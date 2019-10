Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal elnök-vezérigazgatója szerint a politikai üzeneteket \"kiérdemelni kell, és nem megvásárolni\".\r

","shortLead":"A közösségi oldal elnök-vezérigazgatója szerint a politikai üzeneteket \"kiérdemelni kell, és nem megvásárolni\".\r

","id":"20191031_politikai_hirdetesek_tiltas_twitter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a11d39-69a2-4be6-8924-0aba6532bcda","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_politikai_hirdetesek_tiltas_twitter","timestamp":"2019. október. 31. 06:10","title":"Kitiltja a politikai hirdetéseket a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d84e64-0356-4282-8a60-0998d26e7b5c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tíz éve, 2009. október 30-án halt meg Claude Lévi-Strauss francia etnológus, a strukturális antropológia megteremtője.","shortLead":"Tíz éve, 2009. október 30-án halt meg Claude Lévi-Strauss francia etnológus, a strukturális antropológia megteremtője.","id":"20191030_claude_levi_strauss_francia_etnologus_halala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4d84e64-0356-4282-8a60-0998d26e7b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb30023c-e466-42fd-9048-5a4684ee4c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_claude_levi_strauss_francia_etnologus_halala","timestamp":"2019. október. 30. 06:03","title":"10 éve halt meg Lévi-Strauss, a tudós, aki szenvedélyesen vallotta, hogy minden csak nézőpont kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8430ff1-910e-4183-b46c-d249a32c997f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem árulta el a Samsung, hogy lesz-e konzumer termék a keresztbe hajtható okostelefonból, de az már most látszik, hogy nem vetik el az ötletet.","shortLead":"Egyelőre nem árulta el a Samsung, hogy lesz-e konzumer termék a keresztbe hajtható okostelefonból, de az már most...","id":"20191030_samsung_osszehajthato_okostelefon_samsung_fejlesztoi_konferencia_sdc_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8430ff1-910e-4183-b46c-d249a32c997f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d848f0d0-0209-4366-9c2a-ba24b4279c69","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_samsung_osszehajthato_okostelefon_samsung_fejlesztoi_konferencia_sdc_2019","timestamp":"2019. október. 30. 13:03","title":"Keresztbe hajlítható okostelefont villantott a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9477b297-43ec-4c28-ba69-9ee10cb7f2d9","c_author":"Korózs Lajos","category":"itthon","description":"Válasz Révész Sándornak.","shortLead":"Válasz Révész Sándornak.","id":"20191030_korozs_Integetunk_egymasnak_revesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9477b297-43ec-4c28-ba69-9ee10cb7f2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e2833b-45b8-4b22-8d79-b18a9f0a99bf","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_korozs_Integetunk_egymasnak_revesz","timestamp":"2019. október. 30. 17:40","title":"Korózs Lajos: Integetünk egymásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04c1bc7-28d5-48d1-8840-48e03db45aa9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Főleg a Liszt Ferenc Repülőtérre igyekvőknek kell majd figyelniük hogy idejében elinduljanak - 20 órától indul a minikáosz.\r

\r

","shortLead":"Főleg a Liszt Ferenc Repülőtérre igyekvőknek kell majd figyelniük hogy idejében elinduljanak - 20 órától indul...","id":"20191030_Kicsit_felfordul_a_fovaros_kozlekedese_Putyin_elnok_tavozasakor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c04c1bc7-28d5-48d1-8840-48e03db45aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e97e38-6329-4b38-9176-f2e9d1b8200e","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20191030_Kicsit_felfordul_a_fovaros_kozlekedese_Putyin_elnok_tavozasakor","timestamp":"2019. október. 30. 18:34","title":"Kicsit felfordul a főváros közlekedése Putyin elnök távozásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0942da39-f446-4952-8906-18de655d9f75","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egy főre jutó emlékművek számában jelentően előrelépett Magyarország, ennek köszönhetően végre újra van múltunk, még ha a jövőképek tekintetében a Bonanza Banzai-slágerekével vetekszik is szép hazánk. Most az egyre inkább Tisza István szerepében tetszelgő Kövér László az 1918–1919-es forradalmakra emlékező, Horthy-kori Nemzeti Vértanúk emlékművét avatja újra, amely legalább nem kortárs műalkotás, emiatt nem viseli magán a NER kedvenc művészeti stílusának, a szkopjei neoklasszicizmusnak a nyomait, ellenben igazán hazug monumentum. ","shortLead":"Az egy főre jutó emlékművek számában jelentően előrelépett Magyarország, ennek köszönhetően végre újra van múltunk, még...","id":"201944_a_tortenelemhamisitas_emlekmuve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0942da39-f446-4952-8906-18de655d9f75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ff6f36-584c-4097-9fba-414f71984b4a","keywords":null,"link":"/360/201944_a_tortenelemhamisitas_emlekmuve","timestamp":"2019. október. 31. 09:25","title":"Csunderlik Péter: A történelemhamisítás emlékműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"600 millió forintnyi támogatást vettek el a párttól, amely így a megszűnés szélére sodródott.","shortLead":"600 millió forintnyi támogatást vettek el a párttól, amely így a megszűnés szélére sodródott.","id":"20191031_Megfellebbezhetetlen_ASZjelentesek_az_Ab_ugy_utasitotta_el_a_Jobbik_panaszat_hogy_igazat_adott_neki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa9d96f-1fa7-4621-87fa-79051a16a51f","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Megfellebbezhetetlen_ASZjelentesek_az_Ab_ugy_utasitotta_el_a_Jobbik_panaszat_hogy_igazat_adott_neki","timestamp":"2019. október. 31. 15:07","title":"Megfellebbezhetetlen ÁSZ-jelentések: az Ab úgy utasította el a Jobbik panaszát, hogy igazat adott neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909226ce-c07e-4eb3-914a-b738f19c0984","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem engedne a korrupciónak a Momentum és emiatt akár ellenzékbe is hajlandók vonulni, még a nem fideszes budapesti kerületekben is. Fekete-Győr András nem hisz Orbán Viktor békülékeny hangnemének, sőt szerinte már zajlik a felkészülés a következő parlamenti választásra. ","shortLead":"Nem engedne a korrupciónak a Momentum és emiatt akár ellenzékbe is hajlandók vonulni, még a nem fideszes budapesti...","id":"201944__feketegyor_andras__koalicios_feltetelekrol__helykereses","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=909226ce-c07e-4eb3-914a-b738f19c0984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba11e82-3e49-45a6-83ac-26f770b40629","keywords":null,"link":"/360/201944__feketegyor_andras__koalicios_feltetelekrol__helykereses","timestamp":"2019. október. 31. 10:30","title":"Fekete-Győr: A NAV-vizsgálat jelzi, hogy Orbán elkezdett félni 2022-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]