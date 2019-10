Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8fa5cee-d419-488e-9981-28590ac89d16","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Turistalátványosságot csinál Thaiföld a Tham Luang barlangból.","shortLead":"Turistalátványosságot csinál Thaiföld a Tham Luang barlangból.","id":"20191030_barlang_thaifoldi_gyerekek_turistalatvanyossag_turistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8fa5cee-d419-488e-9981-28590ac89d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa71db0-2766-4b77-9a47-0668c5e23dd2","keywords":null,"link":"/elet/20191030_barlang_thaifoldi_gyerekek_turistalatvanyossag_turistak","timestamp":"2019. október. 30. 14:50","title":"Megnyitják a turisták előtt a barlangot, amelyben 12 gyerek rekedt benn hetekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d01aae3d-8a14-4bb3-8c46-a352ae59defe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BBC újságírója érdekes tapasztalatnak nevezte a magyar kormány nemzetközi kommunikációért felelős államtitkárával készített interjúját.\r

\r

","shortLead":"A BBC újságírója érdekes tapasztalatnak nevezte a magyar kormány nemzetközi kommunikációért felelős államtitkárával...","id":"20191030_Nevetseges_buta_ostoba__Kovacs_Zoltan_interjut_adott_a_BBCnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d01aae3d-8a14-4bb3-8c46-a352ae59defe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7362ceaa-df2d-4239-a213-e8526a98874a","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Nevetseges_buta_ostoba__Kovacs_Zoltan_interjut_adott_a_BBCnek","timestamp":"2019. október. 30. 18:16","title":"Nevetséges, buta, ostoba - Kovács Zoltán interjút adott a BBC-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535a21f8-5692-4027-be66-30b2e67e3e4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járművet Belgiumban fedezték fel. Feltehetőleg illegálisan Nagy-Britanniába tartó bevándorlók voltak a rakterében. ","shortLead":"A járművet Belgiumban fedezték fel. Feltehetőleg illegálisan Nagy-Britanniába tartó bevándorlók voltak a rakterében. ","id":"20191030_tucatnyi_menekultet_talaltak_egy_hutokamion_raktereben_belgiumban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=535a21f8-5692-4027-be66-30b2e67e3e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2438aa7b-56b7-4055-b2ab-30f54affdbd2","keywords":null,"link":"/vilag/20191030_tucatnyi_menekultet_talaltak_egy_hutokamion_raktereben_belgiumban","timestamp":"2019. október. 30. 16:56","title":"Megint hűtőkamion rakterében találtak menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d40106b-231a-415a-8d54-1958653c9b1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most először fordult elő, hogy a világpiacon csökkentek a tisztán elektromos és plugin hibrid eladások.","shortLead":"Most először fordult elő, hogy a világpiacon csökkentek a tisztán elektromos és plugin hibrid eladások.","id":"20191031_maris_kipukkadt_a_villanyautolufi_visszaestek_az_eladasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d40106b-231a-415a-8d54-1958653c9b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2291cdbb-1bfc-414b-82e0-815ba7325a0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_maris_kipukkadt_a_villanyautolufi_visszaestek_az_eladasok","timestamp":"2019. október. 31. 06:41","title":"Máris kipukkadt a villanyautó-lufi? Visszaestek az eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae376d40-b97b-4520-a0bf-8ef2ead9c7d5","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A gázkereskedelemben európai szinten is egyre jelentősebb MET-csoport korábbi menedzsere november 1-jétől az Opus Global Nyrt. energetikai vezetője.","shortLead":"A gázkereskedelemben európai szinten is egyre jelentősebb MET-csoport korábbi menedzsere november 1-jétől az Opus...","id":"20191031_Putyin_itt_volt_Meszarosek_pedig_fontos_embert_igazoltak_az_Opusban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae376d40-b97b-4520-a0bf-8ef2ead9c7d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9b7b65-9c47-4857-a5e6-7261010e3c2e","keywords":null,"link":"/360/20191031_Putyin_itt_volt_Meszarosek_pedig_fontos_embert_igazoltak_az_Opusban","timestamp":"2019. október. 31. 15:30","title":"Putyin itt volt, Mészárosék pedig fontos embert igazoltak az Opushoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711dbada-0425-4678-a1d0-9070b417ef3c","c_author":"Nagy Gábor","category":"elet","description":"A múltjuk egy szeletét láthatják azok a dél-koreaiak, akik ellátogatnak a Szöuli Történeti Múzeumba, ahol Bozóky Dezső hajóorvos 1908-ban készült fényképeiből rendeztek kiállítást.","shortLead":"A múltjuk egy szeletét láthatják azok a dél-koreaiak, akik ellátogatnak a Szöuli Történeti Múzeumba, ahol Bozóky Dezső...","id":"20191031_Egy_magyar_mutatta_meg_Koreat_a_koreaiaknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=711dbada-0425-4678-a1d0-9070b417ef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528a02ea-412e-4127-b08e-552483b29190","keywords":null,"link":"/elet/20191031_Egy_magyar_mutatta_meg_Koreat_a_koreaiaknak","timestamp":"2019. október. 31. 15:15","title":"Egy magyar mutatta meg Koreát a koreaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04c1bc7-28d5-48d1-8840-48e03db45aa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosz delegáció érkezését nem túlzás grandiózusnak minősíteni.\r

\r

","shortLead":"Az orosz delegáció érkezését nem túlzás grandiózusnak minősíteni.\r

\r

","id":"20191030_Igy_vonult_be_Putyin_Budapestre__Video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c04c1bc7-28d5-48d1-8840-48e03db45aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d1c7cb-809e-4543-b775-7a13b2ea1993","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Igy_vonult_be_Putyin_Budapestre__Video","timestamp":"2019. október. 30. 15:29","title":"Így vonult be Putyin Budapestre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361d09c1-9669-410c-ae61-6d003c565dcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Halloween alkalmából a Természetvédelmi Világalappal közösen készített interaktív logót a Google, amelyet szokás szerint a kereső főoldalán nyomgatnatnak meg a felhasználók.","shortLead":"Halloween alkalmából a Természetvédelmi Világalappal közösen készített interaktív logót a Google, amelyet szokás...","id":"20191031_halloween_2019_wwf_termeszetvedelmi_vilagalap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=361d09c1-9669-410c-ae61-6d003c565dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ebe645-0e38-4a02-a203-fe86ff5dd1e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_halloween_2019_wwf_termeszetvedelmi_vilagalap","timestamp":"2019. október. 31. 07:03","title":"Miért van ma ez a különös játék a Google főoldalán? És mi köze az állatokhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]