[{"available":true,"c_guid":"3193f7f1-3245-4a31-a7d2-a0a06bb04d2d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A fővárosban jelenleg nincs hasonló intézmény.","shortLead":"A fővárosban jelenleg nincs hasonló intézmény.","id":"20191008_Kozlekedesi_muzeum_lesz_a_Kelenfoldi_vasutallomas_regi_epuletebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3193f7f1-3245-4a31-a7d2-a0a06bb04d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5797aa4d-ae3c-44ca-a7f9-e199b9f74c00","keywords":null,"link":"/kultura/20191008_Kozlekedesi_muzeum_lesz_a_Kelenfoldi_vasutallomas_regi_epuletebol","timestamp":"2019. október. 08. 20:20","title":"Közlekedési múzeum lesz a Kelenföldi vasútállomás régi épületéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha már semmi jele annak, hogy haladnának a tárgyalások, jöhetnek az újabb forgatókönyvek. ","shortLead":"Ha már semmi jele annak, hogy haladnának a tárgyalások, jöhetnek az újabb forgatókönyvek. ","id":"20191009_Brexit_boris_johnson_eu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3750443c-4e45-46dc-a5b8-b9e2d2009d1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Brexit_boris_johnson_eu","timestamp":"2019. október. 09. 11:58","title":"Brexit csak jövő júniusban? Itt a legújabb ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Czeglédy szerint az ügyész szelektált a bizonyítékok között és a hivatali helyzetével visszaélt. A bíróság első- és másodfokon is azt állapította meg, hogy az ügyész nem követett el bűncselekményt.","shortLead":"Czeglédy szerint az ügyész szelektált a bizonyítékok között és a hivatali helyzetével visszaélt. A bíróság első- és...","id":"20191009_Legfobb_Ugyeszseg_Valotlanul_vadolta_hivatali_visszaelessel_Czegledy_Csaba_az_ugyeszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f00550-bd4f-4ce2-bd15-08eebad57df9","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Legfobb_Ugyeszseg_Valotlanul_vadolta_hivatali_visszaelessel_Czegledy_Csaba_az_ugyeszt","timestamp":"2019. október. 09. 08:41","title":"Legfőbb Ügyészség: Valótlanul vádolta hivatali visszaéléssel Czeglédy Csaba az ügyészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afa3600-3f48-468a-a0a4-04a2b5870fcb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A kétkamarás román parlament együttes ülésen szavaz a Viorica Dancila szociáldemokrata miniszterelnök vezette kormány ellen beterjesztett bizalmatlansági indítványról.","shortLead":" A kétkamarás román parlament együttes ülésen szavaz a Viorica Dancila szociáldemokrata miniszterelnök vezette kormány...","id":"20191010_roman_kormany_bizalmatlansagi_inditvany_szavazas_viorica_dancila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6afa3600-3f48-468a-a0a4-04a2b5870fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e560e99f-6880-40ba-9a26-51a47c205253","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_roman_kormany_bizalmatlansagi_inditvany_szavazas_viorica_dancila","timestamp":"2019. október. 10. 06:51","title":"Ma megbukhat a román kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff76480-81eb-46b0-bf3a-6abf93f1c35b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elismerést idén a Mérték Médiaelemző Műhely, valamint a puccsszerűen bezárt lap korábbi újságírója, Kácsor Zsolt kapta.","shortLead":"Az elismerést idén a Mérték Médiaelemző Műhely, valamint a puccsszerűen bezárt lap korábbi újságírója, Kácsor Zsolt...","id":"20191008_kacsor_zsolt_mertek_mediaelemzo_muhely_nepszabadsag_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ff76480-81eb-46b0-bf3a-6abf93f1c35b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a5576d-8fc1-448c-9bd8-2e3d81ddeef4","keywords":null,"link":"/kultura/20191008_kacsor_zsolt_mertek_mediaelemzo_muhely_nepszabadsag_dij","timestamp":"2019. október. 08. 18:53","title":"Idén is átadták a Népszabadság-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb00035-2cd5-4e8c-b3d6-53cd31396b42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szervezők szerint a tönkretett plakát azt mutatja: foglalkozni kell még ezekkel a témákkal. ","shortLead":"A szervezők szerint a tönkretett plakát azt mutatja: foglalkozni kell még ezekkel a témákkal. ","id":"20191010_Megrongaltak_az_egyik_plakatot_az_ARC_kiallitason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbb00035-2cd5-4e8c-b3d6-53cd31396b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000a5450-07ca-462a-b784-0db6b31c3e66","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Megrongaltak_az_egyik_plakatot_az_ARC_kiallitason","timestamp":"2019. október. 10. 14:12","title":"Megrongálták az egyik plakátot az ARC kiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f8dfd9-8b80-4a93-80fd-640d3393c5c1","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Idén nyáron az érdeklődők több olyan rendezvényen is részt vehettek, ahol az emberiség egyik legrégebben ismert és kedvelt nemesféme, az ezüst került a középpontba. Az ezüstbányászat éves termelése a XX. század első felében – a gazdasági helyzettel összefüggésben – 6200 és 8400 tonna között váltakozott. Az 1960-as évek közepén azonban jelentős változás történt, ami főként a kitermelés egyharmadát adó Mexikót érintette érzékenyen. Az elektromos és fotóipar igénye az 1953. évinek több mint kétszeresére nőtt, ami a kibányászott mennyiség 1,7-szeres emelkedését hozta. ","shortLead":"Idén nyáron az érdeklődők több olyan rendezvényen is részt vehettek, ahol az emberiség egyik legrégebben ismert és...","id":"20191009_Az_ipar_alkonya__a_gyujtes_aranykora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20f8dfd9-8b80-4a93-80fd-640d3393c5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90465efa-e1fb-4f60-92c3-351228fd1cff","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191009_Az_ipar_alkonya__a_gyujtes_aranykora","timestamp":"2019. október. 09. 11:05","title":"Az ipar alkonya – a gyűjtés aranykora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ceaed8-f48e-41d5-8976-c7cf98a4cf2d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Elméletben lehetetlennek tűnik, a gyakorlatban azonban számtalanszor előfordul, hogy valaki problémás, sőt patológiás személyiséggel vezetővé válik. Az emberi értékek és érzelmek háttérbe szorítására épülő vállalati kultúrában kiválóan működnek, az árat viszont a munkatársak és családjaik fizetik meg.","shortLead":"Elméletben lehetetlennek tűnik, a gyakorlatban azonban számtalanszor előfordul, hogy valaki problémás, sőt patológiás...","id":"20191010_Talalkozott_mar_patologias_fonokkel_E_tortenetek_szereploi_igen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5ceaed8-f48e-41d5-8976-c7cf98a4cf2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c23a3eb-8173-4db6-b68b-05f110b446a7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191010_Talalkozott_mar_patologias_fonokkel_E_tortenetek_szereploi_igen","timestamp":"2019. október. 10. 10:00","title":"Találkozott már patológiás főnökkel? E történetek szereplői sajnos igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]