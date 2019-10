Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Iroda elnöke szerint nem tudni, mi a csúszás oka.","shortLead":"A Nemzeti Választási Iroda elnöke szerint nem tudni, mi a csúszás oka.","id":"20191013_alsoszentmarton_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5192d2e4-41ea-4095-987d-60186bf42a25","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_alsoszentmarton_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 19:28","title":"Alsószentmártonban még legalább két óráig lehet szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"","category":"elet","description":"A ködfoltok hamar eltűnnek, akár 27 fok is lehet ma.","shortLead":"A ködfoltok hamar eltűnnek, akár 27 fok is lehet ma.","id":"20191015_Marad_a_napos_szaraz_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb50d8d-a1dc-4d71-9477-cac6430d73ff","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Marad_a_napos_szaraz_ido","timestamp":"2019. október. 15. 07:33","title":"Marad a napos, száraz idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotmányvédelmi Hivatal megerősítettre, hogy nyomoznak, de született az ügyben egy másik feljelentés is.","shortLead":"Az Alkotmányvédelmi Hivatal megerősítettre, hogy nyomoznak, de született az ügyben egy másik feljelentés is.","id":"20191014_Az_Alkotmanyvedelmi_Hivatal_is_nyomoz_a_Karacsonyhangfelvetel_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad19486b-74f7-4883-b378-a5cc3aa4c341","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Az_Alkotmanyvedelmi_Hivatal_is_nyomoz_a_Karacsonyhangfelvetel_ugyeben","timestamp":"2019. október. 14. 18:01","title":"Az Alkotmányvédelmi Hivatal is nyomoz a Karácsony-hangfelvétel ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Georg Spöttle nagyon kikapott Szentesen.","shortLead":"Georg Spöttle nagyon kikapott Szentesen.","id":"20191014_georg_spottle_szentes_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef175127-db8a-4c99-93d4-32d933f05113","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_georg_spottle_szentes_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 14. 00:30","title":"Elvérzett a Fidesz egyik kedvenc migrációs szakértője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ELMŰ zuglói kábelhálózatában keletkezett üzemzavar, ez okozta az áramszünetet.","shortLead":"Az ELMŰ zuglói kábelhálózatában keletkezett üzemzavar, ez okozta az áramszünetet.","id":"20191015_zuglo_aramszunet_puskas_arena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b8f174-c2b0-44e3-92f5-850dee9ee36f","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_zuglo_aramszunet_puskas_arena","timestamp":"2019. október. 15. 12:12","title":"Állítják, nem a Puskás Aréna miatt ment el az áram Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0fe10e-3dc5-4a33-8986-2ddde159081e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óriási, \"cápafogú\" dinoszaurusz fosszíliáját fedezték fel Thaiföldön. A 115 millió évvel ezelőtt élt csúcsragadozó a húsevő őslények csoportjának egy korai tagja lehetett.","shortLead":"Óriási, \"cápafogú\" dinoszaurusz fosszíliáját fedezték fel Thaiföldön. A 115 millió évvel ezelőtt élt csúcsragadozó...","id":"20191014_siamraptor_suwati_capafogu_ragadozo_dinoszaurusz_fosszilia_thaifold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b0fe10e-3dc5-4a33-8986-2ddde159081e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679b3521-9e9c-4c6d-a239-ee471ba90f9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_siamraptor_suwati_capafogu_ragadozo_dinoszaurusz_fosszilia_thaifold","timestamp":"2019. október. 14. 15:03","title":"9 méter hosszú, 3,5 tonnás, cápafogú dinoszaurusz maradványait találták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54bf187f-d213-42c7-8b49-f8663f0c39e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhárom év után váltották le a polgármestert.","shortLead":"Tizenhárom év után váltották le a polgármestert.","id":"20191014_Tiszaeszlaron_megbukott_a_MIEP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54bf187f-d213-42c7-8b49-f8663f0c39e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ca6a44-6136-4d3b-aa00-d81165ab54ed","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Tiszaeszlaron_megbukott_a_MIEP","timestamp":"2019. október. 14. 09:44","title":"Tiszaeszláron megbukott a MIÉP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d0da71-ea6b-4071-ae1c-32992dafbe4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meg akarták menteni a kiscicát, de kiderült, hogy egy vadállat. ","shortLead":"Meg akarták menteni a kiscicát, de kiderült, hogy egy vadállat. ","id":"20191015_Hazi_macskanak_neztek_egy_vadmacskat_Somogyban_hamar_feltunt_hogy_nem_olyan_kezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10d0da71-ea6b-4071-ae1c-32992dafbe4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142ce90b-46e5-4156-b750-5cc9c6598100","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Hazi_macskanak_neztek_egy_vadmacskat_Somogyban_hamar_feltunt_hogy_nem_olyan_kezes","timestamp":"2019. október. 15. 10:31","title":"Házi macskának néztek egy vadmacskát Somogyban, hamar feltűnt, hogy nem olyan kezes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]