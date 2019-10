Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b7ed13a-2d00-4fe8-923c-6fbcee1ea89f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamar kiderült, hogy a 30 milliós betöréses lopáshoz a diszpécserek a saját drogdílerüknek adtak ki információkat.","shortLead":"Hamar kiderült, hogy a 30 milliós betöréses lopáshoz a diszpécserek a saját drogdílerüknek adtak ki információkat.","id":"20191027_Kiraboltak_egy_kispesti_taxiceget_a_diszpecserek_voltak_a_tippadok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b7ed13a-2d00-4fe8-923c-6fbcee1ea89f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1781c3cc-fcca-4685-9d4b-c85aabe50885","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Kiraboltak_egy_kispesti_taxiceget_a_diszpecserek_voltak_a_tippadok","timestamp":"2019. október. 27. 11:46","title":"Kiraboltak egy kispesti taxicéget, a diszpécserek voltak a tippadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae5e3e1-139f-4c44-ae74-c61d1c255d8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus Intézet felmérése szerint a teljes népesség körében teljes összefogás esetén már jobb eredményt tudna elérni az ellenzék. ","shortLead":"A Publicus Intézet felmérése szerint a teljes népesség körében teljes összefogás esetén már jobb eredményt tudna elérni...","id":"20191028_Publicus_Az_ellenzek_egyutt_mar_erosebb_mint_a_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bae5e3e1-139f-4c44-ae74-c61d1c255d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5aa46d6-697f-402d-abc6-013f440ddf8a","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Publicus_Az_ellenzek_egyutt_mar_erosebb_mint_a_Fidesz","timestamp":"2019. október. 28. 07:05","title":"Publicus: Az ellenzék együtt már erősebb, mint a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661b2dda-4072-4783-83de-2981f993d197","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, mire képes a Toyota luxusmárkájának legfrissebb, 313 lóerős hibrid divatterepjárója. Ami akár 7 személyes, államilag támogatott változatban is kapható.","shortLead":"Kipróbáltuk, mire képes a Toyota luxusmárkájának legfrissebb, 313 lóerős hibrid divatterepjárója. Ami akár 7 személyes...","id":"20191027_lexus_rx_hibrid_suv_teszt_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=661b2dda-4072-4783-83de-2981f993d197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b45135a-73d2-43e2-afcf-cca09da07667","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_lexus_rx_hibrid_suv_teszt_menetproba","timestamp":"2019. október. 27. 14:00","title":"Ha már unalmas a német szentháromság: vezettük az új Lexus RX-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb324a31-6c88-40a0-a6d1-6fc9988ca3b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Északi-tenger partján emelkedő, 23 méter magas Rubjerg Knude világítótornyot, amely Dánia egyik fő turistalátványossága, síneken mozgó gördülőalkalmatosságra helyezték, és nagyon alacsony sebességgel 70-80 méterrel odébb, biztonságos helyre tolták.","shortLead":"Az Északi-tenger partján emelkedő, 23 méter magas Rubjerg Knude világítótornyot, amely Dánia egyik fő...","id":"20191027_Odebb_toltak_Daniaban_egy_120_eves_vilagitotornyot_mert_az_a_veszely_fenyegetette_hogy_az_erozio_miatt_osszedol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb324a31-6c88-40a0-a6d1-6fc9988ca3b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e9734d-77bd-4726-ba5d-8c78765850bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_Odebb_toltak_Daniaban_egy_120_eves_vilagitotornyot_mert_az_a_veszely_fenyegetette_hogy_az_erozio_miatt_osszedol","timestamp":"2019. október. 27. 18:13","title":"Odébb toltak Dániában egy 120 éves világítótornyot, hogy nehogy összedőljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52afd67c-d44f-4ba9-a1dd-b7f74d9966de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szél többször is hozzácsapta az épülethez az ablaktisztítókat tartó szerkezetet.","shortLead":"A szél többször is hozzácsapta az épülethez az ablaktisztítókat tartó szerkezetet.","id":"20191026_Lezuhant_egy_allvanyrol_egy_munkas_ablaktisztitas_kozben_a_tuzoltoknak_kellett_megmenteniuk_Video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52afd67c-d44f-4ba9-a1dd-b7f74d9966de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192e1238-eafd-4793-a53c-73d1512f037f","keywords":null,"link":"/vilag/20191026_Lezuhant_egy_allvanyrol_egy_munkas_ablaktisztitas_kozben_a_tuzoltoknak_kellett_megmenteniuk_Video","timestamp":"2019. október. 26. 15:19","title":"Videó: Ablaktisztító munkások kerültek életveszélybe a viharos szél miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5436318-cd77-4a5f-b92b-55b42e0c696d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fatörzs külseje nem kapott lángra.","shortLead":"A fatörzs külseje nem kapott lángra.","id":"20191026_Nezze_meg_hogyan_eg_egy_fa_belseje_egy_villamcsapas_utan_Video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5436318-cd77-4a5f-b92b-55b42e0c696d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3c203a-d7e2-4681-977a-2ff45c575387","keywords":null,"link":"/elet/20191026_Nezze_meg_hogyan_eg_egy_fa_belseje_egy_villamcsapas_utan_Video","timestamp":"2019. október. 26. 14:23","title":"Nézze meg, hogyan ég egy fa belseje egy villámcsapás után - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45500bd-ba8d-4e0d-a1d5-17ec77727683","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc év alatt megduplázódott a kormányzati vízfej létszáma.","shortLead":"Nyolc év alatt megduplázódott a kormányzati vízfej létszáma.","id":"20191028_Ma_mar_13_ezren_dolgoznak_a_miniszteriumokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c45500bd-ba8d-4e0d-a1d5-17ec77727683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319086ef-6bfe-4a6e-b8a6-3ec99f7f129d","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Ma_mar_13_ezren_dolgoznak_a_miniszteriumokban","timestamp":"2019. október. 28. 08:24","title":"Ma már 13 ezren dolgoznak a minisztériumokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebdbed55-936b-4919-be4e-046239718535","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzügyőrök egy töltés melletti erdős részen leltek rá a tizenegymillió forintot érő csempészárura.","shortLead":"A pénzügyőrök egy töltés melletti erdős részen leltek rá a tizenegymillió forintot érő csempészárura.","id":"20191028_11_ezer_doboz_cigaretta_hevert_a_Tisza_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebdbed55-936b-4919-be4e-046239718535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4af4fa-666e-4573-9900-a2f6d5beeac7","keywords":null,"link":"/kkv/20191028_11_ezer_doboz_cigaretta_hevert_a_Tisza_mellett","timestamp":"2019. október. 28. 09:57","title":"11 ezer doboz cigaretta hevert a Tisza mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]