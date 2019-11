Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindez egy hangfelvételből derült ki.","shortLead":"Mindez egy hangfelvételből derült ki.","id":"20191031_iszlam_allam_al_hasemi_al_kurasi","timestamp":"2019. október. 31. 16:53","title":"Megnevezték az Iszlám Állam új vezetőjét"},{"available":true,"c_guid":"66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette az Európai Bíróság a főtanácsnoki indítványt a Magyarország, Lengyelország és Csehország ellen, a menekültek be nem fogadása miatt indított eljárásban.","shortLead":"Közzétette az Európai Bíróság a főtanácsnoki indítványt a Magyarország, Lengyelország és Csehország ellen, a menekültek...","id":"20191031_Elveszitheti_a_masodik_kvotapert_is_Magyarorszag_az_EU_Birosagan","timestamp":"2019. október. 31. 12:21","title":"Elveszítheti a második kvótapert is Magyarország az EU Bíróságán"},{"available":true,"c_guid":"7861c140-3163-44b0-8516-360af971d0b1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Váratlan és meghökkentő kutatás kapcsolódik ahhoz a vitához, hogy az emberek sorsát inkább a génjeik vagy a neveltetésük, az életkörülményeik határozzák-e meg.","shortLead":"Váratlan és meghökkentő kutatás kapcsolódik ahhoz a vitához, hogy az emberek sorsát inkább a génjeik vagy...","id":"201944_migransgenetika_a_fiuk_abanyaban_maradnak","timestamp":"2019. október. 31. 13:00","title":"Váratlanul kiderült, hogy a gének is befolyásolják, ki megy el jobb munkahelyre"},{"available":true,"c_guid":"f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közadakozásból fizetné be a parlamenti akciójáért kapott büntetését Hadházy Ákos képviselő. A házelnöki döntés ellen nem fellebbez, csak \"Orbán propagandagépezetének otromba, perverz hazugságaira válaszoltam a magam szerény lehetőségeivel\".","shortLead":"Közadakozásból fizetné be a parlamenti akciójáért kapott büntetését Hadházy Ákos képviselő. A házelnöki döntés ellen...","id":"20191031_A_kiralyrol_irtam_ki_hogy_meztelen__Hadhazy_gyujtest_szervezett_a_parlamenti_buntetesere","timestamp":"2019. október. 31. 15:11","title":"\"A királyról írtam ki, hogy meztelen\" – Hadházy gyűjtést szervezett a parlamenti büntetésére"},{"available":true,"c_guid":"375f1fa0-3f7d-48f1-8795-c26395e07569","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Max Verstappen autózta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Egyesült Államok Nagydíja pénteki első szabadedzésén.","shortLead":"Max Verstappen autózta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Egyesült Államok Nagydíja pénteki első szabadedzésén.","id":"20191101_Verstappen_mindenkinel_gyorsabb_volt_Austinban","timestamp":"2019. november. 01. 19:50","title":"Verstappen mindenkinél gyorsabb volt Austinban"},{"available":true,"c_guid":"cea3fed8-ee0a-4bff-8fa7-b75eab1c8dc9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bravúrosan adaptálta a Katona József Színház Michael Haneke Arany Pálmával díjazott filmjét, A fehér szalagot.","shortLead":"Bravúrosan adaptálta a Katona József Színház Michael Haneke Arany Pálmával díjazott filmjét, A fehér szalagot.","id":"201944_szinhaz__bun_es_buntudat_a_feher_szalag","timestamp":"2019. november. 02. 10:00","title":"Erőszak van, tettes nincs, viszont kitör a világháború"},{"available":true,"c_guid":"396e92a7-bbc6-4069-8487-6cbbb204fbb7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű előzőleg kimentett egy bajba jutott halászt a tengerből.","shortLead":"A jármű előzőleg kimentett egy bajba jutott halászt a tengerből.","id":"20191101_Het_emberrel_a_tengerbe_zuhant_egy_mentohelikopter_DelKoreaban","timestamp":"2019. november. 01. 14:50","title":"Hét emberrel a tengerbe zuhant egy mentőhelikopter Dél-Koreában"},{"available":true,"c_guid":"9acbbb18-39a4-4988-9ddb-ebe34cc8cc54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országuk zászlaját lobogtatva vonultak a Váci útnál.","shortLead":"Országuk zászlaját lobogtatva vonultak a Váci útnál.","id":"20191031_Rossz_munkakorulmenyek_miatt_tuntettek_a_mexikoi_munkasok_Budapesten","timestamp":"2019. október. 31. 16:58","title":"Rossz munkakörülmények miatt tüntettek a mexikói munkások Budapesten"}

\r

","shortLead":"Közadakozásból fizetné be a parlamenti akciójáért kapott büntetését Hadházy Ákos képviselő. A házelnöki döntés ellen...","id":"20191031_A_kiralyrol_irtam_ki_hogy_meztelen__Hadhazy_gyujtest_szervezett_a_parlamenti_buntetesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea965dfa-18ad-496b-9508-bbd19e75424a","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_A_kiralyrol_irtam_ki_hogy_meztelen__Hadhazy_gyujtest_szervezett_a_parlamenti_buntetesere","timestamp":"2019. október. 31. 15:11","title":"\"A királyról írtam ki, hogy meztelen\" – Hadházy gyűjtést szervezett a parlamenti büntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375f1fa0-3f7d-48f1-8795-c26395e07569","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Max Verstappen autózta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Egyesült Államok Nagydíja pénteki első szabadedzésén.","shortLead":"Max Verstappen autózta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Egyesült Államok Nagydíja pénteki első szabadedzésén.","id":"20191101_Verstappen_mindenkinel_gyorsabb_volt_Austinban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=375f1fa0-3f7d-48f1-8795-c26395e07569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23055956-db5f-49a3-84ec-13ea5585d3f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_Verstappen_mindenkinel_gyorsabb_volt_Austinban","timestamp":"2019. november. 01. 19:50","title":"Verstappen mindenkinél gyorsabb volt Austinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea3fed8-ee0a-4bff-8fa7-b75eab1c8dc9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bravúrosan adaptálta a Katona József Színház Michael Haneke Arany Pálmával díjazott filmjét, A fehér szalagot.","shortLead":"Bravúrosan adaptálta a Katona József Színház Michael Haneke Arany Pálmával díjazott filmjét, A fehér szalagot.","id":"201944_szinhaz__bun_es_buntudat_a_feher_szalag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cea3fed8-ee0a-4bff-8fa7-b75eab1c8dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecd16e3-cab3-4158-94dc-44c2d0b7ada4","keywords":null,"link":"/360/201944_szinhaz__bun_es_buntudat_a_feher_szalag","timestamp":"2019. november. 02. 10:00","title":"Erőszak van, tettes nincs, viszont kitör a világháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"396e92a7-bbc6-4069-8487-6cbbb204fbb7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű előzőleg kimentett egy bajba jutott halászt a tengerből.\r

\r

","shortLead":"A jármű előzőleg kimentett egy bajba jutott halászt a tengerből.\r

\r

","id":"20191101_Het_emberrel_a_tengerbe_zuhant_egy_mentohelikopter_DelKoreaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=396e92a7-bbc6-4069-8487-6cbbb204fbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf2c2f7-26f5-4b8f-9524-b202226106f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_Het_emberrel_a_tengerbe_zuhant_egy_mentohelikopter_DelKoreaban","timestamp":"2019. november. 01. 14:50","title":"Hét emberrel a tengerbe zuhant egy mentőhelikopter Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acbbb18-39a4-4988-9ddb-ebe34cc8cc54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országuk zászlaját lobogtatva vonultak a Váci útnál.","shortLead":"Országuk zászlaját lobogtatva vonultak a Váci útnál.","id":"20191031_Rossz_munkakorulmenyek_miatt_tuntettek_a_mexikoi_munkasok_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9acbbb18-39a4-4988-9ddb-ebe34cc8cc54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fce936-133b-496f-9a1d-43560a1f3397","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Rossz_munkakorulmenyek_miatt_tuntettek_a_mexikoi_munkasok_Budapesten","timestamp":"2019. október. 31. 16:58","title":"Rossz munkakörülmények miatt tüntettek a mexikói munkások Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]