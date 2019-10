Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az új országos napi rekord 28 Celsius-fok lett.","shortLead":"Az új országos napi rekord 28 Celsius-fok lett.","id":"20191021_melegrekord_orszagos_napi_rekord_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad221943-4680-4468-85f4-fe61fc07b189","keywords":null,"link":"/elet/20191021_melegrekord_orszagos_napi_rekord_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2019. október. 21. 18:09","title":"Milyen ősz? Újabb melegrekordok dőltek meg a hét első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házaspár nem ért be a kórházba. ","shortLead":"A házaspár nem ért be a kórházba. ","id":"20191021_Szules_baba_hazaspar_mentos_park","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2848c8-d488-4f35-a799-bc1ae9941d0f","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Szules_baba_hazaspar_mentos_park","timestamp":"2019. október. 21. 10:29","title":"A parkban indult meg a szülés, szerencsére épp arra járt egy mentős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7013ae-097d-4b31-95c4-a6443eb3d685","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 19 órás volt az út, egy ausztrál légitársaság azt is vizsgálta, hogy ez az utasokra milyen hatással van. ","shortLead":"Több mint 19 órás volt az út, egy ausztrál légitársaság azt is vizsgálta, hogy ez az utasokra milyen hatással van. ","id":"20191020_Eloszor_repult_megallas_nelkul_egy_gep_New_Yorkbol_Sydneybe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd7013ae-097d-4b31-95c4-a6443eb3d685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5eade61-b2c9-4ebe-8af1-27c9cba8aad5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Eloszor_repult_megallas_nelkul_egy_gep_New_Yorkbol_Sydneybe","timestamp":"2019. október. 20. 10:30","title":"Először repült megállás nélkül egy gép New Yorkból Sydneybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ásatáson dolgoztak, az egyik férfi fázott, felvette a másik pulóverét, mire az pénzt követelt tőle. Később megütötte, majd késsel mellkason szúrva megölte.\r

\r

","shortLead":"Egy ásatáson dolgoztak, az egyik férfi fázott, felvette a másik pulóverét, mire az pénzt követelt tőle. Később...","id":"20191021_Felvette_a_kollegaja_puloveret_aki_emiatt_leszurta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91875ae4-68fa-47db-9108-b33f2c1344bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Felvette_a_kollegaja_puloveret_aki_emiatt_leszurta","timestamp":"2019. október. 21. 07:48","title":"Felvette a kollégája pulóverét, aki emiatt leszúrta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a94d26d-449a-464d-8315-e67b8a712671","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hajózási társaság nem értékelte a nő mutatványát.","shortLead":"A hajózási társaság nem értékelte a nő mutatványát.","id":"20191021_Fenykep_miatt_tiltottak_ki_egy_not_egy_tengerjarorol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a94d26d-449a-464d-8315-e67b8a712671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c4dc81-c8ab-4daa-a895-2c3f6d40bbca","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Fenykep_miatt_tiltottak_ki_egy_not_egy_tengerjarorol","timestamp":"2019. október. 21. 10:58","title":"Fénykép miatt tiltottak ki egy nőt egy tengerjáróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e66266-98fe-4ba5-a509-6b3300d7cf99","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Aláírást is gyűjtenek ezért. ","shortLead":"Aláírást is gyűjtenek ezért. ","id":"20191020_Tisza_Istvanra_nevezne_at_a_Szabo_Ervin_Konyvtarat_a_Mi_Hazank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24e66266-98fe-4ba5-a509-6b3300d7cf99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b55e35d-1afc-458d-b9f8-4ff760324a5d","keywords":null,"link":"/kultura/20191020_Tisza_Istvanra_nevezne_at_a_Szabo_Ervin_Konyvtarat_a_Mi_Hazank","timestamp":"2019. október. 20. 15:34","title":"Tisza Istvánra nevezné át a Szabó Ervin Könyvtárat a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eab2eeb-c517-4e85-baa4-dfa03de52405","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepő kérésekkel állt elő a környezetvédelem érdekében az önkormányzat.\r

\r

","shortLead":"Meglepő kérésekkel állt elő a környezetvédelem érdekében az önkormányzat.\r

\r

","id":"20191020_Osloban_azt_kerik_a_lakosoktol_hogy_pisiljenek_a_zuhanyzoba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eab2eeb-c517-4e85-baa4-dfa03de52405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5a8c51-b81e-4378-8be1-e0560bb965f2","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Osloban_azt_kerik_a_lakosoktol_hogy_pisiljenek_a_zuhanyzoba","timestamp":"2019. október. 20. 19:04","title":"Oslóban azt kérik a lakosoktól, hogy pisiljenek a zuhanyzóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A mexikói elnök vetette fel az amerikai elnöknek, hogy valamit kezdeni kellene a helyzettel.

","shortLead":"A mexikói elnök vetette fel az amerikai elnöknek, hogy valamit kezdeni kellene a helyzettel.

","id":"20191019_Trump_a_mexikoi_verengzes_utan_Jo_otlet_hogy_ne_omoljenek_az_illegalis_fegyverek_az_USAbol_Mexikoba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee3ad86-1bdb-42de-a76c-42280dbdf784","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Trump_a_mexikoi_verengzes_utan_Jo_otlet_hogy_ne_omoljenek_az_illegalis_fegyverek_az_USAbol_Mexikoba","timestamp":"2019. október. 19. 21:32","title":"Trump a mexikói vérengzés után: Jó ötlet, hogy ne ömöljenek az illegális fegyverek az USA-ból Mexikóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]