[{"available":true,"c_guid":"8e0fdec4-cf79-48df-b715-c76ebd4871de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20191026_Fotok_jottek_az_M3ason_tortent_tomeges_karambolrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e0fdec4-cf79-48df-b715-c76ebd4871de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd51d03-baa3-40e5-9f04-82c1c1bec8f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_Fotok_jottek_az_M3ason_tortent_tomeges_karambolrol","timestamp":"2019. október. 26. 17:18","title":"Fotók jöttek az M3-ason történt tömeges karambolról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8350fe0b-8ec5-45d2-bd1d-60ab08f67048","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Antall Józsefről készült portréfilmsorozat második részét mutatjuk be most a doku360-ban. Ennek második epizódjában az egykori rendszerváltó pártok fontos alakjai mesélnek arról, hogyan került pozícióba az MDF-ben Antall. ","shortLead":"Az Antall Józsefről készült portréfilmsorozat második részét mutatjuk be most a doku360-ban. Ennek második epizódjában...","id":"20191026_Doku360_Antall_Jozsef_portrefilm_masodik_epizod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8350fe0b-8ec5-45d2-bd1d-60ab08f67048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9d1400-4b7f-49cc-8865-4e528d8c798a","keywords":null,"link":"/360/20191026_Doku360_Antall_Jozsef_portrefilm_masodik_epizod","timestamp":"2019. október. 26. 19:00","title":"Doku360: Antall József útja a vértelen forradalomig ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce65e6f-ab52-4493-8871-04f5fb874e27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit Lewis Hamilton nyerte meg a mexikóvárosi Forma-1 futamot, ám úgy alakult a sorrend, hogy a Mercedes-pilóta még nem tekintheti magát idén is világbajnoknak.","shortLead":"A brit Lewis Hamilton nyerte meg a mexikóvárosi Forma-1 futamot, ám úgy alakult a sorrend, hogy a Mercedes-pilóta még...","id":"20191027_Hamilton_nyerte_a_mexikovarosi_Forma1_futamot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fce65e6f-ab52-4493-8871-04f5fb874e27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04501f11-d984-4144-9f54-6e6d07ab0cbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Hamilton_nyerte_a_mexikovarosi_Forma1_futamot","timestamp":"2019. október. 27. 22:04","title":"Hamilton nyerte a mexikóvárosi Forma-1 futamot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80adf7c5-1a85-456d-95f7-c91bf9dbaed8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerette volna bebizonyítani, hogy nem kell másokra várni, így egyedül indult a szemétszedésre. ","shortLead":"Szerette volna bebizonyítani, hogy nem kell másokra várni, így egyedül indult a szemétszedésre. ","id":"20191027_Szemet_szemetszedes_Bukk_Duli_Gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80adf7c5-1a85-456d-95f7-c91bf9dbaed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5faf34d-77f2-4ccd-ad47-7fccc82142dc","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Szemet_szemetszedes_Bukk_Duli_Gabor","timestamp":"2019. október. 27. 10:47","title":"Egy miskolci férfi hatezer liter szemetet szedett össze a Bükkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be51a7be-1937-4b0c-b08b-36f3d56c7325","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megismerheti majd a közönség Németország legrégibb, csaknem 2000 éves könyvtárának maradványait, amelyekre Köln központjában egy új templom építése közben bukkantak.","shortLead":"Megismerheti majd a közönség Németország legrégibb, csaknem 2000 éves könyvtárának maradványait, amelyekre Köln...","id":"20191027_Bemutatjak_Kolnben_Nemetorszag_legregebbi_konyvtaranak_maradvanyait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be51a7be-1937-4b0c-b08b-36f3d56c7325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8127ea80-b65d-46a5-8183-86a6b4d74af6","keywords":null,"link":"/kultura/20191027_Bemutatjak_Kolnben_Nemetorszag_legregebbi_konyvtaranak_maradvanyait","timestamp":"2019. október. 27. 15:54","title":"Bemutatják Kölnben Németország legrégebbi könyvtárának maradványait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ennek ellenére többnyire kellemes, napos időre számíthatunk a hétvégén.","shortLead":"Ennek ellenére többnyire kellemes, napos időre számíthatunk a hétvégén.","id":"20191026_Egy_fokig_hul_a_homerseklet_ejszaka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95999be9-634b-4951-abd5-df5aebb043f9","keywords":null,"link":"/elet/20191026_Egy_fokig_hul_a_homerseklet_ejszaka","timestamp":"2019. október. 26. 16:58","title":"Majdnem fagypontig hűl a hőmérséklet éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24223325-cb93-4e8c-a3e5-8a2055edc8ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lángok a Kőbányai úti kereszteződésben csaptak fel.","shortLead":"A lángok a Kőbányai úti kereszteződésben csaptak fel.","id":"20191027_Leegett_egy_autobusz_a_Nepligetnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24223325-cb93-4e8c-a3e5-8a2055edc8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990f7757-d669-42ee-8676-e9445b6e1653","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Leegett_egy_autobusz_a_Nepligetnel","timestamp":"2019. október. 27. 07:13","title":"Leégett egy autóbusz a Népligetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef3b7c0-a4fe-460f-aae4-1ac3b86d6f4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lewis Hamilton, aki vasárnap hatodszor világbajnok lehet, csak a negyedik rajthelyet szerezte meg.","shortLead":"Lewis Hamilton, aki vasárnap hatodszor világbajnok lehet, csak a negyedik rajthelyet szerezte meg.","id":"20191026_valtteri_bottas_max_verstappen_f1_mexikoi_nagydij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ef3b7c0-a4fe-460f-aae4-1ac3b86d6f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f19fde7-de09-4ef0-82fc-5c126d28aba6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_valtteri_bottas_max_verstappen_f1_mexikoi_nagydij","timestamp":"2019. október. 26. 21:39","title":"Nagy baleset után Verstappen a pole-ban Mexikóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]