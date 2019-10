Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bafb324c-54f9-469f-8108-37e0fb1ff5ea","c_author":"HVG","category":"360","description":"Környezetvédők ötletéből nőtte ki magát a vállalkozás, amely egy újszerű temetkezési formát kínál az óceánban. A megoldás egyre népszerűbb az Egyesült Államok keleti és déli partvidékén.","shortLead":"Környezetvédők ötletéből nőtte ki magát a vállalkozás, amely egy újszerű temetkezési formát kínál az óceánban...","id":"201943_zatonytemeto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bafb324c-54f9-469f-8108-37e0fb1ff5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b22f63a-5fd3-4fd1-a82c-e7a618dc30b2","keywords":null,"link":"/360/201943_zatonytemeto","timestamp":"2019. október. 29. 16:00","title":"Temető a víz alatt: így még biztos nem gondolt a zátonyokra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df66372-ca13-48b6-8e6d-14f92112a925","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A terroristavezér kiiktatása nem jelenti az Iszlám Állam végét.","shortLead":"A terroristavezér kiiktatása nem jelenti az Iszlám Állam végét.","id":"20191029_Szakertok_ujabb_terrortamadasokra_szamitanak_az_Iszlam_Allam_vezetojenek_kiiktatasa_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8df66372-ca13-48b6-8e6d-14f92112a925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa051b8-a819-4c73-9cac-eb8c9f7b0618","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_Szakertok_ujabb_terrortamadasokra_szamitanak_az_Iszlam_Allam_vezetojenek_kiiktatasa_utan","timestamp":"2019. október. 29. 14:55","title":"Szakértők újabb terrortámadásokra számítanak az Iszlám Állam vezetőjének kiiktatása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan lejár a Huaweinek adott (újabb) türelmi idő, azonban nem mindenki akar elfordulni a kínai cégtől. Az egyik chiptervező cég lépése akár precedenst is teremthet.","shortLead":"Hamarosan lejár a Huaweinek adott (újabb) türelmi idő, azonban nem mindenki akar elfordulni a kínai cégtől. Az egyik...","id":"20191029_arm_holdings_processzor_architektura_licenszelese_huawei_kirin_chip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffb4e6e-7287-41b3-b40b-f2a58a7bc4be","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_arm_holdings_processzor_architektura_licenszelese_huawei_kirin_chip","timestamp":"2019. október. 29. 12:03","title":"Váratlanul kinyílt egy ajtó a Huawei előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a3cedc-123d-42ff-9673-6efcda0e8f6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ketten súlyosan megsérültek hétfő délután egy lövöldözésben a dél-nyugat franciaországi Bayonne mecsetjénél. A feltételezett elkövetőt a rendőrség üldözőbe vette és az otthona közelében előállította – közölték rendőrségi források.","shortLead":"Ketten súlyosan megsérültek hétfő délután egy lövöldözésben a dél-nyugat franciaországi Bayonne mecsetjénél...","id":"20191028_mecset_lovoldozes_franciaorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86a3cedc-123d-42ff-9673-6efcda0e8f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02dd64c-72fe-4b41-bb17-8f8509e55756","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_mecset_lovoldozes_franciaorszag","timestamp":"2019. október. 28. 18:02","title":"Mecsetnél lövöldöztek Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5460f6-5dff-48f1-8d4a-21e2444af244","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azt, amelyik Ukrajnával foglalkozik. A vétót Szijjártó Péter jelentette be.","shortLead":"Azt, amelyik Ukrajnával foglalkozik. A vétót Szijjártó Péter jelentette be.","id":"20191030_magyarorszag_veto_nato_nyilatkozat_ukrajna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a5460f6-5dff-48f1-8d4a-21e2444af244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e664c01a-3cfe-48c5-a78f-2854e7bccf5f","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_magyarorszag_veto_nato_nyilatkozat_ukrajna","timestamp":"2019. október. 30. 11:32","title":"Magyarország megvétózta a NATO közös nyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem ajánlott hosszabban a szabadban tartózkodni. ","shortLead":"Nem ajánlott hosszabban a szabadban tartózkodni. ","id":"20191028_Szegeden_es_Kecskemeten_is_veszelyes_a_levego","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84695c5-d64a-481f-8a6d-e54fb7d01b25","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Szegeden_es_Kecskemeten_is_veszelyes_a_levego","timestamp":"2019. október. 28. 13:46","title":"Szegeden és Kecskeméten is veszélyes a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c578edc2-f06a-4764-8993-51dd9dcf36c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magazin összeállította a legértékesebb száz százalékban magyar kézben lévő cégek toplistáját.","shortLead":"A magazin összeállította a legértékesebb száz százalékban magyar kézben lévő cégek toplistáját.","id":"20191030_forbes_magyar_kezben_levo_cegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c578edc2-f06a-4764-8993-51dd9dcf36c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af173315-faa8-4ffd-8e30-ae02c7a8f621","keywords":null,"link":"/kkv/20191030_forbes_magyar_kezben_levo_cegek","timestamp":"2019. október. 30. 09:56","title":"Orbán apjának és vejének a cége is ott van a Forbes százas listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt is, hogyan számol be a társadalomnak a tudományok eredményeiről, miután elvette tőle a kormány a kutatóintézeteket, mondta el Lovász László MTA-elnök az Inforádiónak. A Lendület Program még nem biztos, hogy folytatódik, ígéretek vannak, az új MTA-elnöknél pedig fontos, hogy jól tudjon együttműködni a stáb többi tagjával, az alelnökökkel, főtitkárral is.","shortLead":"Azt is, hogyan számol be a társadalomnak a tudományok eredményeiről, miután elvette tőle a kormány a kutatóintézeteket...","id":"20191029_Lovasz_Laszlo_Meg_nen_biztos_hogy_folytatodik_a_Lendulet_Program","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5510380c-0972-433d-a987-e0a7aad51300","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Lovasz_Laszlo_Meg_nen_biztos_hogy_folytatodik_a_Lendulet_Program","timestamp":"2019. október. 29. 11:33","title":"Lovász László: Át kell gondolnia az MTA-nak, hogyan szolgálhatja a tudományt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]