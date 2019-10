Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csinált egy kis tüzet, de a kút szerencsére nem lobbant be. Részeg volt.","shortLead":"Csinált egy kis tüzet, de a kút szerencsére nem lobbant be. Részeg volt.","id":"20191024_vademeles_tiszakecske_benzin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb7c8a0-40f6-4745-a8f2-d403c229d2ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_vademeles_tiszakecske_benzin","timestamp":"2019. október. 24. 12:32","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki fel akart gyújtani egy benzinkutat Tiszakécskén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db9bbfc-d6d4-4458-8d59-b6dcecd5fda4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Renault román márkájának elérhető árú divatterepjárója a jelek szerint igen kelendő az európai piacokon.","shortLead":"A Renault román márkájának elérhető árú divatterepjárója a jelek szerint igen kelendő az európai piacokon.","id":"20191024_europat_a_golf_uralja_de_ott_liheg_a_nyakaban_a_duster","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7db9bbfc-d6d4-4458-8d59-b6dcecd5fda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e94203-aafa-4254-9aba-e46f6592155d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_europat_a_golf_uralja_de_ott_liheg_a_nyakaban_a_duster","timestamp":"2019. október. 24. 07:59","title":"Európát a Golf uralja, de ott liheg a nyakában a Duster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83639a4e-8c84-45a5-90f1-a682c34077b1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Percekkel a meccs vége előtt lőtte meg a győztes gólt a Ferencváros, így a harmadik EL-meccsén megszerezte az első győzelmét.","shortLead":"Percekkel a meccs vége előtt lőtte meg a győztes gólt a Ferencváros, így a harmadik EL-meccsén megszerezte az első...","id":"20191024_CSZKA_MoszkvaFerencvaros_01","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83639a4e-8c84-45a5-90f1-a682c34077b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c54884-48e5-46da-994a-88e1d04bf196","keywords":null,"link":"/sport/20191024_CSZKA_MoszkvaFerencvaros_01","timestamp":"2019. október. 24. 20:52","title":"CSZKA Moszkva-Ferencváros 0-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db7633f-0354-4e31-94d0-1f62fde4643a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valóságos piknikhangulatban zajlott Karácsony Gergely budapesti főpolgármester október 23-i beszéde a Városháza mögötti részen, a tegnap megnyitott parkolóban. ","shortLead":"Valóságos piknikhangulatban zajlott Karácsony Gergely budapesti főpolgármester október 23-i beszéde a Városháza mögötti...","id":"20191024_Eddig_ilyen_fideszes_hangulata_volt_mindennek__videoriport_a_Varoshaza_mogul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2db7633f-0354-4e31-94d0-1f62fde4643a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b228f478-c812-4d0d-a7f0-8ef30a0a3dce","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_Eddig_ilyen_fideszes_hangulata_volt_mindennek__videoriport_a_Varoshaza_mogul","timestamp":"2019. október. 24. 11:11","title":"\"Eddig ilyen fideszes hangulata volt mindennek\" – videoriport a Városháza mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műanyag bevásárlótáskák helyét biológiailag lebomló zsákok veszik át. ","shortLead":"A műanyag bevásárlótáskák helyét biológiailag lebomló zsákok veszik át. ","id":"20191024_aldi_muanyag_lebomlo_zsak_szilikon_kornyezetvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2e291e-fe27-4f0f-93da-cb3b6359a709","keywords":null,"link":"/elet/20191024_aldi_muanyag_lebomlo_zsak_szilikon_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. október. 24. 09:01","title":"Olyat lép az Aldi, amit sokan díjazni fognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglepték Ukrajnát a megjelent cikkek és az abban olvasható információk.","shortLead":"Meglepték Ukrajnát a megjelent cikkek és az abban olvasható információk.","id":"20191024_Megszolalt_az_ukran_nagykovet_arrol_hogy_Orban_Viktor_is_Ukrajna_ellen_hangolhatta_Donald_Trumpot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2eea682-7351-4c0e-b3f1-00a158c50542","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Megszolalt_az_ukran_nagykovet_arrol_hogy_Orban_Viktor_is_Ukrajna_ellen_hangolhatta_Donald_Trumpot","timestamp":"2019. október. 24. 14:39","title":"Megszólalt az ukrán nagykövet, arról, hogy Orbán is Ukrajna ellen hangolhatta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olasz légi irányítók munkabeszüntetésének hatásait Magyarországon is érezni fogják.","shortLead":"Az olasz légi irányítók munkabeszüntetésének hatásait Magyarországon is érezni fogják.","id":"20191024_Figyelmeztet_a_Wizz_Air_olasz_sztrajk_miatt_lehetnek_kesesek_penteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bfa06c6-cd66-46a7-871f-02ae1063dd7b","keywords":null,"link":"/kkv/20191024_Figyelmeztet_a_Wizz_Air_olasz_sztrajk_miatt_lehetnek_kesesek_penteken","timestamp":"2019. október. 24. 17:08","title":"Figyelmeztet a Wizz Air: olasz sztrájk miatt lehetnek késések pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A beruházás így már 2 milliárd 213 millió forintba kerül.","shortLead":"A beruházás így már 2 milliárd 213 millió forintba kerül.","id":"20191024_paksi_stadion_koltseg_beruhazas_pharos_95","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0993bb3a-2c13-4921-9bc2-a383280aadc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191024_paksi_stadion_koltseg_beruhazas_pharos_95","timestamp":"2019. október. 24. 08:11","title":"Több mint 100 millió forinttal drágult a paksi stadion építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]