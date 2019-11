Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f7f84ab-c431-4d9c-b24e-990804531a4d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az útszakasz 3,4 milliárd forintos költségvetési forrásból valósult meg.","shortLead":"Az útszakasz 3,4 milliárd forintos költségvetési forrásból valósult meg.","id":"20191031_Atadtak_az_M7es_autopalya_felujitott_szakaszat_Siofoknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f7f84ab-c431-4d9c-b24e-990804531a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39168928-aaa9-430f-bb04-2da9fd343c8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_Atadtak_az_M7es_autopalya_felujitott_szakaszat_Siofoknal","timestamp":"2019. október. 31. 19:14","title":"Átadták az M7-es autópálya felújított szakaszát Siófoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13eb689f-1306-4a39-89d0-4ad3d0196a52","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Völner Pál szerint egyértelmű jelei vannak, hogy Brüsszel felső korlát nélküli kötelező kvótát vezet be.","shortLead":"Völner Pál szerint egyértelmű jelei vannak, hogy Brüsszel felső korlát nélküli kötelező kvótát vezet be.","id":"20191031_A_kormany_szerint_az_EB_tovabbra_is_migransok_betelepitesere_kenyszeriti_Magyarorszagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13eb689f-1306-4a39-89d0-4ad3d0196a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27853326-98a5-484b-ae9b-074399cfb03e","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_A_kormany_szerint_az_EB_tovabbra_is_migransok_betelepitesere_kenyszeriti_Magyarorszagot","timestamp":"2019. október. 31. 16:12","title":"Reagált a kormány arra, hogy elveszítheti a második menekültes kvótapert az EU Bíróságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig vagyunk túl a 8-as Golf bemutatásán, máris felröppentek az első információk a jó néhány év múlva érkező utódról.","shortLead":"Alig vagyunk túl a 8-as Golf bemutatásán, máris felröppentek az első információk a jó néhány év múlva érkező utódról.","id":"20191031_biztosan_lesz_9es_golf_a_villanyautok_meg_nem_itelik_halalra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543b4887-f53c-43a1-9309-292e96aeba55","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_biztosan_lesz_9es_golf_a_villanyautok_meg_nem_itelik_halalra","timestamp":"2019. október. 31. 07:59","title":"Biztosan lesz 9-es Golf, a villanyautók még nem ítélik halálra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"023a0e63-64c8-4616-95ff-a4d4415404c1","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"„Ha él a gyár, él a város” – állítják Dunaújvárosban, ám most bejelentették: 350 fővel csökkentik a mintegy 5 ezer fős létszámot, ami akár a végét is jelentheti a magyar acélipar zászlóshajójának. A helyzet nem reménytelen, de valószínűleg ismét szükség lehet állami segítségre. A helyszínen jártunk, hogy megtudjuk, mekkora a gond, és egyáltalán mit gondolnak az ottaniak a mostani folyamatokról. ","shortLead":"„Ha él a gyár, él a város” – állítják Dunaújvárosban, ám most bejelentették: 350 fővel csökkentik a mintegy 5 ezer fős...","id":"20191030_dunaferr_leepites_vasas_szakszervezet_riport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=023a0e63-64c8-4616-95ff-a4d4415404c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014e7793-f635-4046-831a-db7d63ba3cf8","keywords":null,"link":"/kkv/20191030_dunaferr_leepites_vasas_szakszervezet_riport","timestamp":"2019. október. 31. 06:30","title":"\"Ha ennyi embert elküldenek, az végzetes lehet a Dunaferrnek is\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3a434a-b1dc-4633-ade4-a7685ca668c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint negyvenen meghaltak Kelet-Pakisztánban, mert egy illegálisan beüzemelt főzőlap miatt tűz ütött ki egy vasúti kocsiban.","shortLead":"Több mint negyvenen meghaltak Kelet-Pakisztánban, mert egy illegálisan beüzemelt főzőlap miatt tűz ütött ki egy vasúti...","id":"20191031_pakisztan_tuz_vasuti_kocsi_gazpalack","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed3a434a-b1dc-4633-ade4-a7685ca668c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef353a24-c74e-4ad8-a79b-b80d360fd0d6","keywords":null,"link":"/vilag/20191031_pakisztan_tuz_vasuti_kocsi_gazpalack","timestamp":"2019. október. 31. 07:41","title":"Rengetegen meghaltak egy lángba borult vasúti kocsiban Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6144921c-031b-4a00-bee0-945cabc7bce8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sem a főzőkonyhában, sem az alapanyagokban nem találták a fertőzés forrását a hatóságok, amely miatt háromszázan megbetegedtek, majd százan kórházba is kerültek még szeptemberben. A tisztítószerek között viszont gyenge fertőtlenítő hatású szappant találtak, így a kormányhivatal a szappan gyártója ellen indított eljárást.","shortLead":"Sem a főzőkonyhában, sem az alapanyagokban nem találták a fertőzés forrását a hatóságok, amely miatt háromszázan...","id":"20191031_A_szappan_miatt_lettek_szalmonellasak_haromszazan_Hajdusamsonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6144921c-031b-4a00-bee0-945cabc7bce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0438248a-7482-426c-9443-ed0f22dd93af","keywords":null,"link":"/kkv/20191031_A_szappan_miatt_lettek_szalmonellasak_haromszazan_Hajdusamsonban","timestamp":"2019. október. 31. 15:41","title":"A szappan miatt lettek szalmonellásak háromszázan Hajdúsámsonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10debbce-1909-4d5f-9b71-209e84a81496","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kereslet találkozott a kínálattal az 1860-as, 1870-es évek Amerikájában, ahol egy bizonyos William Mumler ráérzett, hogy rengetegen lennének hajlandók pénzt kiadni, ha az akkoriban varázslatos újdonságnak számító fényképészet technológiája képes lenne könnyíteni gyászuk fájdalmán.","shortLead":"A kereslet találkozott a kínálattal az 1860-as, 1870-es évek Amerikájában, ahol egy bizonyos William Mumler ráérzett...","id":"20191101_william_mumler_amerikai_szellemfotos_fenykepesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10debbce-1909-4d5f-9b71-209e84a81496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b7cdc6-f130-4729-a555-22ba9181b6bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191101_william_mumler_amerikai_szellemfotos_fenykepesz","timestamp":"2019. november. 01. 08:03","title":"Az 1860-as évek szellemfotósának rejtélyes módszerét máig nem sikerült megfejteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az előadóművésznek ez volt a végakarata.","shortLead":"Az előadóművésznek ez volt a végakarata.","id":"20191031_Budapesten_temetik_el_Terry_Blacket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92c5669-38ca-4798-940e-db3cd44fba03","keywords":null,"link":"/elet/20191031_Budapesten_temetik_el_Terry_Blacket","timestamp":"2019. október. 31. 09:42","title":"Budapesten temetik el Terry Blacket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]