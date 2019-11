Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75aafcd7-a558-4504-b8bc-0481182dec1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ninja Theory különleges alkotásával sok tapasztalatot szereztek a szakembereknek, akik a jövőben is olyan videojátékokat készítenek majd, amelyek segíthetnek a mentális problémával küzdőknek.","shortLead":"A Ninja Theory különleges alkotásával sok tapasztalatot szereztek a szakembereknek, akik a jövőben is olyan...","id":"20191030_mentalis_betegseg_videojatek_microsoft_ninja_theory_hellblade_senuas_sacrifice","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75aafcd7-a558-4504-b8bc-0481182dec1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692ae9b7-558d-4a37-a15d-c87fb403b2d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_mentalis_betegseg_videojatek_microsoft_ninja_theory_hellblade_senuas_sacrifice","timestamp":"2019. október. 30. 18:03","title":"A mentális betegeknek segítő videojátékok fejlesztésébe kezdenek a Microsofttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db447445-33d6-4dfb-912a-c2547c4324e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki mondta, hogy a kutyák nem vehetnek részt az ünneplésben?","shortLead":"Ki mondta, hogy a kutyák nem vehetnek részt az ünneplésben?","id":"20191101_Talan_ez_a_legcukibb_Halloweenvideo_amit_ma_lathat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db447445-33d6-4dfb-912a-c2547c4324e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc98faf-a555-464e-8e59-13da2d99feab","keywords":null,"link":"/elet/20191101_Talan_ez_a_legcukibb_Halloweenvideo_amit_ma_lathat","timestamp":"2019. november. 01. 10:39","title":"Talán ez a legcukibb Halloween-videó, amit ma láthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57b318e-544d-4fad-a70d-3d0d40132399","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Önállósítanák Európát a nagy digitális cégektől az unió új vezetői.","shortLead":"Önállósítanák Európát a nagy digitális cégektől az unió új vezetői.","id":"20191031_europa_digitalis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a57b318e-544d-4fad-a70d-3d0d40132399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c7920f-e7c0-46be-bc17-9efe86f5907e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191031_europa_digitalis","timestamp":"2019. október. 31. 06:49","title":"El tudja képzelni Európát egy saját Google-lal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A feltételezések szerint a milliárdos lopásáról elhíresült észak-koreai hackercsoport, a Lazarus újra lecsapott. Ezúttal egy indiai atomerőmű megfertőzését tulajdonítják nekik.","shortLead":"A feltételezések szerint a milliárdos lopásáról elhíresült észak-koreai hackercsoport, a Lazarus újra lecsapott...","id":"20191031_india_atomeromu_virus_malware_hacker_eszak_korea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63da5e9b-ccae-4be4-a1f8-14be6d137aea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_india_atomeromu_virus_malware_hacker_eszak_korea","timestamp":"2019. október. 31. 09:03","title":"Vírust találtak egy indiai atomerőműben, Észak-Korea műve lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EB távozó elnökét a kórházi ápolása alatt Frans Timmermans fogja helyettesíteni.","shortLead":"Az EB távozó elnökét a kórházi ápolása alatt Frans Timmermans fogja helyettesíteni.","id":"20191031_Meg_kell_muteni_JeanClaude_Junckert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12494d1-b892-4133-aa3c-794760dd89ef","keywords":null,"link":"/vilag/20191031_Meg_kell_muteni_JeanClaude_Junckert","timestamp":"2019. október. 31. 15:48","title":"Meg kell műteni Jean-Claude Junckert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3-ason, az M7-esen és az M1-esen is torlódik a forgalom.","shortLead":"Az M3-ason, az M7-esen és az M1-esen is torlódik a forgalom.","id":"20191101_Dugo_dugo_hatan__oriasi_a_forgalom_az_autopalyakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7fd19e-d5fe-4721-a575-eb0350969a97","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_Dugo_dugo_hatan__oriasi_a_forgalom_az_autopalyakon","timestamp":"2019. november. 01. 12:47","title":"Dugó, dugó hátán – óriási a forgalom az autópályákon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb9b01f-81ed-46a6-a6ec-7a04cba40080","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Éppen a tortáért ment a 14. születésnapját ünneplő lányával, amikor balesetet szenvedtek.","shortLead":"Éppen a tortáért ment a 14. születésnapját ünneplő lányával, amikor balesetet szenvedtek.","id":"20191030_Meghalt_a_mellette_ulo_lanya_a_birosag_a_feldolgozhatatlan_veszteseg_miatt_nem_kuldte_bortonbe_az_asszonyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbb9b01f-81ed-46a6-a6ec-7a04cba40080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583b32b3-6ff4-4737-b991-7cea686c653a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_Meghalt_a_mellette_ulo_lanya_a_birosag_a_feldolgozhatatlan_veszteseg_miatt_nem_kuldte_bortonbe_az_asszonyt","timestamp":"2019. október. 30. 21:48","title":"Meghalt a mellette ülő lánya, a bíróság a „feldolgozhatatlan veszteség” miatt nem küldte börtönbe az asszonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"487742dc-2903-42c7-8107-46ec6d9606ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez őrület! - reagált egy volt FBI-szakértő arra, hogy Rudolph Giuliani elfelejtette az iPhone-jelszavát, ráadásul egy Apple-boltban kért segítséget.\r

","shortLead":"Ez őrület! - reagált egy volt FBI-szakértő arra, hogy Rudolph Giuliani elfelejtette az iPhone-jelszavát, ráadásul...","id":"20191101_Hulyet_csinalt_magabol_Trump_kiberbiztonsagi_tanacsadoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=487742dc-2903-42c7-8107-46ec6d9606ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7362fdc5-6eb1-4978-b7bf-46bcfce42b65","keywords":null,"link":"/tudomany/20191101_Hulyet_csinalt_magabol_Trump_kiberbiztonsagi_tanacsadoja","timestamp":"2019. november. 01. 08:58","title":"Hülyét csinált magából Trump kiberbiztonsági tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]