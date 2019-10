Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Zsinagógánál nyitottak tüzet Halléban, ketten meghaltak" "Több tettes is lehetett, a rendőrség eddig egy embert fogott el." 2019. október. 09. 13:31

"Kurt Cobain gitárjára lehet licitálni New Yorkban" "Félmillió dollárt is adhatnak egy aukción a Nirvana elhunyt frontemberének gitárjáért, de egy sor legendás zenész relikviáira is lehet licitálni." 2019. október. 10. 09:36

"Csak egy humorista vagyok, aki írt egy könyvet, és most várom, mekkora bajt okoztam" "Számla nélküli korcsolyaélezések, művészdrog, radikalizálódó délutáni szakkörök, orosz–német gengszterháború, 101 hulla az elmúlás sorrendjében. Kőhalmi Zoltán skandináv krimit írt, sajátos kitekintésekkel." 2019. október. 09. 10:00

"Járókelőkre támadt a Széll Kálmán téren, letartóztatták" "Egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság, akit a megalapozott gyanú szerint 2019 júniusban és augusztusban a budapesti Széll Kálmán téren járókelőkre támadt." 2019. október. 08. 13:38

","shortLead":"Egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság, akit a megalapozott gyanú...","id":"20191008_jarokelok_tamadas_szell_kalman_ter_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320889d7-9893-4634-a3e3-77f2ecac2b9c","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_jarokelok_tamadas_szell_kalman_ter_letartoztatas","timestamp":"2019. október. 08. 13:38","title":"Járókelőkre támadt a Széll Kálmán téren, letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5d6aea-6698-4a68-a2ba-5361bfad77e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig sem a beszállítónál, sem az iskola konyhájában nem találták meg a több száz hajdúsámsoni gyermeket és felnőttet is megbetegítő szalmonellafertőzés forrását. A konyhát a rosszullétek jelentkezése után négy nappal zárták be. Az igazgató szerint már csak a tisztítószerek vizsgálata van hátra. "Rejtélyes fordulat a háromszáz gyermeket megbetegítő fertőzés ügyében: a tisztítószer a ludas?" "Eddig sem a beszállítónál, sem az iskola konyhájában nem találták meg a több száz hajdúsámsoni gyermeket és felnőttet is megbetegítő szalmonellafertőzés forrását. A konyhát a rosszullétek jelentkezése után négy napra zárták be. Az igazgató szerint már csak a tisztítószerek vizsgálata van hátra. A gyerekek már jól vannak." 2019. október. 09. 11:25

"A nap fotója: nehezen, de csak sikerült beparkolni a gyalogossávra" "Ennek az autónak a sofőrje vagy nem vette észre, vagy nem akarta észrevenni, hogy hova tette le a kocsiját." 2019. október. 10. 06:41

"Trump megint a török gazdaság tönkretételével fenyegetőzött" "Az amerikai elnök újságíróknak nyilatkozva jelentette ki, hogy ha a szíriai török hadműveletek \"nem lesznek emberségesek\", akkor \"eltörli\" az ország gazdaságát. Arról is beszélt Trump, hogy a kurdok csak a saját érdekeik miatt voltak Amerika szövetségesei, de például Normandiánál nem segítettek." 2019. október. 10. 05:29

"Élő adásban sétált be a műsorvezető gyermeke a stúdióba" "Courtney Kube kénytelen volt bocsánatot érni a nézőktől." 2019. október. 10. 10:09 Arról is beszélt Trump, hogy a kurdok csak a saját érdekeik miatt voltak Amerika szövetségesei, de például Normandiánál nem segítettek.","shortLead":"Az amerikai elnök újságíróknak nyilatkozva jelentette ki, hogy ha a szíriai török hadműveletek \"nem lesznek...","id":"20191010_donald_trump_torokorszag_sziria_offenziva_kurdok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52407b6-1ba9-4b21-a65d-ee512776774e","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_donald_trump_torokorszag_sziria_offenziva_kurdok","timestamp":"2019. október. 10. 05:29","title":"Trump megint a török gazdaság tönkretételével fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186cc5db-5659-401d-8aa6-189742dadbd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Courtney Kube kénytelen volt bocsánatot érni a nézőktől.","shortLead":"Courtney Kube kénytelen volt bocsánatot érni a nézőktől.","id":"20191010_Elo_adasban_setalt_be_a_musorvezeto_gyermeke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=186cc5db-5659-401d-8aa6-189742dadbd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c02ad37-c05e-4d63-802b-6fb1c69fa1b5","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Elo_adasban_setalt_be_a_musorvezeto_gyermeke","timestamp":"2019. október. 10. 10:09","title":"Élő adásban sétált be a műsorvezető gyermeke a stúdióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]