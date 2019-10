Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"Tovább emelkedik a szülésre vállalkozó középkorú magyarországi nők száma. Tavaly már minden 19. hazai csecsemőnek...","id":"201943_szules_negyven_felett_pesten_minden_12ujszulottet_kozepkoru_anya_hozta_vilagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f02877e6-f1ae-4e01-b774-8dfd00571ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d350e5d4-5b21-46f0-aa57-fbd1c295cb3d","keywords":null,"link":"/360/201943_szules_negyven_felett_pesten_minden_12ujszulottet_kozepkoru_anya_hozta_vilagra","timestamp":"2019. október. 26. 11:00","title":"Egyre több nő szül 40 felett, és ehhez az orvosok is alkalmazkodtak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]