","shortLead":"Megjelent a tender a főváros tranzitforgalmát jelentősen csökkentő tehermenetesítő útvonal fejlesztésére, amely...","id":"20191104_Kezdodhet_az_uj_M0s_felgyuru_elokeszitese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d20b1ddf-17a1-4e8f-829f-fa8715a309bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8612e8f-449f-4e8a-956d-f909b1268de4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_Kezdodhet_az_uj_M0s_felgyuru_elokeszitese","timestamp":"2019. november. 04. 17:12","title":"Indul az M0-s forgalmát csökkentő félgyűrű előkészítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae054e2f-2509-44e5-864a-5357b8002dc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Beverly Hillsben tartott árverésen a brit születésű, Ausztráliában felnőtt színésznő több ruháját eladták, s a 2,4 millió dolláros összbevételt az Olivia Newton-Johnt is kezelő helyi onkológiai központ kapja.","shortLead":"A Beverly Hillsben tartott árverésen a brit születésű, Ausztráliában felnőtt színésznő több ruháját eladták, s a 2,4...","id":"20191103_Negyszazezer_dollart_adtak_Olivia_NewtonJohn_Greasees_ruhajaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae054e2f-2509-44e5-864a-5357b8002dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0528a18-0186-4eaf-8257-f3e090f162c8","keywords":null,"link":"/elet/20191103_Negyszazezer_dollart_adtak_Olivia_NewtonJohn_Greasees_ruhajaert","timestamp":"2019. november. 03. 11:49","title":"Négyszázezer dollárt adtak Olivia Newton-John Grease-es ruhájáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]