. 09. 14:55","title":"Ilyen ellenzékkel a szexvideó után is nehéz lesz Borkainak megbuknia Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d226cf34-8217-419f-b2a3-e45c4d7c3eeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A támadó fellökte, de a nő rákiabált, és el tudott menekülni. A támadót elfogták. ","shortLead":"A támadó fellökte, de a nő rákiabált, és el tudott menekülni. A támadót elfogták. ","id":"20191009_Futas_kozben_tamadtak_meg_egy_szekszardi_tanarnot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d226cf34-8217-419f-b2a3-e45c4d7c3eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5bd34cc-d640-4940-839f-ad197d281ace","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Futas_kozben_tamadtak_meg_egy_szekszardi_tanarnot","timestamp":"2019. október. 09. 12:27","title":"Futás közben támadtak meg egy szekszárdi tanárnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6917a3de-dcfc-4395-9158-0eabdcb327d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A győri polgármester szexbotrányát kirobbantó szivárogtató szerint nem csak egy repülőgépet szokott használni Borkai köre, van még egy a Cessnán kívül. Azt is állítja, hogy a Maldív-szigetekre is ki szoktak ugrani évente egyszer az érintettek.","shortLead":"A győri polgármester szexbotrányát kirobbantó szivárogtató szerint nem csak egy repülőgépet szokott használni Borkai...","id":"20191009_Gyort_behalozo_poliprol_ir_az_ordog_ugyvedje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6917a3de-dcfc-4395-9158-0eabdcb327d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af69b723-7091-4f58-bc8b-a08b6fad31e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Gyort_behalozo_poliprol_ir_az_ordog_ugyvedje","timestamp":"2019. október. 09. 06:10","title":"Győrt behálózó polipról ír az \"ördög ügyvédje\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A Borkai-ügyben érintett ügyvéd egyik igazgatótársa több szálon is kapcsolódik a NER prominenseihez. ","shortLead":"A Borkai-ügyben érintett ügyvéd egyik igazgatótársa több szálon is kapcsolódik a NER prominenseihez. ","id":"20191007_Megtalaltuk_a_Borkaibotranyban_erintett_luxemburgi_ceget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb5f1b6-5239-49fd-8bc3-5f09233b558c","keywords":null,"link":"/360/20191007_Megtalaltuk_a_Borkaibotranyban_erintett_luxemburgi_ceget","timestamp":"2019. október. 07. 17:45","title":"NER-közeli ügyvéddel igazgat közösen egy luxemburgi céget Borkai haverja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]